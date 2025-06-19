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    Путин предложил Западу дипломатию вместо ультиматумов
    Глава «Союзмультфильма» не исключила появление персонажа президента в «Простоквашино»
    Пашинян объяснил армянам выгоду от потери Карабаха
    Путин остается главным «рассерженным патриотом» России
    Глава ВТБ назвал вредным для экономики нынешнее укрепление рубля
    Песков прокомментировал возвращение релокантов из Израиля
    Захарова потребовала извинений от итальянского телеканала за призывы удара по РФ
    Путин и Си Цзиньпин сочли поездку Зеленского на G7 неудачной
    Киргизский бизнес потребовал особого статуса для сограждан в России
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    15 комментариев
    19 июня 2025, 18:28 • Новости дня

    Сийярто отверг предложение ЕК о запрете российских энергоносителей

    Венгрия отвергла инициативу Еврокомиссии по запрету российских энергоносителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против инициативы Еврокомиссии, отметив ее противоречие основному договору Европейского союза.

    Будапешт не поддерживает предложение Еврокомиссии о запрете российских энергоносителей, передает ТАСС. Петер Сийярто заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, что данный запрет полностью противоречит европейским нормам и основному договору Европейского союза.

    Глава венгерского МИД отметил: «Мы отвергаем это предложение. Мы считаем, что оно полностью противоречит европейским нормам, полностью противоречит основному договору Европейского союза. В основном договоре очень четко говорится, что решения о национальных энергетических правах должны приниматься в пользу национального потенциала. Мы отвергаем это предложение. Европейская комиссия, по сути, нарушает европейские нормы».

    Сийярто подчеркнул, что вопросы национальной энергетики должны решаться с учетом национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил несогласие с инициативами Еврокомиссии по прекращению энергетического сотрудничества с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отказ Европы от российской энергии с самоубийственным шагом. Словацкая компания SPP отметила угрозу многомиллиардных штрафов из-за возможного досрочного разрыва контрактов с Газпромом и роста цен на газ.

    18 июня 2025, 12:35 • Новости дня
    Орешкин: G7 утратила статус главного экономического центра

    Tекст: Александра Юдина

    Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что экономики стран G7 уже не являются основными центрами глобального роста.

    По его словам, сейчас формируются новые центры силы, и к ним не относятся прежние экономики так называемой «Большой семерки», которая уже давно не соответствует такому статусу, передает «Российская газета».

    Орешкин также отметил, что страны Глобального Юга заняли значительную долю в мировой экономике и становятся ключевыми участниками глобального роста.

    Орешкин подчеркнул, что происходящие события в мире являются следствием глубоких структурных изменений в глобальной экономике. Он добавил, что важно понимать причины этих изменений и вести открытый диалог о построении мирового порядка будущего. По его мнению, необходим переход к новой платформе глобального экономического роста.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала саммит G7 «позорищем», отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Напомним, деловая программа Петербургского международного экономического форума 2025 года стартовала с обсуждения роли Африки в мировой экономике и влияния новых технологий на глобальный рост.

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    17 июня 2025, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому

    Политолог Трухачев: Досрочный отъезд Трампа обнажил разногласия в «Большой семерке»

    Эксперт: Досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому
    @ Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если бы Дональд Трамп на саммите G7 поддержал ужесточение санкций против России, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов «Группы семи» «сломали» президента США. Впрочем, разногласия внутри объединения касаются не только украинского кризиса, но и конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Трамп досрочно вернулся в США.

    «Проходящий в Канаде саммит G7 лишь подсветил существующие между Дональдом Трампом и другими лидерами "семерки" разногласия. Одно из них связано с вопросом санкций против России», – отметил политолог Вадим Трухачев.

    Собеседник напомнил сообщения прессы, согласно которым глава Белого дома не поддержал идею ужесточения рестрикций против Москвы, посчитав их слишком затратными. Трамп также отказался от мер по снижению потолка цен на российскую нефть. «Если бы американский президент поступил иначе, это стало бы для него потерей лица. Выглядело бы все так, будто шесть членов G7 и Урсула фон дер Ляйен "сломали" Трампа», – уточнил эксперт.

    По его мнению, это одна из причин преждевременного возвращения президента в Вашингтон. «Однако, несмотря на отъезд Трампа, европейцы продолжат обсуждение возможного ввода санкций. Не исключено, что они подковерно примут какие-то решения на этом направлении», – добавил Трухачев.

    Кроме того, некоторые разногласия в G7 есть по теме ирано-израильского конфликта. Однако лидерам удалось согласовать итоговое заявление по этой теме. «При этом есть вопросы к содержанию. Призывы "семерки" к деэскалации – пустые слова. В таких случаях принимают бумажку ради бумажки, чтобы саммит не выглядел совсем уж провальным», – уточнил спикер.

    По его мнению, упоминание о том, что Израиль «имеет право на самооборону» – это реверанс в сторону Трампа. Но такой ход европейских лидеров не подкупил главу Белого дома, и он все же уехал из Канады. Примечательно, что Эммануэль Макрон, решивший примерить на себя роль пресс-секретаря президента США, сообщил, что тот едет мирить стороны конфликта. Глава Белого дома его быстро осадил.

    «Французский лидер занимается внешней политикой в ущерб внутренней. А в последнее время он и вовсе стал комедийным персонажем: во Вьетнаме получил пощечину от жены, а в Канаде – пусть и ментальную – от американского коллеги», – иронично отметил Трухачев.

    Еще одну своеобразную «пощечину» получил и Владимир Зеленский. Он надеялся встретиться с Трампом и обсудить с ним «покупку» Украиной вооружений, но все эти планы провалились. Политолог допускает, что таким образом президент США демонстрирует Зеленскому свое отношение к нему, которое еще больше испортилось после скандала в Овальном кабинете.

    Саммит G7 закончился для европейцев настоящим унижением, отметил американист Малек Дудаков. «Они возлагали на него большие надежды, стремясь навязать Трампу свою повестку. Однако в итоге американский президент уехал сильно заранее, оставив всех остальных участников одних бултыхаться в своем загончике», – написал эксперт в своем Telegram-канале.

    «Кир Стармер наматывал круги вокруг Трампа и пытался создать картинку торжественного подписания торговой сделки США и Британии. Правда, Трамп в самый ответственный момент просто уронил на землю текст документа. Стармеру пришлось спешно подбирать за тем упавшие страницы», – напомнил политолог.

    «Заодно Трамп признал и ущерб в миллиарды долларов для западных экономик от санкций против России. Причем речь идет не только о Евросоюзе, который лишился дешевых энергоносителей. Проблемы возникли и в США – например, со взлетом цен на удобрения в несколько раз. Это уже привело к рецессии на фермерском рынке Америки», – указал Дудаков.

    «То же самое касается закупок российского урана или титана. Поэтому Трамп и отказался поддерживать планы G7 по ужесточению санкций. Тем более сейчас мировой рынок дестабилизирован эскалацией вокруг Ирана. Попытки одновременно бороться с российской нефтью приведут к новому витку энергокризиса на Западе», – акцентировал он.

    «Повестка Трампа вызвала неразбериху среди ястребов на саммите G7. Но президент США даже не стал с ними препираться – он просто первым покинул сходку либеральных элитариев. Сейчас у Трампа приоритет – это Ближний Восток. Белый дом все еще надеется найти способ для деэскалации, поэтому спешно отправил Джея Ди Вэнса на переговоры с Ираном. Остальным же участникам G7 остается лишь смиряться с ролью тех, чье мнение Вашингтон совсем не волнует», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» в Канаде. По информации телеканала Fox News, президент США распорядился созвать заседание членов Совета нацбезопасности Белого дома. Незадолго до этого он опубликовал пост в соцсети Truth Social, в котором призвал «всех эвакуироваться» из Тегерана.

    Президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ответил, что «ищущий внимания общественности Эммануэль Макрон» ошибся. «Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное», – написал Трамп.

    Отметим, что во вторник ожидалась встреча президента Соединенных Штатов и Владимира Зеленского. «Действительно, один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, – об оборонном пакете, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность», – сказал Зеленский накануне. Однако на деле встреча так и не состоялась.

    Как сообщает Politico, лидеры «Группы семи» проведут обсуждение санкций против России без президента США. По информации издания, Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых рестрикций, поскольку считает их слишком затратными. Он также отказался от идеи снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    При этом лидеры стран G7 смогли согласовать формулировки относительно ирано-израильского конфликта. «Мы всегда давали ясно понять, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы урегулирование кризиса в Иране привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении. Лидеры подчеркнули, что они подтверждают право Израиля на самооборону, заявив о поддержке его безопасности.

    По сообщению The New York Times, итоговое заявление подписано всеми семью лидерами, включая президента США, хотя ранее СМИ сообщали, что Трамп может отказаться подписывать итоговый документ.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 12:42 • Новости дня
    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу

    Дипломат Долгов: Путин предупредил Запад о недопустимости ущемления интересов России

    Долгов назвал три главных сигнала Путина Западу
    @ Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча президента России с представителями зарубежных информагентств – полезный и важный канал донесения позиции Москвы до международной общественности. Владимир Путин выступил с целым рядом сигналов: в частности, российская сторона открыта к экономическому сотрудничеству и не позволит никому ущемлять свою безопасность, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «В то время как некоторые западные политики нервозно и скомканно общаются с журналистами, а также избегают российских представителей СМИ, Владимир Путин демонстрирует иной подход. Президент России встречается с сотрудниками информагентств из стран Азии, СНГ и даже недружественных государств, и отвечает на их вопросы предметно и откровенно», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его мнению, подобные беседы полезны и важны, поскольку таким образом российская сторона доносит «свою позицию до международной общественности». В ходе нынешней встречи поднималось довольно много тем, но можно выделить несколько сигналов, которые Путин послал зарубежной аудитории, указал дипломат.

    Первый – об открытости России для экономического сотрудничества. «Москва выступает против торговых войн и ограничений. Посыл о сбалансированном развитии мировой экономики отражает интересы подавляющего большинства стран и народов», – пояснил Долгов.

    «Второй сигнал касается того, что российская сторона не поступится своими интересами и не позволит никому ущемлять безопасность страны, – продолжил собеседник. – Президент четко сказал об этом на примере ситуации вокруг Украины, еще раз подробно объяснив нашу принципиальную позицию».

    «Мы добьемся своих стратегических целей. Москва отдает предпочтение урегулированию кризиса путем дипломатии, но с оговоркой: если таким способом решить ситуацию не получится, то мы достигнем своего по-другому, в том числе военным путем», – акцентировал спикер. Он напомнил, что на Западе по-прежнему не оставляют надежд нанести стратегическое поражение России. Именно им было адресовано заявление Путина о преимуществе российской армии на всех направлениях. 

    Еще один важный сигнал связан с обострением конфликта на Ближнем Востоке, отметил дипломат. Президент России уверен, что возможно найти решение, несмотря на все сложности. Эта позиция резко контрастирует с ультиматумами Запада. «Москва выступает за мирное урегулирование между Израилем и Ираном, и старается этому способствовать. Мы не можем повлиять на стороны конфликта, а лишь предлагаем посреднические услуги. Это важно на фоне перегретости и эмоций вокруг эскалации», – указал Долгов.

    Примечателен в этой связи и отказ российского лидера даже обсуждать возможную реакцию Кремля на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на которое намекали Израиль и его союзники. «Для нас немыслимо даже рассуждать в такой логике», – подчеркнул дипломат.

    «Подводя итог беседы президента с представителями информагентств, стоит отметить: президент проводит последовательную линию по всем вопросам. Наша позиция не меняется. Другой вопрос, как западные журналисты ее подадут, какими комментариями сопроводят и какие выводы сделают. Но важно, что прямая речь российского лидера дойдет до широкой международной общественности», – заключил Долгов.

    Напомним, Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент, в частности, затронул тему урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем.

    При этом глава государства подчеркнул, что ВС России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях, наступая по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, потери Украины на поле боя превышают уровень мобилизации в стране. Путин указал, что Киеву необходимо поспешить достичь договоренностей с Москвой, пока ситуация для украинской стороны не стала еще хуже.

    Кроме того, российский лидер прокомментировал перевооружение НАТО. Он отметил, что не считает это угрозой для Российской Федерации, потому что «мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные Силы и наши оборонительные возможности».

    «На протяжении веков на Западе время от времени, на протяжении длительного времени, все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику, потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Президент также высказался о ситуации на Ближнем Востоке. По его мнению, правильным было бы найти способы договориться и обеспечить интересы как Ирана, так и Израиля. Он считает, что возможно обеспечить мирную атомную деятельность Ирана, с одной стороны, и безопасность Израиля с другой. «Это тонкий вопрос, и, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено», – указал российский лидер.

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    19 июня 2025, 12:50 • Новости дня
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    Захарова высмеяла заявление Каллас о «360-градусной угрозе»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, сделала ироничное замечание о необычной значимости числа 360 для политиков ЕС.

    В своем Telegram-канале она отметила, что Захарова обратила внимание на слова Каллас, которая заявила, что Россия «представляет 360-градусную угрозу для глобальной безопасности».

    По словам Захаровой, это число стало «заколдованным» для европейских политиков и напомнила о прежней оговорке бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок, которая имела в виду «разворот на 180 градусов», но ошиблась в формулировке.

    Дипломат отметила, что «по Цельсию, боюсь спросить», указывая на очередную ошибку в риторике западных дипломатов.

    Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за «градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов».

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    18 июня 2025, 10:51 • Новости дня
    Словакия заявила об угрозе многомиллиардного штрафа при отказе от газа из России
    Словакия заявила об угрозе многомиллиардного штрафа при отказе от газа из России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Словацкая компания SPP указала на угрозу многомиллиардных штрафов при досрочном разрыве контрактов с Газпромом и росте цен на газ.

    В сообщении на сайте компании отметили, что прекращение импорта российского газа по решению Еврокомиссии может привести к оплате невыбранных объемов топлива по принципу take-or-pay. По расчетам SPP, сумма санкций со стороны Газпрома может достигнуть 16 млрд евро при действующих ценах.

    SPP выразила несогласие с планом Еврокомиссии о полном отказе от импорта российских энергоносителей. Представители компании считают, что такое политическое решение не сопровождается достаточными юридическими и финансовыми расчетами, а его реализация может негативно повлиять на конкурентоспособность бизнеса Евросоюза, а также нарушить свободный рынок энергоресурсов.

    «Значительное увеличение стоимости газа и транспортировки приведет к существенным расходам для словацких потребителей», – говорится в заявлении SPP. По их данным, в случае замены российского газа альтернативными поставками дополнительные затраты для страны составят от 287 до 428 млн евро ежегодно. Также отмечается, что не все альтернативные маршруты способны обеспечить необходимый объем энергоресурсов для региона, что ставит под угрозу энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы.

    Накануне Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта российского газа после окончания конфликта на Украине.

    Ранее в Люксембурге Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей, настаивая на длительном обсуждении.

    5 июня словацкие депутаты приняли постановление, запрещающее членам правительства поддерживать новые антироссийские санкции в международных организациях.

