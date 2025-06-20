Древаль заявил о глубоком понимании героизма в российском обществе

Tекст: Александра Юдина

Вместе с тем, по мнению 94% россиян, героями могут быть не только военные, но и представители гражданских профессий – врачи, учителя, спасатели.

Особое внимание в исследовании уделено взглядам молодежи и старшего поколения. По результатам опроса, молодежь склонна шире трактовать героизм, придавая ему гуманистический смысл, тогда как старшее поколение чаще ассоциирует героизм с воинскими подвигами.

Также для большинства россиян героизм означает не только боевые заслуги, но и эффективное государственное управление и защиту интересов страны на мировой арене, в связи с чем в числе наиболее часто упоминаемых героев называют Владимира Путина.

Результаты опроса свидетельствуют, что 87% респондентов готовы служить Родине при серьезной угрозе. Мужчины в равной степени готовы к военным действиям, профессиональной помощи и волонтерству, женщины чаще выбирают гуманитарные миссии. Поколение Z проявило наибольшую готовность к оказанию помощи – 92% выразили такую готовность, две трети из них готовы стать волонтерами.

Максим Древаль отметил, что итоги исследования демонстрируют формирование в российском обществе глубокого понимания героизма как реального служения стране в различных формах. По его словам, Общество «Знание» приглашает на свои просветительские события представителей разных профессий, включая участников спецоперации, государственных деятелей, врачей и спортсменов, а также организует встречи молодежи с Героями России.

В 2025 году Общество «Знание» принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме в пятый раз. На стенде Знание.Библиотека впервые работает студия для записи подкастов с государственными деятелями, предпринимателями, учеными и представителями культуры.