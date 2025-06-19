У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.2 комментария
Трамп отложил принятие решения по Ирану
Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели определить возможность нанесения ударов по Ирану, учитывая вероятность переговоров по ядерной программе.
Как передает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает вариант дипломатического взаимодействия с Тегераном по вопросу его ядерной программы.
Ливитт на брифинге для журналистов процитировала заявление Трампа: «В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель».
Президент США ранее неоднократно подчеркивал, что не исключает различных сценариев по отношению к Ирану, однако считает предпочтительным дипломатический путь решения вопроса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти выразили опасения касательно потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем.
Официальный представитель МИД России заявила о вероятности продолжения обсуждений по мирной иранской ядерной программе в международном формате. Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям.