В Пакистане назвали военным преступлением атаку США на Иран

Tекст: Алексей Дегтярев

«Американские атаки на ядерные объекты Ирана заслуживают решительного осуждения, поскольку это преднамеренная агрессия и военное преступление, основанное на лжи, как в 2003 году, (когда была) война в Ираке», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, лобби Израиля одержало верх, когда американский президент Дональд Трамп «предал собственное обещание не начинать новые войны».

В ночь на 22 июня США поразили иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Сам Иран заявил, что утечек радиации за ударами не последовало, в МАГАТЭ сообщили, что утечек радиации не фиксируется за границами иранских ядерных объектов.