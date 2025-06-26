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    «Папочка» Трамп принял унижение Европы
    В РПЦ потребовали разобраться с изображением храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов
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    Михаила Боярского госпитализировали
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    Эрдоган заявил о недостаточности С-400 для нужд ПВО Турции
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как становятся нацистами

    Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович Саммит НАТО стал жалким зрелищем ради одного человека

    Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Россия простила Америку

    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

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    26 июня 2025, 15:07 • Новости дня

    Премьер Британии заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Стармер заявил о возможном восстановлении санкций ООН против Тегерана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Лондон вместе с европейскими странами обсуждает возможность восстановления санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

    «По поводу введения санкций ООН. Это возможность обсуждается союзниками. Я считаю, что санкции должны быть частью давления, оказываемого на Иран», – подчеркнул глава британского правительства, отвечая на вопрос в парламенте о возможном возвращении ограничительных мер на фоне ядерной программы Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее, в 2015 году, Британия, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили соглашение по ядерной программе, известное как СВПД. Этот договор предполагал поэтапное снятие санкций в обмен на серьезное ограничение ядерной программы Ирана.

    Однако в 2018 году администрация США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из соглашения и восстановила американские санкции против Тегерана. В ответ иранские власти заявили о постепенном сокращении собственных обязательств, включая отказ от лимитов на обогащение урана и расширение ядерных исследований.

    Ранее ЕС допустил возврат к санкциям против Ирана.

    25 июня 2025, 20:10 • Новости дня
    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo

    Объявлено о расследовании в Volvo из-за появления нового тягача у лыжной сборной РФ

    Фото Вяльбе с новым грузовиком спровоцировало расследование внутри Volvo
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Volvo инициировал проверку после появления фото главы ФЛГР Елены Вяльбе на фоне нового грузовика данной марки, приобретенного для Федерации лыжных гонок.

    Внутреннее расследование по поводу появления у Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) нового тягача Volvo началось после публикации снимков в социальных сетях, передает Expressen. Пресс-секретарь концерна Клаэс Элиассон сообщил, что в настоящее время анализируются все клиентские реестры, чтобы установить, кому была продана техника указанной модели и цвета. Если выяснится, что изначальный покупатель нарушил договор, Volvo пообещал принять соответствующие меры.

    По словам Элиассона, в клиентских соглашениях Volvo есть пункт, запрещающий прямую или косвенную перепродажу техники в Россию и Белоруссию. Компания изучает предоставленные фотографии и происхождение тягача. Представитель Volvo добавил, что «было бы предпочтительнее видеть логотип "КамАЗ"» на российской технике, а не Volvo.

    Вяльбе, комментируя ситуацию, заявила агентству ТАСС: «Мы купили автомобиль, как он попал в Россию – не наше дело». Тягач был приобретен через компанию Eurotruck, однако на сайте этой компании отсутствует какая-либо информация о сделке. Сервис-прицеп, который перевозит Volvo, предназначен для подготовки лыж национальной сборной России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шведская Volvo Cars планирует сэкономить 18 млрд крон на фоне падения операционной прибыли и снижения выручки в первом квартале.

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    25 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Иран подтвердил гибель генерала Шадмани после ударов Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    В Иране официально сообщили о смерти генерала Али Шадмани, получившего тяжелые ранения в результате израильского авиаудара.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Али Шадмани, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что генерал скончался от тяжелых ран, полученных в результате удара Израиля. Подчеркивается, что речь идет об ударах, нанесенных на прошлой неделе.

    Пресс-служба израильской армии 17 июня объявила о ликвидации Шадмани в ходе ночного авиаудара по территории Ирана. Израиль подтвердил, что целью операции стал именно руководящий состав иранских вооруженных сил.

    Напомним мнение экспертов, что будет в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана.

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    25 июня 2025, 20:20 • Видео
    В НАТО понизили Украину

    В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    26 июня 2025, 12:36 • Новости дня
    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО

    Рар: Если пошатнется НАТО, то развалится Евросоюз

    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа осознает, что без поддержки со стороны США она не способна играть хоть сколько-нибудь значимую роль в качестве военной силы на континенте. Поэтому лидерам Старого света приходится угождать Дональду Трампу во всех его желаниях и мечтах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО.

    «Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской "крыши" европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС – стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник напомнил, что страны Восточной Европы присоединились к трансатлантическому сообществу «через двери НАТО». Если же блок пошатнется, то развал ЕС станет вопросом времени, добавил эксперт. «По этим причинам в Брюсселе твердо решили, что у них нет другой опции, как терпеть капризы Дональда Трампа и преклонять колено перед ним», – указал собеседник.

