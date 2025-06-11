  • Новость часаВолодин разъяснил председателю Бундестага роль Красной армии в победе над нацизмом
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    Новые санкции ЕС станут реальным вызовом лишь в одном случае
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    Мединский предупредил Киев о новых территориальных потерях
    Стало известно о переброске бомбардировщиков Ту-160 из Энгельса на Чукотку
    В СДПГ призвали к возобновлению диалога с Россией
    Трамп заявил о финансировании протестов в Лос-Анджелесе
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые

    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на белорусско-украинскую границу, украинская сторона отказалась их принимать. За шесть тысяч погибших украинское государство должно выплатить их семьям компенсацию около 2 млрд долларов. У Киева этих денег нет. Но существует и политическое измерение проблемы.

    0 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы не идиоты, просто они нас ненавидят

    Раньше немцы раскаивались в своем нацистском прошлом, а теперь все переворачивается с ног на голову. Многие – не все – немцы сейчас говорят, что гитлеровский нацизм был и не злом вовсе. Наоборот! Они верят, что Гитлер боролся со злом.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 11:35 • Новости дня

    Шойгу призвал повысить эффективность просветительской работы среди молодежи

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал четко определить приоритеты государственной информационной политики и повысить эффективность воспитательной работы среди молодежи.

    По итогам заседания Совбеза, которое возглавил президент Владимир Путин, Шойгу отметил, что эффективное продвижение здоровых ценностных установок среди населения требует четко сформулированных принципов и приоритетов в области информационной политики государства, передает ТАСС.

    Он также заявил, что необходимо продолжить совершенствование нормативно-правовой базы и обеспечить согласованность стратегических документов с Основами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

    Шойгу подчеркнул, что совершенствование воспитательной политики связано с увеличением охвата и повышением эффективности просветительской работы.

    По мнению Шойгу, национальный центр «Россия» может стать ключевой платформой для популяризации духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

    Он добавил, что для формирования согласованных подходов в патриотическом воспитании требуется разработать Основы государственной политики в этой сфере.

    Ранее Шойгу рассказал, что более 1,5 тыс. общественных инициатив, связанных с сохранением историко-культурного наследия и патриотическим воспитанием, получили поддержку на сумму свыше 12,5 млрд рублей за два года.

    Накануне президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, посвященное совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

    11 июня 2025, 00:59 • Новости дня
    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос о необходимости учить русский язык

    Британский адмирал по-русски ответил на вопрос, придется ли учить русский язык
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин по-русски прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что без увеличения военных расходов британцам придется учить русский язык.

    Радакин посетил заседание комитета по обороне Палаты общин британского парламента. Там его попросили ответить, согласен ли он с заявлением Рютте. Радакин по-русски сказал: «Нет».

    «Мне так хочется сказать «нет», – заявил он под смех депутатов. Однако он согласился с тем, что «мир претерпевает изменения», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявил изданию The Daily Telegraph, что жителям Британии «лучше научиться говорить по-русски», если страна не увеличит расходы на оборону до 5% ВВП.

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    10 июня 2025, 13:36 • Новости дня
    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам

    Американист Дробницкий: Трамп терпит поражение в Лос-Анджелесе

    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протестами в Лос-Анджелесе руководят демократы. Они завозили мигрантов и теперь мобилизовали их на борьбу с Дональдом Трампом. В некотором смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан. А глава Белого дома терпит поражение, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Лос-Анджелес на фоне протестов направили 700 морских пехотинцев.

    «В Калифорнии четвертые сутки продолжаются протесты и беспорядки. Этому есть как минимум два объяснения. Первое – те меры, которые принимает администрация президента США для их подавления, безумные», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что департамент шерифа округа Лос-Анджелеса – самый многочисленный в стране. Речь идет примерно о 15 тысячах полицейских.

