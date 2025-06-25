Лавров: Россия отдает предпочтение дипломатии в урегулировании на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Москва была вынуждена принять военные и военно-технические меры по обеспечению безопасности, защите россиян и соотечественников, чьи права истреблялись киевским режимом, пришедшим к власти в ходе госпереворота в 2014 году, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

«Тем не менее, мы и сегодня отдаем предпочтение методам дипломатии», – добавил он.

По словам главы МИД, долгосрочное урегулирование украинского конфликта можно достигнуть с помощью переговоров, но для этого нужно сосредоточиться на устранении первопричин этого кризиса.

Также он отмечал, что политика России на Украине формируется независимо от происходящего на Ближнем Востоке, и не связана с вовлеченностью западных стран в другие конфликты.