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    17 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону

    Сенатор Джабаров: Поддержка нападения Израиля на Иран подтвердила лицемерие «Большой Семерки»

    В Совфеде назвали лицемерным заявление G7 о праве Израиля на самооборону
    @ Lin Wei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поддержка Израиля в конфликте с Ираном отражает двойные стандарты G7. «Семерка» оправдывает Тель-Авив, но осуждает Москву за проведение СВО и защиту населения Донбасса, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее страны G7 в совместном заявлении обосновали израильские атаки «правом на самооборону».

    «G7 выступила с абсолютно лицемерным заявлением. "Семерка" признает нападение Израиля на Иран под недоказанным предлогом в виде "права на самооборону", но осуждает Россию за СВО. А ведь для спецоперации были веские причины: защита Донбасса и стремление Украины в НАТО, закрепленное в украинской Конституции», – напомнил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Парламентарий заметил, что даже президент США Дональд Трамп признал весомыми причины СВО. «Москва не один год указывала Штатам и Европе на неделимость гарантий безопасности и выражала готовность к совместной разработке новой евразийской архитектуры. Но все предложения были проигнорированы. Россию вынудили начать спецоперацию», – продолжил собеседник.

    «Впрочем, двойная мораль "семерки" не удивляет, это ее фирменный стиль. Тем не менее, я не считаю, что Москве нужно как-то особо остро реагировать на это заявление. Во-первых, по причине его очевидной лицемерности, а во-вторых, потому что G7 – анахронизм прошлого века. Эта структура не представляет из себя прежнего авторитета. К тому же, членство некоторых государств в этом клубе изначально было сомнительным», – отметил спикер. «Сейчас есть страны, которые по своей мощи, экономике, влиянию в мире значительно превосходят членов G7», – заключил сенатор.

    Ранее страны G7 на 51-м саммите в Канаде выпустили совместное заявление по ирано-израильскому конфликту, указав, что «Израиль имеет право на самооборону», а также подтвердив свою «поддержку безопасности» страны и отметив «важность защиты гражданского населения».

    «Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы постоянно заявляем, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия. Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации боевых действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в секторе Газа», – говорится в документе.

    Дональд Трамп предупредил, что Тегерану необходимо свернуть свою ядерную программу, пока не стало «слишком поздно», пишет The Economic Times. Он сказал, что у иранских лидеров было 60 дней, чтобы достичь соглашения по этому вопросу, но они не смогли этого сделать до начала израильской операции. «Им нужно заключить сделку», – подчеркнул глава Белого дома.

    В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.

    При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба республики и командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание – 3» и атакует военные цели противника, сообщает РИА «Новости».

    Москва готова выступить посредником для снижения ирано-израильской напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что за последние дни российский лидер Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД исследовала шпионский аспект военной операции Израиля против Ирана, объясняла, как Тель-Авив готовит почву для сноса иранского руководства, а также писала о роли России в потенциальном достижении мирного соглашения между противниками.

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    18 июня 2025, 08:57 • Новости дня
    Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем»
    Захарова назвала прошедший саммит G7 «позорищем»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о саммите G7, отметив неспособность объединения решать глобальные проблемы, включая финансовые и экологические.

    Она отметила, что считает встречу «позорищем», и подчеркнула полную ненужность формата, который, по ее словам, не способен принимать эффективные решения, передает радио Sputnik.

    Захарова также указала, что несмотря на серьезность мировых кризисов – финансовых, экономических и экологических, объединение не может оказать на них никакого влияния или найти действенные способы преодоления проблем.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока не ради работы по прекращению огня между Ираном и Израилем, а по более серьезной причине.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и политолог Трухачев разбирались, почему досрочный отъезд Трампа с саммита G7 – пощечина Зеленскому.

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    17 июня 2025, 00:28 • Новости дня
    На саммите G7 усомнились в способности Зеленского выпросить оружие для ВСУ

    Reuters: Комментарии Трампа заставляют сомневаться в получении Зеленским оружия

    Tекст: Ирма Каплан

    Несмотря на то, что американский президент Дональд Трамп назвал ошибкой исключение России из G8, он не стал высказывать о восстановлении страны в группе, да и прочие его высказывания вызвали сомнения в том, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет чего-либо добиться на встрече во вторник.

