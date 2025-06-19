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Парламент Финляндии поддержал выход страны из минной конвенции
Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции о минах
Решение о выходе Финляндии из Оттавской конвенции по противопехотным минам поддержали 157 депутатов, против высказались только 18 парламентариев.
Парламент Финляндии одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин, передает ТАСС. Решение было принято большинством голосов: за соответствующий документ проголосовали 157 депутатов, против высказались 18 парламентариев.
В заявлении, опубликованном на сайте финского парламента, подчеркивается, что страна официально приступает к процедуре выхода из соглашения, подписанного в 1997 году. Оттавская конвенция, также известная как Договор о запрещении противопехотных мин, предполагает полный отказ от этого вида вооружений для государств-участников.
Специфика решения объясняется изменением оборонных приоритетов и необходимостью адаптации к текущей безопасности страны. Финляндия ранее заявляла о необходимости пересмотра своего статуса участника конвенции в связи с изменившейся геополитической ситуацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 апреля премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о начале подготовки к выходу страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.
Президент Латвии весной одобрил выход страны из минной конвенции весной.
Президент Эстонии утвердил выход страны из конвенции о запрете противопехотных мин 13 июня.