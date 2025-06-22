В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.26 комментариев
Удар по Ирану вычислили по посещаемости гей-бара у Пентагона
Расположенный ближе всех к Пентагону гей-бар (движение ЛГБТ в России запрещено и признано экстремистским) стал индикатором удара по иранским ядерным объектам, на его резко возросшую посещаемость обратили внимание в Сети.
Отслеживающий открытые данные по заказам пиццы у Пентагона аккаунт в X сообщил, что в 21.01 по восточному времени США ближайший к Пентагону гей-бар Freddies Beach Bar указывал на очень низкую посещаемость.
Однако сразу после нанесения ударов по ядерным объектам Ирана (в 21.03 по восточному времени США) бар сообщил о резком повышении посещаемости.
При этом у пиццерии «Папа Джонс» рядом с Пентагоном фиксируется обратная статистика: прямо перед ударом там был наплыв посетителей.
В ночь на 22 июня США ударили по атомным иранским объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре либо наступит мир, либо «для Ирана наступит трагедия, гораздо большая, чем мы видели за последние восемь дней».