  • Новость часаПереговоры России и Украины в Стамбуле завершились
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    Кто вместо Байдена управлял Америкой
    Водитель фуры рассказал, как забрасывал камнями дроны в Иркутской области
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    Исполнение песни на русском языке в школе вызвало негодование в Грузии
    Анонсирован третий раунд переговоров России и Украины
    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле
    Следователи раскрыли детали запуска дронов ВСУ из фур
    Стармер объявил о начале подготовки Британии к будущей войне
    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы
    Мнения
    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему на Западе выбирают православие

    Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.

    7 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Противник ждал неявки России в Стамбул

    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

    8 комментариев
    2 июня 2025, 16:52 • Новости дня

    Источник: Продолжения переговоров России и Украины сегодня не будет

    Источник сообщил об отсутствии продолжения переговоров в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Российско-украинские переговоры в Стамбуле не возобновятся в течение сегодняшнего дня, обе делегации планируют вернуться в свои столицы.

    Как передает ТАСС, продолжения переговоров между российской и украинской делегациями сегодня не ожидается. Участники сторон до вечера покинут Стамбул, сообщает источник агентства. На вопрос о возможном продолжении встречи источник прямо ответил: «Нет, делегации улетят в столицы». Других деталей о возможных новых датах переговоров не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13.00 по московскому времени. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, но дата обсуждений пока не уточняется.

    Обсуждение возможной личной встречи между президентами Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

    2 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Бойцы «Севера» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Авиация группировки войск «Север» нанесла прицельное поражение по пункту управления БПЛА, уничтожив расчет противника, что обратило штурмгруппы ВСУ в бегство.

    «По информации военблогеров на данном участке фронта была уничтожена медийная группа женщин-беспилотчиц 47 омбр во главе со своим комротой «валькирией». Оставшись без поддержки беспилотной авиации, вражеские штурмовые группы 425 ошп были брошены на убой в направлении позиций наших войск», – сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

    Там уточнили, что комплексный огонь уничтожил большую часть живой силы противника, а оставшиеся бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий. 

    В глубине Сумской области, у населенных пунктов Кролевец и Воронеж, «Северяне»  уничтожили ракетными ударами еще два пункта управления дронами, откуда ВСУ вели удары по Курской области.

    «За прошедшие сутки Северяне продвинулись свыше 120 метров в Волчанске, где зачистили восемь домовладений. <...> За сутки потери противника составили свыше 280 человек (из них более 210 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные 1 июня установили контроль над населенным пунктом Алексеевка в Сумской области. До этого бойцы группы «Север» сообщали, что в зоне ответственности группировки обнаружены группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии.

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    2 июня 2025, 10:16 • Новости дня
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    Зеленский назвал СБУ организатором атаки на российские аэродромы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время видеозаявления сообщил, что операцию по атаке на российские аэродромы СБУ готовило более полутора лет, при этом использовали 117 беспилотников.

    Владимир Зеленский в видеообращении взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов и назвал Службу безопасности Украины (СБУ) во главе с Василием Малюком организатором атаки, передает Lenta.Ru.

    Зеленский сообщил, что подготовка к операции шла более полутора лет. По его словам, в атаке было задействовано 117 беспилотников, а операцию лично курировал глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

    Атака произошла в воскресенье, 1 июня. Дроны ВСУ нанесли удары по целям в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. При этом впервые под удар попал регион Сибири. Дроны доставляли в регионы на фурах, откуда они взлетали.

    Эксперты считают, что управлением беспилотников занимались с территории Украины.

    Ранее Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.

    В США отметили, что не делились с Украиной разведданными для ударов по аэродромам России.

    Эксперты рассказывали, как можно пресечь угрозу украинских дронов, запускаемых с грузовых фур.

    Коментарии (29)
    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    2 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
    Члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Стамбуле часть украинской делегации вновь приехала в военной форме, делегаты прибыли на территорию дворца Чираган.

    Несколько представителей украинской делегации снова прибыли на переговоры с российской стороной в Стамбуле в военной форме, передает ТАСС.

    Делегаты в полевой форме приехали на территорию дворца Чираган, где запланированы переговоры.

    Представители российской стороны традиционно выбрали гражданскую одежду для встречи.

    Ранее делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле.

    Переговоры между российской и украинской делегациями запланированы на 13.00 по московскому времени.

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    2 июня 2025, 12:53 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили две крылатые ракеты Storm Shadow
    Средства ПВО России сбили две крылатые ракеты Storm Shadow
    @ Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Средства ПВО за сутки сбили две британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, четыре американские управляемые авиабомбы JDAM, а также 316 беспилотников, в том числе 205 вне зоны проведения спецоперации, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотников, местам их запуска и хранения, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 61 тыс. беспилотников, 609 ЗРК, 23 705 танков и других бронемашин, 1565 боевых машин РСЗО, 25 577 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 350 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали массированных ударов по военным целям на Украине.

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    2 июня 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы

    Полонист Стремидловский: На выборах президента Польши победил Дональд Трамп

    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На выборах президента Польши победил не только правый кандидат, но и оппозиционный для европейского мейнстрима глава Белого дома Дональд Трамп. Теперь Варшава может стать для США площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Напомним, по итогам второго тура голосования Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов.

    «Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Польше показали: поляки оказались на проамериканской орбите. Они связывают свои интересы и безопасность с США», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    Собеседник напомнил, что кандидат от партии «Право и справедливость» (ПиС) ранее встречался с Дональдом Трампом, и глава Белого дома фактически «благословил» его на победу. За победу агитировали и американские чиновники. «Таким образом, сегодня на выборах польского президента выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп», – указал политолог.

    По его словам, если в Румынии европейцы смогли переиграть голосование в свою пользу, то в Польше «такой трюк не прошел». «Я думаю, теперь Вашингтон вдохновится результатом и станет более активно работать для смены власти в европейских странах», – считает Стремидловский.

    При этом в самой Польше грядет период нестабильности: страна фактически разделена надвое. С победой Навроцкого существовавший в республике приоритет не нарушился: пост президента занимает политик от ПиС, а кабмин возглавляет представитель от «Гражданской коалиции». То есть продвигаемые инициативы одних будут блокировать вторые.

    Однако новоизбранный глава государства, вероятно, назначит досрочные парламентские выборы. «Впрочем, этот вопрос поднимают и в правящей коалиции. Местная пресса предполагает, что Туск может пойти на опережение и уже на этой неделе поставить в Сейме вопрос о вотуме доверия правительству», – отметил собеседник. Он подчеркнул: премьер оказался в сложной ситуации.

    Эксперт напомнил, что ранее Туск обещал пересмотреть коалиционное соглашение. «Он ведет себя как классический рейдер. Его партнеры по коалиции имеют все меньше и меньше властных полномочий. Сейчас политик попытается сплотить ряды», – допустил аналитик.

    «При этом у ПиС появляется возможность уже в этом году добиться распада нынешней коалиции и сформировать свой кабинет посредством голосов партии «Конфедерация» и, возможно, перебежавших депутатов из Польской крестьянской партии», – рассуждает Стремидловский.

    На событиях внутри страны будет сказываться и внешний фактор в виде США, добавил полонист. «Варшава может стать для Вашингтона площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы», – считает спикер. Что касается отношений России и Польши, то надеяться на их улучшение не стоит, подчеркнул эксперт.

    «Навроцкий неприязненно относится к нашей стране. Но стоит учитывать два момента. Первый – политик в свое время говорил, что он готов ради защиты национальных интересов государства встретиться и пожать руку Владимиру Путину», – напомнил политолог.

    «Второе – ориентация Навроцкого на Соединенные Штаты дает возможность в случае улучшения российско-американских отношений получить побочным эффектом если не партнерство, то хотя бы сдерживание антироссийской агрессии, которую мы видели от правительства Туска», – добавил собеседник.

    А вот кому действительно стоит беспокоиться из-за победы Навроцкого, так это Киеву. «Украину ждут проблемы», – считает аналитик. Он напомнил, что новоизбранный президент резко высказывался по отношению к украинским властям, которые отказываются признать ответственность за Волынскую резню.

    «Мы видели, что кандидат от ПиС во время предвыборной кампании также выступал категорическим противником вступления Украины в НАТО и ЕС. Сейчас в Киеве сильно разочарованы победой Навроцкого и считают это довольно тревожной новостью – и надо признать, что обоснованно», – заключил Стремидловский.

    Напомним, кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.

    Навроцкий набрал 50,89% голосов. За него проголосовали порядка 10,6 млн избирателей. Его соперник, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов. За него отдали свой голос почти на 370 тыс. избирателей меньше.

    Итоговая явка составила рекордные 71,63%. При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Политик даже объявил о своей победе и поблагодарил за каждый отданный за него голос. Но позднее произошла смена лидера.

    Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В России политик внесен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши. В ходе предвыборной кампании он неоднократно оказывался в центре скандалов. Кандидата от ПиС поддержали США.

