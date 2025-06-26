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Подростки получили сильные ожоги при взрыве в Калининграде
Подростки получили до 40% ожогов тела при взрыве в Калининграде
В Калининграде двое подростков получили ожоги до 40% тела в результате взрыва неустановленного предмета под железнодорожным мостом в Калининграде, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В Калининграде двое подростков получили тяжелые ожоги при взрыве неустановленного предмета, передает РИА «Новости».
Взрыв произошел в четверг под железнодорожным мостом, где несовершеннолетние пытались поджечь неизвестный объект. В результате воспламенения 14-летний и 16-летний юноши получили ожоги головы, шеи и конечностей.
По словам представителей Центральной городской клинической больницы, у одного из пострадавших ожоги 1, 2 и 3 степени затронули 40% поверхности тела, у второго – 35%. Обоим несовершеннолетним сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и прокуратуры.
По данному факту следователями следственного отдела по Центральному району Калининграда незамедлительно организована доследственная проверка.. Следователи и криминалисты осматривают место ЧП и выясняют все обстоятельства случившегося.
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