Суд в Москве арестовал имущество замглавы аппарата РЖД Каменева

Арестовано имущество замглавы аппарата РЖД Юрия Каменева по делу о взятке

Tекст: Ирма Каплан

«Ходатайство о наложении ареста на имущество Каменева Ю. В. удовлетворить», – приводит ТАСС сообщение в материалах суда.

Вину по предъявленному обвинению Каменев не признает, однако, по версии следствия, Каменев участвовал в предполагаемом вознаграждении за содействие в заключении контракта на сумму 105 млн рублей между РЖД и компанией «Союзмоторс».

Предполагается, что представители «Союзмоторс» обратились к начальнику договорного отдела РЖД Алексею Крылову, предложив выплатить 7% от суммы контракта за ускорение подписания соглашения.

Попытка передачи взятки была сорвана в результате вмешательства сотрудников правоохранительных органов. После задержания Крылов дал показания на предполагаемых соучастников, среди которых, по версии следствия, оказался Каменев. Следствие считает, что он являлся организатором преступления.

Как писала в 2024 году газета ВЗГЛЯД, замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменев обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.