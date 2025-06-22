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В Пакистане назвали военным преступлением атаку США на Иран
Американские авиаудары на иранские атомные объекты – это военное преступление, заявил председатель комитета по обороне сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.
«Американские атаки на ядерные объекты Ирана заслуживают решительного осуждения, поскольку это преднамеренная агрессия и военное преступление, основанное на лжи, как в 2003 году, (когда была) война в Ираке», – сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, лобби Израиля одержало верх, когда американский президент Дональд Трамп «предал собственное обещание не начинать новые войны».
В ночь на 22 июня США поразили иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Сам Иран заявил, что утечек радиации за ударами не последовало, в МАГАТЭ сообщили, что утечек радиации не фиксируется за границами иранских ядерных объектов.