    «Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом новые закупки оружия для Украины. Европейские официальные лица отметили, что надеются использовать встречу Зеленского с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте во вторник и саммит НАТО на следующей неделе, чтобы убедить Трампа ужесточить свою позицию», – передает Reuters.

    При этом европейские лидеры продолжают надеяться на то, что им удастся склонить Трампа к ужесточению антироссийских санкций. Тогда как Трамп скептически относится к мерам, которые обходятся дороже тем, кто их назначает, о чем он заметил на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите G7, который состоится в Канаде. При этом сторонники Киева в «Группе семи» не ожидают принятия согласованных решений по оказанию давления на Россию или по поддержке Украины на текущем саммите в Канаде.

    Государства-участники G7 намерены отказаться от совместного коммюнике по итогам канадского саммита из-за разногласий по Украине и уже подготовили ряд отдельных документов по определенным тематикам.

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    16 июня 2025, 22:22 • Новости дня
    FT узнала способ ЕС обойти любое вето со стороны Венгрии или Словакии

    FT: ЕС собрался запретить новые контракты на поставку российского газа

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейская комиссия намерена ограничить возможность подписания новых контрактов на поставку газа из России, а действующие соглашения прекратить поэтапно до 2028 года, чтобы обойти любое возможное вето со стороны Венгрии или Словакии, пишет FT.

    Европейская комиссия (ЕК) планирует запретить всем компаниям в странах ЕС заключать новые контракты на поставку российского газа, используя нормы торгового права, чтобы обойти возможное вето со стороны Венгрии и Словакии, пишет Financial Times (FT).

    Согласно представленному ЕК обзору, с которым ознакомилась газета, новые соглашения на российский газ будут запрещены с момента принятия решения, а краткосрочные контракты и поставки трубопроводного и сжиженного газа прекратятся с 2026 года. Договора с долгосрочными обязательствами должны быть расторгнуты к 1 января 2028 года. Для стран без выхода к морю, включая Венгрию и Словакию, предусмотрено исключение: они смогут продолжить выплаты по действующим контрактам до 2027 года, сказано в статье.

    Как отмечает издание, предложения могут быть изменены в процессе обсуждения. В Еврокомиссии подчеркивают, что новый механизм позволит обойти единогласное одобрение, необходимое для санкций, и принять решение большинством голосов.

    Дан Йоргенсен, еврокомиссар по энергетике, заявил, что ЕК хочет учесть потребности в энергоснабжении всех стран и обеспечить доступные цены.

    Венгрия и Словакия выразили обеспокоенность юридическими рисками и возможными штрафами при расторжении контрактов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что Будапешт может прекратить экспорт электроэнергии на Украину, если ограничение российских энергоносителей будет введено.

    По плану Еврокомиссии, страны ЕС, продолжающие получать российский газ, должны будут представить планы диверсификации.

    «По данным аналитического центра Ember, в 2024 году российский газ составлял 14% от общего объема импорта ископаемого топлива в ЕС, что меньше, чем примерно две пятых. Однако по сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 18%, в основном за счет увеличения поставок российского СПГ», – сказано в публикации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ЕС заявлял, о намерении ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

    В июне премьер Словакии Роберт Фицо призвал обсуждать новые антироссийские санкции только после урегулирования ожидаемой остановки поставок российского газа в Евросоюз.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предупредил, что инициатива Еврокомиссии об отказе от российских нефти, газа и ядерного топлива нанесет ущерб Венгрии и ЕС. Он заявил о намерении блокировать обсуждаемый в Люксембурге план Еврокомиссии, грозящий ростом коммунальных платежей в Венгрии в несколько раз.

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    17 июня 2025, 09:23 • Новости дня
    Politico: Лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России без США

    Tекст: Александра Юдина

    Лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно, пишет Politico.

