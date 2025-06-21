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Суд в Москве арестовал имущество замглавы аппарата РЖД Каменева
Арестовано имущество замглавы аппарата РЖД Юрия Каменева по делу о взятке
Имущество заместителя руководителя аппарата РЖД Юрия Каменева подлежит аресту по решению Дорогомиловского суда Москвы по делу о предполагаемом вознаграждении за контракт на 105 млн рублей.
«Ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева Ю. В. удовлетворить», – приводит ТАСС сообщение в материалах суда.
Вину по предъявленному обвинению Каменев не признает, однако, по версии следствия, Каменев участвовал в предполагаемом вознаграждении за содействие в заключении контракта на сумму 105 млн рублей между РЖД и компанией «Союзмоторс».
Предполагается, что представители «Союзмоторс» обратились к начальнику договорного отдела РЖД Алексею Крылову, предложив выплатить 7% от суммы контракта за ускорение подписания соглашения.
Попытка передачи взятки была сорвана в результате вмешательства сотрудников правоохранительных органов. После задержания Крылов дал показания на предполагаемых соучастников, среди которых, по версии следствия, оказался Каменев. Следствие считает, что он являлся организатором преступления.
Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменев обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.