    «В Европе посчитали, что они не в состоянии содержать собственную, обособленную от НАТО армию. Они поняли, что для становления отдельным полюсом в мировой политике понадобятся годы. На этом фоне в Брюсселе все еще надеются на смену американского президента», – детализировал политолог.

    Еще один итог саммита касается конфликта на Украине. «В Лондоне, Берлине и Париже сложилось мнение, что Киеву – при всей западной поддержке – не победить на поле боя. Теперь встает вопрос о "сдаче" территорий России. Трамп на закрытой встрече с европейскими коллегами, видимо, смог убедить их в том, что других вариантов завершения конфликта не существует», – считает аналитик.

    По его мнению, ФРГ «должна безоговорочно поддержать мирные усилия Трампа». «Споры по этому вопросу только ослабят Европу и Украину», – добавил Рар. – Воевать с Россией без Америки Старый свет не станет, хотя канцлер Фридрих Мерц и говорит, что Германия должна стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе».

    «Подразумевается, что Берлин должен вместо Вашингтона занять место лидера на континенте к 2030 году. Пока же европейцы будут следовать Штатам, закупать американское вооружение, исправно оплачивать свою безопасность, создавая под эгидой США европейский ВПК. Москве же стоит использовать «окно возможностей» для завершения конфликта и перестройки европейской системы безопасности, где российский фактор будет значительно укреплен», – заключил Рар.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    25 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Трамп заявил о планах переговоров с Ираном

    Трамп заявил о планах переговоров с Ираном на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация США надеется провести переговоры с Ираном по ядерной программе уже на следующей неделе, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, эти встречи могут привести к заключению соглашения, передает ТАСС. «Послушайте, мы собираемся провести с Ираном переговоры на следующей неделе, возможно, мы подпишем соглашение», – заявил он на пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО.

    Американский лидер также отметил, что для него не имеет значения, будет ли достигнуто соглашение с Ираном по ядерной программе, и выразил мнение, что иранская ядерная программа «уже разрушена» действиями США.

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что для Вашингтона важно, чтобы переговоры проходили напрямую между США и Ираном, а не с участием других стран. Он добавил, что позиция США остается неизменной. «Очевидно, это будет зависеть от готовности Ирана не просто участвовать в мирных переговорах, но вести переговоры напрямую с Соединенными Штатами», – сказал Рубио.

    Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о готовности США возобновить ядерные переговоры с Ираном.

    В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

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    25 июня 2025, 22:35 • Новости дня
    Журналист Херш заявил, что Трамп не желал уничтожать урановые запасы Ирана

    Сеймур Херш заявил о нежелании Трампа уничтожать урановое хранилище Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге написал статью, в которой рассказал о том, как вопросом об уничтожении ядерного хранилища Ирана задавалась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена.

    «Мне рассказывали, что уничтожение иранского хранилища обогащенного урана в Фордо, на уединенной базе, спрятанной на склоне горы в 120 милях (193 км) к югу от Тегерана, было в верхней части списка целей американского и израильского правительств с последних месяцев администрации Байдена», – говорится в статье журналиста.

    Херш уточнил, что главной задаче Израиля было понять, как добраться до хранилища и уничтожить его, а также высокопроизводительные центрифуги, вращающиеся на глубине 260-300 футов (418-482 км) под землей.

    По его данным, этим же была озабочена команда из администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, пока не согласилась с идеей Израиля уничтожить Фордо.

    Журналист пишет, что оценки авиаударов любой мощности показывали, что добраться до нужной глубины не удастся ни одним оружием, поэтому вместо уничтожения американо-израильская команда решила изолировать иранскую базу посредством ударов с воздуха.

    Это и было сделано, считает Херш.

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Тулси Габбард, недавно сообщавшая об отсутствии фатальных повреждений в Иране от авиаударов США, заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо, так как объекты были полностью уничтожены.

    В среду президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

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    26 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    В Иране утвердили закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Совет стражей конституции Ирана утвердил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

    Tекст: Вера Басилая

    Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.

    Совет стражей конституции Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Совета Хади Тахан Назиф сообщил, что проект, обязывающий правительство остановить сотрудничество с агентством, не был признан противоречащим исламскому праву или конституции.

    Этот законопроект одобрил меджлис (парламент) накануне. В пояснении парламента отмечено, что приостановка сотрудничества будет действовать до обеспечения безопасности иранских ядерных объектов и ученых-атомщиков.

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    Ранее депутаты парламента Ирана в среду приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с МАГАТЭ.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал действия Ирана по отношению к МАГАТЭ естественным развитием событий.

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    25 июня 2025, 23:44 • Новости дня
    Ульянов назвал естественным решение Ирана приостановить контакты с МАГАТЭ

    Ульянов не нашел ничего удивительного в приостановке Ираном контактов с МАГАТЭ

    Tекст: Ирма Каплан

    В среду депутаты парламента Ирана приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), что, по мнению постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова – естественно в сложившихся реалиях.

    «Парламент Ирана принял решение приостановить сотрудничество с МАГАТЭ. Ничего удивительного. Это было естественным развитием событий, вызванным незаконными ударами по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ», – написал он Telegram-канале.

    Напомним, днем ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заедании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США и Израиля показали прямое и опаснейшее посягательство на авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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    25 июня 2025, 21:54 • Новости дня
    Глава нацразведки США заявила об уничтожении ядерных объектов Ирана

    Tекст: Евгения Караваева

    Ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане придется полностью восстанавливать после авиаударов со стороны США, что может занять несколько лет.

    Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане после авиаударов США, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что объекты были полностью уничтожены и их придется строить заново.

    В своем заявлении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) Габбард написала: «Если Иран решит восстановить утраченные объекты, им придется строить все три с нуля, что займет годы».

    Габбард также отметила, что сообщения в СМИ о частичном характере разрушений основываются на «утечках секретной информации с низкой степенью доверия» и направлены против решений и действий президента США Дональда Трампа и американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

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    25 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп заявил о погребении ядерных материалов Ирана

    Трамп сообщил о глубоком захоронении иранских ядерных материалов после ударов США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп рассказал, что иранские ядерные материалы, по оценкам Вашингтона, теперь скрыты на большой глубине под землей.

    Соединенные Штаты считают, что ядерные материалы Ирана оказались под десятками метров горных пород, бетона и стали после американских ударов, передает ТАСС. Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции в Гааге, что материалы находятся на глубине тридцати-тридцати пяти этажей под землей.

    «Они находятся на глубине 30-35 этажей под землей. Мы считаем, что они погребены под гранитом, бетоном и сталью», – заявил Трамп. По его словам, это стало результатом действий Соединенных Штатов против ядерной инфраструктуры Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разгорелся скандал из-за утечек разведданных о неэффективности американского удара по ядерным объектам Ирана. Администрация США выразила надежду на проведение переговоров с Ираном по ядерной программе уже на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нанесет новый удар по иранской территории в случае восстановления ядерной программы Тегераном.

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    25 июня 2025, 21:43 • Новости дня
    СМИ сообщили о работе ПВО на юго-востоке Тегерана

    ТАСС: ПВО Тегерана открыла огонь на юго-востоке города

    Tекст: Валерия Городецкая

    В юго-восточной части иранской столицы на протяжении нескольких минут жители слышали громкие хлопки, после чего были активированы системы ПВО.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия.

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    26 июня 2025, 09:26 • Новости дня
    The Washington Post: Главу Нацразведки США отстранили от работы по Ирану

    WP: Главу Нацразведки США Габбард отстранили от вопросов по Ирану после критики Трампа

    Tекст: Мария Иванова

    Директора Нацразведки Тулси Габбард вывели из процесса по иранской ядерной программе после разногласий с администрацией Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

    Директора Нацразведки США Тулси Габбард в значительной мере отстранили от работы по иранскому направлению после критики президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

    Габбард публично заявляла, что американские спецслужбы не фиксируют признаков возобновления Ираном ядерной программы, что, по словам источников, вызвало недовольство Белого дома, передает ТАСС.

    На фоне недавних ударов США и Израиля по иранским объектам Трамп назвал оценки Габбард ошибочными. После этого директор Нацразведки перестала принимать существенное участие в принятии решений по Ирану и не будет присутствовать на закрытых брифингах для Сената и Палаты представителей по этому вопросу. Ключевым спикером по теме теперь станет глава ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Администрация Трампа решила существенно ограничить объем секретной информации, предоставляемой Конгрессу, после утечек предварительных разведданных, в которых говорилось, что иранские ядерные объекты не были уничтожены полностью. Трамп продолжает заявлять, что иранская программа должна быть полностью ликвидирована.

    Между тем лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил Белый дом в препятствии работе Конгресса и подчеркнул право законодателей знать всю актуальную информацию по вопросам безопасности.

    Конфликт между Израилем и Ираном резко обострился в июне: 13 июня Израиль начал военную операцию, Иран ответил ударом через сутки, спустя девять дней в конфликт вмешались США. Американские военные 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, а 23 июня Тегеран атаковал авиабазу США в Катаре. Перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава нацразведки США сообщила об уничтожении ядерных объектов Ирана. Экс-аналитик ЦРУ поддержал доклад Габбард о том, что у Ирана нет ядерного оружия.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пиар-удар Дональда Трампа по Ирану может привести к тяжелым последствиям для мира.

