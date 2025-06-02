Принц Гарри захотел сменить имя из-за разногласий с семьей

Принц Гарри проконсультировался с дядей Эрлом Спенсером по вопросу смены имени

Tекст: Ирма Каплан

Принц Гарри и герцог Сассексский в знак разрыва с королевской семьей активно изучает возможности взять фамилию своей матери. Этот шаг означает отказ от имени Маунтбеттен-Виндзор, которое получили его дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, говорится в материале Daily Star.

Издание сообщает, что Гарри обсуждал этот вопрос с дядюшкой Эрлом Спенсером во время визита в Великобританию, но ему сказали, что юридических препон на пути к его желанию слишком много.

«У них был очень дружеский разговор, и Спенсер посоветовал ему не идти на такой шаг», – сообщил изданию друг семьи.

Маунтбэттен-Виндзор – это фамилия потомков покойной королевы Елизаветы II и принца Филиппа. Имя сочетает в себе королевскую фамилию Виндзор и принятую фамилию герцога Эдинбургского.

«Титулы детей были правом по рождению с тех пор, как их дед стал монархом. Этот вопрос был решен в течение некоторого времени совместно с Букингемским дворцом», – пояснил представитель королевской четы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британский принц Гарри высказал желание наладить отношения с членами королевской семьи, несмотря на продолжающиеся разногласия и судебные споры по вопросу охраны.