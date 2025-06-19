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    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию
    Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля
    Пашинян объяснил армянам выгоду от потери Карабаха
    Путин остается главным «рассерженным патриотом» России
    Путин приглашен на саммит лидеров G20 в ЮАР
    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    Премьер Франции застрял в истребителе Rafale на авиасалоне
    Шахзаде Ирана назвал Хаменеи единственным предателем страны
    Появилось видео пролета Су-24 ВКС России рядом с кораблем ВМС США
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    15 комментариев
    19 июня 2025, 21:14 • Новости дня

    Трамп отложил принятие решения по Ирану

    Трамп отложил принятие решения по Ирану
    @ Ken Cedeno - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп намерен в ближайшие две недели определить возможность нанесения ударов по Ирану, учитывая вероятность переговоров по ядерной программе.

    Как передает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает вариант дипломатического взаимодействия с Тегераном по вопросу его ядерной программы.

    Ливитт на брифинге для журналистов процитировала заявление Трампа: «В связи с тем, что есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем или не состояться, я приму решение, действовать или нет, в течение двух недель».

    Президент США ранее неоднократно подчеркивал, что не исключает различных сценариев по отношению к Ирану, однако считает предпочтительным дипломатический путь решения вопроса.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские власти выразили опасения касательно потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем.

    Официальный представитель МИД России заявила о вероятности продолжения обсуждений по мирной иранской ядерной программе в международном формате. Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям.

    19 июня 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана

    Путин отметил консолидацию иранского общества на фоне атак Израиля

    Путин прокомментировал конфликт Израиля и Ирана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил, что лично находится «в контакте» и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и с американским лидером Дональдом Трампом в связи с конфликтом Израиля и Ирана.

    В ходе встречи с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума Путин подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта между Ираном и Израилем Россия никому не навязывает свое представление о мирном решении. «Мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля», – сказал он.

    Президент России считает «правильным всем вместе» заняться разработкой путей завершения боевых действия и «найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», передает РИА «Новости».

    По его словам, нужно «обеспечить как интересы Ирана», включая «мирную атомную деятельность», так и «интересы Израиля, с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства». «В целом, такое решение может быть найдено», – заявил он. Свои «варианты» Россия представила «и США, и Израилю, и Ирану».

    Путин сказал, что российская сторона могла бы работать с Ираном в сфере атомной энергетики, соответствующие обсуждения велись. Москва направила «сигналы иранским друзьям».

    Путин, признавая «сложность внутриполитических процессов» в Иране, подчеркнул, что иранское общество демонстрирует «консолидацию вокруг политического руководства».

    Также президент подчеркнул, что подземные заводы Ирана «существуют, ничего с ними не произошло».

    Путин отметил, что в договоре России и Ирана о стратегическом партнерстве «нет статей, связанных с оборонной сферой», передает ТАСС.

    Напомним, Путин сообщил, что Россия и Израиль достигли договоренностей о безопасности российских специалистов на площадке АЭС «Бушер» в Иране. Он также указал, что Иран не обращался к России за поддержкой в связи с обострением конфликта с Израилем.

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    19 июня 2025, 13:58 • Новости дня
    Макаревич назвал «русским фейком» сообщения о попадании в плен в Иране
    Макаревич назвал «русским фейком» сообщения о попадании в плен в Иране
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский музыкант Андрей Макаревич (признан в России иностранным агентом) оказался на фото в иранских новостях о пленении израильского летчика, после чего публикацию быстро удалили.

    В Telegram-канале международного медиа RTVI указано, что иранское агентство Nour New объявило о захвате израильского военного летчика и опубликовало фотографию Андрея Макаревича.

    В новости музыкант был представлен как «плененный израильский пилот», однако вскоре публикация была удалена. Тем не менее несколько международных изданий успели процитировать эту новость до того, как она была признана фейком.

    Макаревич, комментируя инцидент, заявил, что считает произошедшее «русским фейком» и не усматривает в этом действий иранской государственной пропаганды.

    Ранее израильские военные забрали машину у нынешней жены иноагента Андрея Макаревича* Эйнат Кляйн. Она сообщила в соцсетях об изъятии автомобиля на военные нужды.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 05:22 • Новости дня
    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Bloomberg заявило о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни

    Стало известно о подготовке США к удару по Ирану в ближайшие дни
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские высокопоставленные чиновники готовятся к возможному удару США по Ирану в выходные, сообщило Bloomberg.

    Высшее руководство ряда федеральных агентств США также начало подготовку к возможной атаке на Иран, которая может произойти 21-22 июня. Однако, как пишет Bloomberg, эти планы могут измениться, передает ТАСС.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы», передает РИА «Новости».

