Ирак осудил удары США по Ирану

Tекст: Алексей Дегтярев

«Правительство Ирака выражает глубокую озабоченность нападением на ядерные объекты в Иране и осуждает его. Оно представляет серьезную угрозу безопасности и миру в регионе Ближнего Востока и подвергает региональную стабильность значительным рискам», – заявил представитель, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство INA.

Продолжение таких атак может привести к эскалации, последствия которой выйдут за пределы одной страны и затронут стабильность этого региона и всего мира.

Необходима немедленная деэскалация и создание дипломатических каналов для урегулирования кризиса, считает Ирак.

Ранее председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед заявил, что американские авиаудары на иранские атомные объекты – это военное преступление.

Напомним, в ночь на 22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В МАГАТЭ заявили об отсутствии утечек радиации за границами иранских ядерных объектов.