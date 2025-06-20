Проходивших лечение в Израиле трех российских детей эвакуировали в Иорданию

Tекст: Дарья Григоренко

Заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич сообщила, что операция по эвакуации прошла утром 20 июня.

Российские дипломаты совместно с израильской службой скорой помощи «Маген Давид адом» вывезли троих несовершеннолетних граждан России через погранпереход с Иорданией. Дети находились в Израиле на лечении от онкологических заболеваний и были вынуждены прервать лечение из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

По словам Таразевич, операция проводилась в тесной координации с Российским Красным Крестом.

По прибытии в Иорданию детей и их семьи встретили сотрудники российского посольства и представители иорданского Красного Полумесяца. Решение о возвращении в Россию приняли родители детей.

В среду в РСТ сообщили, что российские туристы, пожелавшие вернуться из Ирана и Израиля, уже доставлены домой или вылетят в ближайшие дни, часть продолжила отдых или лечение.

Ранее сообщалось, что российские журналисты, эвакуированные из израильского Эйлата через Иорданию, вернулись в Москву.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российское посольство в Тегеране занимается координацией и эвакуацией россиян, которым предоставляют возможность покинуть территорию Ирана через пограничный пункт в Азербайджане. В МИД России проинструктировали россиян, находящихся в Израиле или Иране, как вести себя и какие пути эвакуации использовать.

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