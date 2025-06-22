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Ирак осудил удары США по Ирану
Иракские власти осуждают американские удары по иранским ядерным объектам, это может привести к опасной эскалации, заявил официальный представитель правительства Ирака.
«Правительство Ирака выражает глубокую озабоченность нападением на ядерные объекты в Иране и осуждает его. Оно представляет серьезную угрозу безопасности и миру в регионе Ближнего Востока и подвергает региональную стабильность значительным рискам», – заявил представитель, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство INA.
Продолжение таких атак может привести к эскалации, последствия которой выйдут за пределы одной страны и затронут стабильность этого региона и всего мира.
Необходима немедленная деэскалация и создание дипломатических каналов для урегулирования кризиса, считает Ирак.
Ранее председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед заявил, что американские авиаудары на иранские атомные объекты – это военное преступление.
Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В МАГАТЭ заявили об отсутствии утечек радиации за границами иранских ядерных объектов.