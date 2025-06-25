Путин назвал недопустимым затягивание строительства культурных комплексов

Путин заявил о недопустимости задержек в строительстве культурных кластеров

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам создания культурно-образовательных кластеров, передает РИА «Новости» отметил, что различия между регионами по видам творческих школ, объемам площадей музеев, концертных и театральных залов приводят к отличиям в строящихся объектах и их оснащении.

Путин подчеркнул, что подобные различия влияют на темпы строительства культурных центров, однако, по его словам, это не должно становиться причиной для затягивания сроков сдачи таких объектов. «Обращаю ваше внимание, что все это не может быть причиной для затягивания сроков сдачи объектов», – заявил он.

Президент выразил уверенность в том, что строительство должно завершаться в обозначенные сроки, чтобы новые культурные и образовательные центры как можно скорее начали работать для жителей регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать равные возможности для учебы и самореализации граждан. Президент Владимир Путин намерен провести совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.