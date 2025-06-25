Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.7 комментариев
Путин призвал создать равные возможности для самореализации граждан
Необходимо создавать равные возможности для учебы и самореализации граждан, заявил президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что в обществе есть большой запрос на культурные мероприятия и развитие творческих способностей, передает РИА «Новости».
«Запрос граждан на интересные культурные мероприятия, на развитие своих творческих способностей, действительно, очень высокий. Надо создавать равные возможности для учебы и самореализации. Культурные комплексы – одно из магистральных направлений решения этих задач», – подчеркнул глава государства на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.
Накануне пресс-служба Кремля анонсировала совещание Путина по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов.