Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.0 комментариев
Арестованы активы экс-главы подразделения Росатома на 284,4 млн
Суды наложили арест на имущество Сахарова и Кокосадзе на 284 млн
В рамках уголовного дела по коррупции у экс-директора подразделения Росатома и его жены арестовали квартиры, деньги и ювелирные изделия.
Столичные суды и следственные органы приняли обеспечительные меры в отношении активов бывшего директора структурного подразделения Росатома Геннадия Сахарова и его супруги, а также бизнесмена Элгуджи Кокосадзе, передает ТАСС.
Сумма арестованного имущества, согласно материалам дела, превысила 284,4 млн рублей. В перечень вошли недвижимость, наличные средства, ювелирные украшения и другие ценные объекты.
«В соответствии с решением суда установлен запрет распоряжаться указанным имуществом путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества. Сохранять ранее наложенные ограничения на имущество до вступления приговора в законную силу», – говорится в документах.
На минувшей неделе Мещанский суд Москвы приговорил Сахарова к 12 годам колонии строгого режима и наложил на него семикратный штраф – около 228,2 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки должностным лицом на сумму около 32,6 млн рублей. Второй фигурант, Кокосадзе, получил 8 лет колонии и штраф 98 млн рублей за дачу взятки.
Часть арестованных средств сейчас находится у следственного органа. Дорогостоящие наручные часы, золотой слиток и ювелирные изделия помещены в Гохран России. На квартиры, земельные участки и остальную недвижимость фигурантов и их родственников наложены ограничения до вступления приговора в силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор подразделения Росатома Геннадий Сахаров признан виновным в коррупции и приговорен к 12 годам колонии и крупному штрафу. Предприятия Росатома подали в Арбитражный суд Москвы иск к финским компаниям с требованиями, превышающими 227 млрд рублей.