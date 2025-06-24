Лавров заявил об отсутствии связи СВО на Украине и конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, действия России на Украине не зависят от степени вовлеченности западных стран в конфликт на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Лавров добавил, что если западные страны ослабят поддержку нацистскому режиму на Украине, Москва расценит это как понимание реального положения дел и сущности властей в Киеве.

«Если же такого понимания не произойдет, то все остальное неважно. Потому что просто уповать на то, что они сейчас завязнут на Ближнем Востоке, и нам будет легче – не зависят наши действия от такого построения и умозаключения», – заявил Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о попытках западных стран вымолить перемирие на Украине. Лавров отметил, что Запад стремится к передышке для восстановления сил. Министр подчеркнул, что Россия внимательно следит за подобными инициативами.