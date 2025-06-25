Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.6 комментариев
Умерла первый заместитель гендиректора «Россия сегодня» Галина Кожина
Первый заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина скончалась после тяжелой и продолжительной болезни. Она ушла из жизни в среду, 25 июня.
Галина Ивановна трудилась в коллективе более сорока пяти лет, начав свою карьеру в Агентстве печати «Новости» (АПН) и пройдя путь от старшего бухгалтера до первого заместителя гендиректора ведущей российской международной медиагруппы.
Ее профессионализм и инициативность значительно повлияли на развитие финансово-экономических подразделений агентства, передает РИА «Новости».
В агентстве отмечают: «45-летний опыт работы Галины Кожиной в сфере экономики и финансов – безусловный актив нашего агентства». Она уделяла особое внимание совершенствованию бизнес-процессов, эффективному реагированию на изменения в стране и профессиональной сфере, а также реализации проектов, способствующих укреплению позитивного образа России за рубежом.
За большой вклад в работу и профессиональные заслуги Галина Кожина была удостоена ордена Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамоты президента России, а также многочисленных ведомственных и профессиональных наград.
Коллеги вспоминают Галину Ивановну как чуткого, справедливого и отзывчивого человека, обладавшего редким мастерством решения сложных задач и внимательным отношением к людям. Уход Кожиной стал тяжелой утратой для всего коллектива, который выражает глубокие соболезнования ее родным и близким.