Митрополит Никандр предложил список традиционных ценностей для школьных тетрадей

Tекст: Денис Тельманов

Во время сессии «Религия и экономика» на Петербургском международном экономическом форуме митрополит Владимирский и Суздальский Никандр предложил напечатать список традиционных ценностей на обратной стороне школьных тетрадей, передает МК. Он напомнил, что ранее на тетрадях публиковали гимн и таблицу умножения, и отметил: «Давайте мы там напишем ценности традиционные».

Митрополит Никандр подчеркнул, что дети будут читать эти ценности, задумываться над ними и обсуждать с родителями. Одной из ключевых идей, по его словам, должно стать «преобладание духовного над материальным».

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев поддержал инициативу и предложил подготовить обращение в Минпросвещения для закрепления подобной нормы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал четко определить приоритеты государственной информационной политики и повысить эффективность воспитательной работы среди молодежи.

Более 1,5 тыс. общественных инициатив по сохранению историко-культурного наследия и патриотическому воспитанию получили поддержку на сумму свыше 12,5 млрд рублей за два года.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность доработки нормативных актов для укрепления традиционных ценностей. Многие на Западе разделяют позицию России по традиционным ценностям, что подтверждает значимость сохранения национальной идентичности.