    По данным издания, оставшиеся участники встречи сосредоточили внимание на возможном ужесточении ограничительных мер в отношении России, передает ТАСС.

    Politico отмечает, что Дональд Трамп в ходе саммита дал понять, что не поддержит введение новых санкций, поскольку считает их слишком затратными. По мнению Трампа, европейские страны должны первыми ввести такие меры.

    Евросоюз и Британия, как пишет издание, выступают за более скоординированный подход к антироссийским санкциям. Трамп также отказался поддержать идею снижения потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, на чем настаивали европейские страны.

    Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия американского лидера Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.

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    18 июня 2025, 22:43 • Новости дня
    В Госдуме посоветовали Каллас «следить за градусами»

    Слуцкий посоветовал Каллас «следить за градусами» во избежание галлюцинаций

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас следить за «градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций.

    Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал главе Евродипломатии Кае Каллас «следить за градусами», чтобы избежать тревожных галлюцинаций, передает РИА «Новости».

    Ранее Каллас заявила, что Россия представляет собой «360-градусную угрозу миру». Она уверена, что у России якобы нет сил противостоять Евросоюзу и НАТО.

    Слуцкий отметил, что с Россией сегодня «глобальное большинство, за которым будущее многополярного мира».

    «Западным меньшевикам стоит все-таки последить за градусами во избежание новых тревожных галлюцинаций», – подчеркнул Слуцкий.

    Он также заявил, что настоящую угрозу, по его мнению, представляет «уровень познаний» европейских политиков в области геометрии, географии, истории, включая Вторую мировую войну, и политологии.

    По словам Слуцкого, такие политики, как Каллас, Бербок и Трасс, претендуют на роль мировых судей, «в рамках самоприсвоенного мандата компетенции», продолжая поддерживать киевский режим, оправдывать действия Израиля против Ирана и своими заявлениями усиливать риски глобального противостояния.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как европейские политики становились объектом насмешек из-за своих высказываний.

    Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции в Сербии не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей. Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ранее предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов». В МИД России объяснили главе МИД Британии разницу между Черным и Балтийским морями.

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    17 июня 2025, 01:47 • Новости дня
    Австрийская партия свободы потребовала разъяснений цели визита Зеленского в Вену

    Австрийская партия свободы назвала визит Зеленского уходом от проблем страны

    Tекст: Ирма Каплан

    Австрийская партия свободы потребовала разъяснений цели визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вену. Там отметили, что австрийский народ никто не спрашивал, желает ли он спонсировать киевский режим и стоять за него горой, сказано в обращении на сайте партии.

    «Потому что Владимир Зеленский был приглашен именно сегодня, не случайно. Они (власти Австрии) хотят, чтобы тема визита была освещена в средствах массовой информации, а не в дебатах о бюджете! Это целенаправленный саботаж парламентской деятельности, совершаемый здесь «светофором неудачников», –  сказано в партийном обращении.

    Глава партии Кристиан Хафенекер отметил, что граждан страны никогда не спрашивали мнения о том, что три млрд евро из их налоговых денег прямо или косвенно будут переведены в Украину.

    «И точно так же их не спрашивали, должен ли Зеленский заниматься здесь политикой сегодня! Нейтралитет является для австрийцев одной из важнейших задач, поэтому его нельзя попирать <...> Австрийцы в большинстве своем поддерживают нейтралитет – и это следует учитывать!» – сказал он.

    Хафенекер отметил, что приглашение Зеленского – это целенаправленное отвлечение внимания от бюджетной катастрофы. На встрече с Зеленским власти не обсуждали тот факт, что австрийские политики и журналисты гибнут из-за украинского конфликта, что взрыв трубопровода «Северный поток», в который было инвестировано около 1 млрд евро денег австрийских налогоплательщиков, нанес удар по энергетической магистрали Европы, что посольство Украины в Вене вербует наемников, сказал он.

