В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.15 комментариев
Топ-менеджеру РЖД предъявлено обвинение в особо крупной взятке
Топ-менеджеру РЖД Каменеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере
Замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.
Открыто уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК. Предварительное следствие продлено до 9 декабря. Суд арестовал Каменева, он будет находиться в СИЗО, так как апелляционная инстанция отказала в переводе его под домашний арест, передает ТАСС.
Основанием для ареста стала тяжесть коррупционного преступления, за которое предусмотрено лишение свободы на длительный срок. Каменев не признал свою вину. В квартирах Каменева прошли обыски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, зимой фигурантами дела о покушении на получение взятки стали специалисты по закупкам филиала ОАО «РЖД».