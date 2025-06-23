Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.4 комментария
ЕС допустил возврат к санкциям против Ирана
Глава дипслужбы ЕС Каллас допустила новые санкции против Ирана
Европейский союз может вновь ввести санкции против Ирана для предотвращения возобновления ядерной программы, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД стран – членов ЕС.
По словам Каи Каллас, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий предусмотрен механизм возврата ограничений, если не наблюдается улучшения ситуации по ядерной программе Ирана, передает ТАСС.
Каллас отметила, что экономика Ирана испытывает сложности, что негативно сказывается на жизни местного населения. Она подчеркнула, что ЕС сосредоточен на предотвращении возобновления ядерной программы Тегерана.
Кроме того, глава дипломатии ЕС сообщила, что возможное закрытие Ормузского пролива Ираном стало бы огромной угрозой. Она констатировала, что министры иностранных дел ЕС обсудят дипломатические шаги для урегулирования ситуации, так как эскалация конфликта может привести к тяжелым последствиям для всех сторон.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном вызовет нефтяной шок и в США.
Парламент Ирана одобрил возможность закрытия Ормузского пролива.
Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
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