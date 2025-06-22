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Организация по атомной энергии Ирана пообещала продолжать изучать атомную энергию
В Организации по атомной энергии Ирана пообещали продолжать изучать атомную энергию несмотря на попытки недружественных государств помешать ученым страны в этом деле.
«Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на сговор врагов, усилия тысяч ее революционных и мотивированных ученых и экспертов продолжатся. Страна не позволит остановить путь развития ядерной промышленности, которая является результатом усилий и даже жизней ученых», – приводит агентство Tasnim выдержки из заявления организации.
Там подтвердили, что после израильских атак сегодня на рассвете ядерные объекты страны в Фордо, Натанзе и Исфахане подверглись нападению со стороны США, что противоречит международным законам, особенно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Там ожидают, что международное сообщество осудит США, действия которых «основаны на законах джунглей», и поддержит Иран в сохранении его законных прав.
Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени. По данным Fox News, США использовали шесть противобункерных бомб, каждая из которых весит 15 тонн.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил в пятницу, что не собирается просить Израиль о прекращении военной кампании против Ирана, добавив, что у последнего есть две недели до того, как Вашингтон примет решение по ситуации на Ближнем Востоке.
СМИ сообщили о звонке Трампа премьер-министру Израиля перед атакой на Иран и после этого. В своем видеообращении решение президента США нанести удар по ядерным объектам Ирана Нетаньяху назвал «меняющим историю».
Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал «избежать спирали хаоса» на Ближнем Востоке после авиаударов США. А Трамп в обращении к нации назвал Иран «задирой» Ближнего Востока и потребовал «заключить мир».
По словам советника председателя парламента Ирана Махди Мохаммади, для Ирана нет ничего удивительного в авиаударах США, страна ожидала нападения на ядерный объект в Фордо и провела необходимую эвакуацию.