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    2 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    CBS: США не делились с Украиной разведданными для атаки на аэродромы России
    CBS: США не делились с Украиной разведданными для атаки на аэродромы России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Источники в администрации США сообщили, что американская сторона не предоставляла Киеву какие-либо разведывательные материалы для атаки на российские аэродромы, сообщила журналистка канала CBS News Дженнифер Джейкобс.

    По словам Джейкобс, США не делились с Киевом разведданными для организации теракта на российских аэродромах, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что американская администрация не предоставляла Владимиру Зеленскому и его окружению никаких данных для проведения операции под названием «Паутина».

    Джейкобс также указала, что вся необходимая для нападения информация была собрана украинской стороной собственными силами.

    Ранее американский аналитик Скотт Риттер назвал атаку на аэродромы России угрозой для судьбы мира и отметил отсутствие стремления Киева к переговорам.

    Госсекретарь США Рубио выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях первого июня 2025 года.

    В Минобороны России сообщили, что киевский режим применил FPV-дроны для атаки аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, при этом в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

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    2 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Приморье

    Сотрудники УФСБ в Приморье задержали двоих диверсантов на железной дороге

    ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Приморье
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Уголовное дело по статье «Диверсия» возбуждено против двух 19-летних диверсантов, которые пытались заработать, выполняя указания украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

    «УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги», – передает РИА «Новости».

    В ведомстве установили, что двое 19-летних жителей Приморского края по заданию украинских спецслужб собирались совершить поджог железнодорожных релейных шкафов на территории Приморского края за денежное вознаграждение.

    Задержанным предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 281 УК России «Диверсия» и заключили под стражу. Ведется следствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в середине мая суд приговорил жителя Белгорода к 16 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта, включая попытку отравления российских военнослужащих.

    В апреле в Якутии арестовали несколько жителей города Мирный, обвиненных в поджоге сооружений связи по заказу украинских спецслужб, которые обещали денежное вознаграждение.

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    2 июня 2025, 11:23 • Новости дня
    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле

    Российская делегация подтвердила старт переговоров с Украиной в 13.00

    Названо время начала переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле запланированы на 13.00 по московскому времени, сообщили представители российской стороны.

    Российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной в Стамбуле начнутся в 13.00 по местному времени, передает ТАСС. Представитель делегации заявил: «Подтверждаем, начало в 13:00». Это время совпадает с московским временем.

    Кроме того, по информации агентства, помощник президента России Владимир Мединский планирует провести отдельные контакты на полях переговоров. Подробности о содержании этих контактов или о повестке переговоров пока не раскрываются.

    Напомним, в Стамбуле российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась из гостиницы к месту предстоящих переговоров, которые пройдут во дворце Чираган.

    Помощник президента России Владимир Мединский накануне прибыл в Стамбул для нового раунда переговоров с украинской стороной. Украинская делегация в понедельник утром также прибыла в Стамбул для участия в этих переговорах.

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    2 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Анонсирован третий раунд переговоров России и Украины

    Источник ТАСС анонсировал третий раунд переговоров России и Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется.

    ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится в течение какого-то времени, передает ТАСС.

    Источник агентства подчеркнул: «Третий раунд будет. В течение какого-то времени». Других подробностей о дате или месте проведения переговоров на данный момент не предоставлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле завершилась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа.

    Переговоры сторон в Стамбуле перешли в закрытый формат после вступительного обращения министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

    Глава турецкого МИД ранее заявил о намерении сторон продолжить переговоры по прекращению огня и вопросам обмена пленными.

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    2 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
    Начался второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений.

    В Стамбуле началась встреча делегаций России и Украины для обсуждения возможного урегулирования конфликта и поиска компромиссных решений. Диалог начался с опозданием – более чем на полтора часа позже запланированного срока.

    Источник ТАСС сообщил: «Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле».

    Часть украинской делегации прибыла на переговоры в военной форме.

    Украинская делегация перед началом встречи провела консультации с представителями европейских стран.

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    2 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    ВСУ перебросили резервы для удержания Южно-Донецкого фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинское военное командование направило дополнительные силы на Южно-Донецкое направление в попытке сохранить под контролем последние позиции в регионе.

    Украинские войска перебросили 152-ю отдельную егерскую бригаду на Южно-Донецкое направление, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, основной задачей подразделения является удержание оставшихся под контролем ВСУ небольших рубежей на данном участке фронта.

    В силовых структурах отметили, что противник направил резерв для удержания позиций, которых у него осталось немного.