    CNBC со ссылкой на источник сообщает, что Трамп рассмотрел различные сценарии и по-прежнему допускает все возможные варианты, не исключая военную операцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    19 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля

    ВСНБ: Иран прекратит удары по Израилю после выплаты репараций

    Совет нацбезопасности Ирана потребовал репарации от Израиля
    @ Vahid Salemi/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю только после того, как получит репарации от Тель-Авива.

    Иран прекратит удары по Израилю только после выплаты репараций, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности страны. В документе подчеркивается, что возмездие будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не будет наказан и не выплатит компенсации Исламской республике.

    Прямая речь ВСНБ гласит: «Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены». По информации агентства IRNA, решение связано с последними событиями в регионе и позицией Тегерана в отношении ответных мер на действия Израиля.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана допустили вариант перекрытия Ормузского пролива в ответ на атаки со стороны Израиля и его союзников.

    Из Ирана были выпущены порядка 20 ракет по территории Израиля.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес комбинированный удар по командно-разведывательному центру армии Израиля с использованием стратегических ракет и беспилотников.

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    19 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском

    Командир подразделения «Ахиллес» обещал подросткам деньги за работу с БПЛА

    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются.

    Как передает ТАСС, командир украинского подразделения «Ахиллес» Федоренко Юрий Сергеевич дал указание подчиненным привлекать к боевым действиям лиц младше 18 лет на фоне наступления ВС РФ на Купянском направлении.

    По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, подростков используют в качестве операторов разведывательных дронов, для чего достаточно навыков управления FPV-дронами.

    «На фоне активного продвижения ВС РФ на Купянском направлении командир «Ахиллеса» Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», – заявил Лисняк.

    Подросткам обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, однако деньги не выплачиваются. В отношении Федоренко возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и участия в незаконном вооруженном формировании. Он объявлен в розыск, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе во время попытки мобилизации сотрудниками местного военкомата был подстрелен военнослужащий, которого затем доставили в больницу.

    В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука.

    Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины без исключений.

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    19 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    В Иране заявили о возможности закрыть Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана допустили вариант перекрытия Ормузского пролива как возможный ответ на потенциальные атаки со стороны Израиля и его союзников.

    Об этом сообщил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Бехнам Саиди, передает РИА «Новости». По его словам, Иран рассматривает различные варианты реагирования в случае нападения со стороны Израиля или стран, которые его поддерживают.

    «Что касается опций Ирана, которые касаются ответа на нападение сионистского режима и других стран, поддерживающих его, то у Ирана есть различные варианты... Одной из возможных опций является закрытие Ормузского пролива», – заявил Саиди агентству Mehr.

    Ормузский пролив является стратегически важным маршрутом для экспорта нефти, и его перекрытие может существенно повлиять на мировые энергетические рынки, отмечают иранские парламентарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана рассматривают закрытие Ормузского пролива из-за ударов Израиля, что может повлиять на мировой рынок нефти.

    Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что в случае выполнения угроз Ираном и йеменскими хуситами по блокаде проливов на Ближнем Востоке цены на нефть могут достичь 110-130 долларов за баррель.

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    19 июня 2025, 10:49 • Новости дня
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    Бывший глава МИД Литвы призвал Украину атаковать нефтяные объекты России
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о необходимости для Украины атаковать нефтяные объекты России.

    Ландсбергис публично предложил Украине наносить удары по российским нефтяным объектам, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, передает «Газета.Ru».

    Его позиция была высказана в сообщении на странице в соцсети Х, где он разместил карту с крупнейшими нефтяными объектами Ирана и отметил, что удары Израиля направлены на снижение добычи нефти, обеспечивающей финансирование республики.

    Ландсбергис выразил уверенность, что Украина поймет, что по его мнению, российская нефть является законной целью для атак.

    Напомним, в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном инвесторы заняли выжидательную позицию, пишет Bloomberg. В начале торгов нефть марки Brent подорожала на 5,5% и достигла 75 долларов за баррель, West Texas Intermediate приблизилась к 74 долларам. Рынок опасается, что дальнейшая эскалация может привести к перебоям в поставках нефти с Ближнего Востока, откуда экспортируется треть мировых объемов сырья.

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    19 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о радикальных переменах в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    Си Цзиньпин заявил о радикальных переменах в мире из-за конфликта на Ближнем Востоке
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке указывает на начало нового этапа нестабильности и радикальных перемен в мире.

    Он отметил, что дальнейшая эскалация приведет к серьезным потерям не только у сторон конфликта, но и у стран всего региона, передает ТАСС.

