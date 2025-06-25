Умерла первый заместитель гендиректора «Россия сегодня» Галина Кожина

Tекст: Дарья Григоренко

Галина Ивановна трудилась в коллективе более сорока пяти лет, начав свою карьеру в Агентстве печати «Новости» (АПН) и пройдя путь от старшего бухгалтера до первого заместителя гендиректора ведущей российской международной медиагруппы.

Ее профессионализм и инициативность значительно повлияли на развитие финансово-экономических подразделений агентства, передает РИА «Новости».

В агентстве отмечают: «45-летний опыт работы Галины Кожиной в сфере экономики и финансов – безусловный актив нашего агентства». Она уделяла особое внимание совершенствованию бизнес-процессов, эффективному реагированию на изменения в стране и профессиональной сфере, а также реализации проектов, способствующих укреплению позитивного образа России за рубежом.

За большой вклад в работу и профессиональные заслуги Галина Кожина была удостоена ордена Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамоты президента России, а также многочисленных ведомственных и профессиональных наград.

Коллеги вспоминают Галину Ивановну как чуткого, справедливого и отзывчивого человека, обладавшего редким мастерством решения сложных задач и внимательным отношением к людям. Уход Кожиной стал тяжелой утратой для всего коллектива, который выражает глубокие соболезнования ее родным и близким.