Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.0 комментариев
Лавров заявил об отсутствии связи СВО на Украине и конфликта на Ближнем Востоке
Российская политика на Украине формируется независимо от происходящего на Ближнем Востоке, и не связана с вовлеченностью западных стран в другие конфликты, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
По его словам, действия России на Украине не зависят от степени вовлеченности западных стран в конфликт на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Лавров добавил, что если западные страны ослабят поддержку нацистскому режиму на Украине, Москва расценит это как понимание реального положения дел и сущности властей в Киеве.
«Если же такого понимания не произойдет, то все остальное неважно. Потому что просто уповать на то, что они сейчас завязнут на Ближнем Востоке, и нам будет легче – не зависят наши действия от такого построения и умозаключения», – заявил Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках западных стран вымолить перемирие на Украине. Лавров отметил, что Запад стремится к передышке для восстановления сил. Министр подчеркнул, что Россия внимательно следит за подобными инициативами.