    Кроме того, по информации агентства «Синьхуа», Путин и Си Цзиньпин высоко оценили стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем. Лидеры договорились поддерживать тесные обмены на высоком уровне, продвигать сотрудничество в разных сферах и содействовать развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    Напомним, президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре отметили, что удары Израиля по Ирану нарушают международное право, а конфликт требует исключительно политико-дипломатического урегулирования.

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    19 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Axios: Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо
    Axios: Трамп изучает риски в случае атаки США на иранский ядерный объект Фордо
    @ Gene Blevins/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп в последние дни активно обсуждает с советниками возможный авиаудар по иранскому ядерному объекту Фордо, пишет Axios.

    Американский президент изучил риски атаки по иранскому объекту Фордо и попросил советников оценить реальную возможность полного уничтожения комплекса, передает Аxios.

    Трамп интересуется, смогут ли американские сверхмощные бомбы действительно разрушить это подземное сооружение, защищенное горой к югу от Тегерана. По мнению источников, Трамп не уверен в необходимости вмешательства Соединенных Штатов в войну между Израилем и Ираном, а также выражает сомнения в гарантированном успехе атаки.

    Американские военные заверяют, что Massive Ordnance Penetrator (MOP) способен уничтожить объект, однако президент, по словам источников, не убежден окончательно. Один из официальных лиц отметил, что Соединенные Штаты располагают возможностями для такой атаки, но решение о ее необходимости пока не принято.

    Израильские военные считают, что если Фордо не будет уничтожен, иранская ядерная программа сохранится. По данным издания, Израиль не обладает ни нужными бомбардировщиками B-2, ни 13-тонными бомбами для аналогичного удара, однако может попытаться нанести ущерб объекту своими силами.

    В качестве альтернативы обсуждается вариант коммандос-операции, подобной прошлогодней атаке на завод в Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    Как сообщала New York Times, самый укрепленный ядерный объект Ирана находится глубоко под землей, только Военно-воздушные силы США располагают 13-тонной авиабомбой, способной поразить этот объект.

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    19 июня 2025, 08:22 • Новости дня
    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия
    Нацразведка США не обнаружила признаков создания Ираном ядерного оружия
    @ Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Национальная разведка США не располагает доказательствами того, что Иран работает над созданием ядерного оружия, сообщает MSNBC.

    По словам заместителя главы сенатского комитета по разведке Марка Уорнера, данные разведки не изменились с марта, когда директор нацразведки Тулси Габбард заявляла, что Тегеран не предпринимал никаких действий по созданию бомбы, передает «Коммерсантъ».

    Сенатор отметил, что комитет по разведке получил подтверждение отсутствия новой информации на этой неделе. Уорнер также выразил мнение, что президент США продолжает игнорировать разведданные и ведет внешнюю политику через социальные сети, что он назвал безумием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Поступают многочисленные сигналы о том, что Соединенные Штаты могут вмешаться в войну.

    Wall Street Journal заявила, что президент США Дональд Трамп во вторник одобрил план нападения на Иран, но не отдал окончательного приказа, «чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы»

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    19 июня 2025, 11:15 • Новости дня
    Макрон решил запустить «европейскую инициативу» по ирано-израильскому кризису

    Макрон поручил создать европейское предложение по решению кризиса Израиля и Ирана

    Макрон решил запустить «европейскую инициативу» по ирано-израильскому кризису
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Париж объявил о планах выдвинуть совместную с европейскими партнерами инициативу по урегулированию кризиса между Израилем и Ираном в ближайшие дни, сообщает Politico.

    Франция планирует выступить с предложением урегулировать конфликт между Израилем и Ираном совместно с европейскими партнерами, пишет Politico.

    После заседания Совета обороны в среду президент Франции Эммануэль Макрон поручил министру иностранных дел Жану-Ноэлю Барро «в ближайшие дни инициировать совместные усилия с европейскими партнерами для выработки жесткого переговорного решения», говорится в заявлении Елисейского дворца.

    Пока неизвестно, каким будет содержание этой инициативы и с какими странами Франция ведет работу. Франция входит в состав группы Е3, включающую Британию и Германию, которые уже много лет ведут переговоры с Ираном по ядерной программе. Европейский чиновник сообщил изданию, что верховный дипломат ЕС Кая Каллас присоединится к коллегам из E3 и иранскому министру иностранных дел в Женеве в пятницу – встреча состоится после их телефонных переговоров на этой неделе.

    Во время саммита G7 в Канаде ранее на этой неделе Макрон заявил, что «предложение было сделано» президенту США Дональду Трампу относительно перспективы перемирия между Израилем и Ираном. Однако Трамп быстро отверг комментарий Макрона, заявив, что французский президент «всегда ошибается».

