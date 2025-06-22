Удар по Ирану вычислили по посещаемости гей-бара у Пентагона

Tекст: Алексей Дегтярев

Отслеживающий открытые данные по заказам пиццы у Пентагона аккаунт в X сообщил, что в 21.01 по восточному времени США ближайший к Пентагону гей-бар Freddies Beach Bar указывал на очень низкую посещаемость.

Однако сразу после нанесения ударов по ядерным объектам Ирана (в 21.03 по восточному времени США) бар сообщил о резком повышении посещаемости.

При этом у пиццерии «Папа Джонс» рядом с Пентагоном фиксируется обратная статистика: прямо перед ударом там был наплыв посетителей.

В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре либо наступит мир, либо «для Ирана наступит трагедия, гораздо большая, чем мы видели за последние восемь дней».