    Также в российских структурах констатировали низкий уровень подготовки бойцов этой бригады. Ситуация на этом участке фронта, по словам источников, подтверждает недостаточную подготовку украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Богатырь в ДНР, который был мощным укрепрайоном на Южно-Донецком направлении.

    Российские подразделения достигли границы Днепропетровской области во время наступления группировки «Центр» на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем ВС России потребуется заход в Днепропетровскую область.

    Коментарии (4)
    2 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    Над девятью регионами России уничтожено 162 украинских дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 2 июня силы ПВО перехватили и уничтожили 162 украинских беспилотника, больше всего из которых было зафиксировано над Курской областью.

    Силы противовоздушной обороны России в ночь на 2 июня уничтожили 162 украинских беспилотника самолетного типа над различными регионами страны, передает ТАСС. Как сообщили в Минобороны РФ, атака происходила с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня.

    По данным военного ведомства, наибольшее число дронов было перехвачено над Курской областью – 57 аппаратов. В Белгородской области сбили 31 беспилотник, в Липецкой – 27, в Воронежской – 16, в Брянской и Рязанской – по 11, в Орловской – шесть, в Республике Крым – два, еще один – в Тамбовской области.

    В сообщении также отмечается, что все обнаруженные беспилотники были успешно уничтожены дежурными средствами ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Иркутской области заявил об атаке беспилотников на военную часть. Мирный житель в Горловке погиб из-за атаки украинского беспилотника. Украинский беспилотник нанес удар по храму в Белгородской области.

    Коментарии (6)
    2 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле

    Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле без рукопожатия

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, подчеркнув напряженность между сторонами.

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле, передает ТАСС. Информацию об этом агентству подтвердил источник, близкий к переговорам.

    «Обмена рукопожатием не было», – заявил собеседник агентства. Других подробностей о ходе встречи источник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Делегации рассадили по разные стороны П-образного стола, а между ними разместились турецкие представители. Министр иностранных дел Турции Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины.

    Коментарии (2)
    2 июня 2025, 09:48 • Новости дня
    Стало известно о планах главы МИД Турции участвовать в переговорах России и Украины в Стамбуле

    Фидан запланировал подключиться к переговорам России и Украины во дворце Чираган

    Стало известно о планах главы МИД Турции участвовать в переговорах России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует лично принять участие в переговорах между делегациями России и Украины, которые пройдут в стамбульском дворце Чираган, сообщил турецкий дипломатический источник.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан намерен принять участие в переговорах между Россией и Украиной, которые пройдут в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что встреча делегаций состоится в понедельник во дворце Чираган в 13.00 по московскому времени. Источник агентства уточнил, что Фидан «планирует подключиться» к переговорному процессу.

    Российскую делегацию в Стамбуле возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведуправления Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Сергей Лавров ранее отмечал, что Россия готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию ситуации во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Постпред России при ООН Василий Небензя добавил, что Москва предлагает обменяться меморандумами, отражающими подходы обеих сторон к переговорам.

    Президент России Владимир Путин еще 15 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий именно в Стамбуле. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, основной целью диалога является устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В первой встрече в Стамбуле российская делегация также участвовала, но тогда контактов с украинской стороной не было, а полноценные переговоры прошли лишь на следующий день и длились почти два часа.

    Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев согласовали необходимость представить свои варианты будущего прекращения огня, и подчеркнул готовность России продолжать переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне помощник президента России Владимир Мединский прибыл в Стамбул для очередного раунда переговоров с украинской стороной.

    Украинская делегация утром в понедельник прибыла в Стамбул для участия в переговорах.

    Журналисты уже собрались у дворца Чираган в ожидании встречи.


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    2 июня 2025, 09:27 • Новости дня
    На Западе назвали терактом удар ВСУ по российским аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский аналитик Скотт Риттер резко охарактеризовал атаку на аэродромы России, подчеркнув угрозу для судьбы мира и отсутствие стремления Киева к переговорам.

    Риттер заявил, что атака Украины на российские аэродромы стала терактом, передает РИА «Новости».

    В материале для норвежского издания Steigan Риттер подчеркнул: «Украинская операция «Паутина» перешла грань <...>. Реакция России и США может определить судьбу мира».

    Эксперт добавил, что этот теракт показал отсутствие у Киева желания вести содержательные переговоры по миру. Он отметил, что действия Украины указывают на попытку эскалации конфликта и игнорирование предстоящих переговоров в Стамбуле.

    Ранее в Минобороны РФ сообщили, что атаки с применением FPV-дронов были совершены киевским режимом на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

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