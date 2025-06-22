Вэнс заявил о войне США с ядерной программой Ирана

Tекст: Ольга Иванова

США не находятся в состоянии войны с Ираном, а ведут борьбу именно с иранской ядерной программой, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, передает NBC News. Он отказался однозначно подтвердить полное уничтожение всех иранских ядерных объектов, однако выразил уверенность, что удары США «существенно задержали» развитие иранских ядерных вооружений.

Вэнс отметил: «Я не стану вдаваться в детали разведданных, но могу сказать, что мы существенно задержали их способность создавать ядерное оружие – это и было целью атаки».

В интервью на ABC News он также заявил, что «не видит большой разницы между серьезным повреждением и полным уничтожением», подчеркнув, что американские удары «значительно отбросили иранскую ядерную программу».

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что объекты были «полностью и окончательно уничтожены», однако, по сведениям иранского депутата, комплекс Фордо серьезных повреждений не получил. NBC News не смог подтвердить ни одну из этих оценок.

Вэнс сообщил, что США получили «косвенные сообщения» от Ирана после удара и назвал возможные попытки Тегерана перекрыть Ормузский пролив «самоубийственными». Он добавил, что США заинтересованы в мире, но только если Иран откажется от ядерного оружия.

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Ранее Ирана пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.