    Эти темы не для беседы с Зеленским, отметил партийный лидер, так как, по его словам, власти Австрии пытаются затянуть войну на Украине, чтобы нанести как можно больше ущерба, а затем превратить восстановление в бизнес.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский обратился к австрийским властям с просьбой содействовать возвращению мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы и находятся в Австрии.

    До этого сообщалось, что представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.


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    17 июня 2025, 10:29 • Новости дня
    Австрия предложила ЕС подготовиться к возобновлению импорта российского газа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Австрии считают необходимым дать Евросоюзу право обсудить возвращение к импорту российского газа после окончания конфликта на Украине.

    Представитель министерства энергетики Австрии заявил Financial Times (FT), что Евросоюзу стоит «сохранить возможность пересмотреть ситуацию по импорту российского газа» после завершения конфликта на Украине. Эта инициатива впервые была высказана государством – членом ЕС кроме Венгрии и Словакии, начиная с 2022 года, передает ТАСС.

    По данным FT, государственный секретарь Министерства энергетики Австрии Элизабет Цехетнер выступила с подобным призывом на встрече с представителями других стран ЕС в Люксембурге. «Брюссель должен сохранить возможность пересмотреть ситуацию», – приводит издание слова представителя ведомства. В публикации отмечается, что ранее подобные предложения открыто поддерживали только Венгрия и Словакия.

    Накануне в Люксембурге Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей, настаивая на длительном обсуждении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ЕС заявлял, о намерении ввести запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, распространяя меры как на трубопроводный, так и на сжиженный газ.

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    17 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Захарова заявила о признании G7 ущерба от антироссийских санкций

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о признании странами G7 значительных финансовых потерь в результате санкций против России.

    По ее словам, главным итогом заседания «Большой семерки» стало признание многомиллиардного ущерба, который страна понесла из-за антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что участники G7 фактически подтвердили нанесенный санкциями ущерб собственным экономикам. Захарова также иронично охарактеризовала эту ситуацию, назвав ее «самострелом».

    Ранее Politico писала, что лидеры Группы семи проведут обсуждение санкций против России во вторник без президента США Дональда Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил о готовности G7 на саммите обсуждать новые антироссийские санкции за то, что усилия Трампа по разрешению украинского кризиса ни к чему не приводят.

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    18 июня 2025, 14:15 • Новости дня
    ЕС обсудил отмену безвиза для граждан Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    Евросоюз может внести Израиль в перечень стран, для которых отменят краткосрочные безвизовые поездки из-за обвинений в нарушении международного права.

    Евросоюз может отменить краткосрочный безвизовый режим для граждан Израиля, передает ТАСС, ссылаясь на телеканал Euronews и источники в Европарламенте.

    Причиной возможной отмены названы обвинения ООН в адрес Израиля по поводу военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газа. Нововведения, согласованные во вторник в законодательном органе ЕС, предусматривают возможность заморозки безвизового режима для стран, нарушающих Устав ООН, права человека, международные нормы гуманитарного права или не выполняющих решения международных судов.

    По словам собеседников Euronews, инициативу пересмотреть правила выдвинули несколько политических групп, имевших в виду именно действия Израиля. Однако, как отметил член Европарламента Матьяж Немец, новый инструмент не направлен против какой-либо конкретной страны.

    В настоящее время граждане 61 страны, включая Израиль, могут пребывать в Шенгенской зоне без визы до 90 дней в течение 180 дней. Еврокомиссия может приостановить безвизовый режим на год, решение требует одобрения стран-членов ЕС и может быть продлено по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал западные страны за требование завершить операцию в Газе и назвал это угрозой усиления терроризма. Известные представители британской культуры потребовали от премьер-министра прекратить поставки оружия Израилю и содействовать перемирию в Газе. Генассамблея ООН приняла резолюцию, возлагающую ответственность на Израиль за ситуацию в секторе Газа.

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