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    25 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    В Иране число погибших во время конфликта превысило 600 человек

    Минздрав Ирана сообщил о 627 погибших и 4870 раненых в конфликте

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

    По сведениям, которые передает ТАСС, Министерство здравоохранения Ирана сообщило о гибели по меньшей мере 627 человек и ранении более 4870 за время конфликта с Израилем, стартовавшего в ночь на 13 июня. Наибольшее число жертв пришлось на Тегеран и Керманшах.

    В заявлении министерства уточняется, что 86,1% погибших скончались на месте событий, а 13,9% умерли в больницах. При этом среди пострадавших есть люди с тяжелыми травмами различной степени.

    Иранские власти продолжают уточнять данные о потерях среди гражданского населения, поскольку ситуация в ряде районов остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее 606 человек стали жертвами ударов Израиля по территории Ирана с 13 июня. Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном. Более 500 ракет и свыше 1000 беспилотников были выпущены из Ирана по территории Израиля с 13 июня.

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    26 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орбан заявил о получении выгодного предложения от ЕС по санкциям

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о поступлении выгодного предложения от Евросоюза, который рассчитывает на принятие очередного пакета санкций против России.

    Венгрия получила от Евросоюза крайне выгодное предложение в связи с планами принятия 18 пакета антироссийских санкций, ранее заблокированного Будапештом и Братиславой, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Виктор Орбан отметил, что предложение нуждается в доработке, но в целом его условия оцениваются высоко. Орбан сообщил журналистам, что Венгрия действительно получила такое предложение от Брюсселя.

    Второй важной новостью стало заявление министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто о возможности оплачивать российский газ через банк OTP до октября, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что продление указа Путина обеспечит надежность энергетических поставок в предстоящий период.

    Министр также сообщил, что отправляется в Турцию для обсуждения вопросов долгосрочных поставок недорогих российских энергоносителей, напомнив, что основная часть газа транспортируется в Венгрию по «Турецкому потоку» через Болгарию и Сербию.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.

    Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение зарубежным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через Газпромбанк, но и в других банках России.

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    25 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Макрон на встрече с главой МАГАТЭ заявил о необходимости возобновить миссию в Иране

    Макрон: Миссия МАТАГЭ должна быть возобновлена в Иране ради общей безопасности

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил, что Франция «твердо придерживается принципов» агентства и верит в его роль для обеспечения ядерной безопасности.

    «Франция твердо стоит с МАГАТЭ, чья роль жизненно важна для ядерной безопасности. Необходимо срочно позволить агентству возобновить свою миссию в Иране», – подписал Макрон в соцсети Х фото с Гросси.

    Напомним, в среду депутаты парламента Ирана приняли законопроект о временном прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций в Иране на местах обработки урана, чтобы удостовериться в безопасности объектов.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заедании СБ ООН по эскалации на Ближнем Востоке заявил, что США и Израиля показали прямое и опаснейшее посягательство на авторитет Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов действия Ирана по отношению к МАГАТЭ назвал естественным развитием событий и не нашел ничего удивительно в решении властей исламской республики.

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    26 июня 2025, 11:48 • Новости дня
    Politico: Фон дер Ляйен не смогла бы создать устойчивое большинство с правыми в ЕК

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и растущего влияния ультраправых в Европарламенте, сообщает Politico.

    Обсуждение новой политики по депортациям усилило напряженность между проевропейскими и правыми фракциями в Европарламенте.

    «Самым естественным исходом стало бы формирование правого большинства для принятия нового регламента по депортациям», – заявила депутат Европарламента Марике Элерс из группы «Патриоты за Европу».

    Однако эксперты подчеркивают, что ультраправые партии слишком разобщены, чтобы стать надежным партнером Европейской народной партии для стабильной коалиции, сообщает Politico.

    В публикации отмечается, что фон дер Ляйен, как центрист из Германии, особенно осторожна в вопросах сотрудничества с радикальными националистами.

    В случае опоры на ультраправых она рискует оказаться в одном блоке с политиками, выступающими против Украины, поддерживающими Россию, а также с противниками ЛГБТ (движение запрещено в России) и абортов. Сложности вызывает и политическая ситуация в самой Германии, где ХДС дистанцируется от альтернативных партий.

    Социалисты, либералы и зеленые заявляют, что при отклонении от достигнутых договоренностей по программе Еврокомиссии фон дер Ляйен лишится их поддержки. Представитель социалистов Лаура Балларин напомнила президенту Еврокомиссии о политических обещаниях, данных в результате переговоров, и предупредила о возможности пересмотра поддержки в случае их невыполнения.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что вызвало обеспокоенность у центристских партий и усилило их разногласия.

    Бывший вице-президент Еврокомиссии Мишель Барнье заявил, что фон дер Ляйен придерживается авторитарного стиля управления Евросоюзом.

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