    В среду Макрон также призвал прекратить удары по гражданским и неядерным объектам. По данным французской администрации, президент выразил обеспокоенность эскалацией, отметив, что израильские удары все чаще затрагивают цели, не связанные с иранскими ядерными и баллистическими программами. Несмотря на призывы к сдержанности, дипломатические усилия европейских стран пока не нашли отклика в Вашингтоне и Иерусалиме.

    На ваш взгляд
    Присоединятся ли США к ударам по Ирану?



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    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил поддержку Израиля в его праве обеспечивать безопасность после недавних ударов по Ирану.

    Макрон пообещал поддержать Тель-Авив в случае ответа Ирана на действия Израиля.

    Президент США Дональд Трамп осудил Макрона за заявление о возвращении американского президента в Вашингтон для достижения прекращения огня на Ближнем Востоке.

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    19 июня 2025, 09:09 • Новости дня
    Иран объяснил повреждение больницы «Сорока» на юге Израиля при ракетном ударе

    Tекст: Александра Юдина

    Военная инфраструктура Израиля подверглась точному ракетному удару Ирана, в результате которого были поражены ключевые объекты в Гав-Яме на юге Израиля, сообщает агентство IRNA. Там отметили, что разведывательный центр расположен рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве, которая подверглась воздействию взрывной волны.

    Штаб киберкомандования армии Израиля – корпус C4I – и разведывательный центр израильских военных в Гав-Яме стали целью ракетных ударов Ирана, передает РИА «Новости».

    Агентство отметило, что в этих подразделениях находились тысячи военнослужащих, отвечающих за обработку разведданных и проведение киберопераций.

    Разведывательный центр расположен рядом с больницей «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля. IRNA уточнило, что медицинское учреждение подверглось воздействию взрывной волны, однако серьезных повреждений не получило, а по военной инфраструктуре был нанесен точный удар.

    Между тем сообщается, что в результате обстрела более 30 человек пострадали и были направлены в больницы. Среди раненых два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие осколочные травмы. Служба скорой помощи Израиля сообщила, что дополнительные бригады оказывают помощь пострадавшим в других местах.

    Утром в четверг Иран выпустил около 20 ракет в сторону Израиля. Ракетный удар, нанесенный Ираном, привел к повреждению больницы «Сорока» в Беэр-Шеве.

    Израиль на прошлой неделе начал наносить ракетно-бомбовые удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами.

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    19 июня 2025, 03:53 • Новости дня
    Трамп заявил об извинениях Такера Карлсона

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон якобы извинился перед ним.

    Трамп назвал Карлсона «хорошим парнем». «На днях он позвонил и извинился», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По версии президента США, Карлсон решил, что допустил «слишком резкие» высказывания. Трамп отметил, что ценит извинения журналиста.

    Напомним, Карлсон сказал, что возможная война с Ираном может привести к краху американской «империи» и окончанию президентства Трампа. Трамп назвал Карлсона «чокнутым» и упрекнул в непонимании опасности ядерного оружия у Ирана.

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    19 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Песков предупредил о реакции России при вмешательстве США в конфликт Ирана и Израиля

    Песков заявил об усилении обеспокоенности России в случае вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти выразили опасения по поводу потенциального вовлечения США в конфликт между Ираном и Израилем, отметив возможную эскалацию ситуации.

    Россия будет серьезно обеспокоена в случае участия США в конфликте между Ираном и Израилем, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва считает такое развитие сценария опасным для всего региона.

    «Мы будем еще больше обеспокоены, потому что это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона», – заявил Песков.

    По его словам, вариант с вовлечением США приведет к значительному развитию конфликта.

    Он также добавил, что российская сторона внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и призывает к сдержанности всех сторон.

    На ваш взгляд
    Верите ли вы в намерение Ирана создать ядерную бомбу?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва предупредила, что вмешательство США в противостояние с Ираном может привести к неконтролируемым последствиям на фоне эскалации между Ираном и Израилем. Американский президент Дональд Трамп в последние дни обсуждает с советниками возможность авиаудара по иранскому ядерному объекту Фордо.

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    19 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины

    Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий Украины назначил Геннадия Шаповалова руководить Сухопутными войсками после отставки предыдущего командующего.

    Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

    В документе говорится: «Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ». До этого должность занимал Михаил Драпатый.

    Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня. Причиной стала гибель 12 военнослужащих и ранение более 60 в результате удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» Александр Тарнавский покинул свою должность.

    Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главнокомандующего.

    Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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