    «Несмотря на то, что им раздали тактическую экипировку, щиты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, они не могут навести порядок в городе. Силовики не проводят массовых арестов», – пояснил собеседник. По его словам, введенная в Лос-Анджелес Нацгвардия «не участвует в подавлении беспорядков, а охраняет федеральные учреждения, в частности городской центр содержания задержанных мигрантов».

    Между тем, протестующие уже начали грабить магазины. Одна из проблем заключается в том, что местная полиция и Нацгвардия находятся исключительно в оборонительной позиции, отметил Дробницкий. «На этом фоне возникает вопрос: что могут сделать морпехи, которых Пентагон намеревается ввести в город? Начнут ли они стрелять в толпу?», – задается вопросами аналитик.

    По оценкам собеседника, объявление о вводе морпехов в Лос-Анджелес – исключительно символический шаг. «Это еще раз подтверждает мифическое мышление Дональда Трампа: он думал, что его сообщение в соцсети напугает всех и заставит разойтись. На деле президент лишь стал объектом насмешек», – указал эксперт.

    Вторая причина, по которой не получается подавить протесты, заключается в том, что бунтовщиков поддерживают власти штата Калифорния. «Как в этой ситуации навести порядок? Из Вашингтона пригрозили арестовать Гэвина Ньюсома. Тот выступил по телевидению с заявлением, мол, действуйте. Но ничего не произошло», – напомнил Дробницкий.

    При этом на акции выходят в основном латиносы, среди которых граждане США, а также нелегальные мигранты, добавил он. «Но, повторюсь, руководят и дирижируют всем демократы. Они же завозили мигрантов, а теперь их мобилизовали на такую борьбу. Поэтому в каком-то смысле можно говорить, что протестует «коллективный Обама» и калифорнийский демократический клан», – подчеркнул американист.

    Между тем, Трамп терпит поражение. «Глава Белого дома пока ничего не может сделать на улицах города, где все подчинено его врагам. Более того, если управление шерифа откажется подавлять протесты и защищать полицейские участки, а иммиграционную и таможенную службу США «изгонят» из Лос-Анджелеса, то город может оказаться вне власти федерального центра. Губернатор будет праздновать победу и призовет всех последовать примеру. Вся программа депортации схлопнется», – допустил аналитик.

    «Трамп, может быть, и хотел бы пойти по пути «кровавого диктатора», каким его выставляют продемократические СМИ, но что-то не получается. Пока он выглядит слабаком, надувающим щеки. Если Белым домом сейчас не будет придуман некий способ быстрого и неожиданного обострения, то дальнейшие события могут стать тяжелым ударом по Трампу», – предупреждает Дробницкий.

    По его прогнозам, Демпартия постарается затянуть протесты и беспорядки до 14 июня. В этот день должен пройти парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США, который совпал с Днем Рождения американского президента. «На эту дату во многих городах уже назначены протесты «Движения 50501» (50 протестов, 50 штатов, за один день)», – напомнил спикер. «То есть Трамп будет демонстрировать военную мощь на фоне внутренней дестабилизации и протестов. Над таким парадом все похохочут», – отметил политолог.

    План-максимум демократов – продержать протесты в Калифорнии до 4 июля, ресурсов для этого достаточно. Тогда у конгрессменов начнутся каникулы, и они не смогут принять «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill). «Это вырывание штурвала из рук Трампа осенью и нынешние бунты в Лос-Анджелесе против депортационной политики – звенья одной цепи. Демократы абсолютно безнаказанно играют на обострение», – заключил Дробницкий.

    Ранее в центре Лос-Анджелеса произошли массовые столкновения и погромы. Беспорядки начались после того, как полиция оттеснила протестующих против миграционной политики администрации США с помощью шумовых гранат и резиновых пуль. После 21.00 (7.00 мск) активисты вновь собрались в большую толпу, что спровоцировало новый всплеск насилия, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп назвал организаторов беспорядков «профессиональными агитаторами» и «мятежниками». «Они плохие люди. Им место в тюрьме!», – заявил американский лидер. В ответ на акты вандализма Пентагон дополнительно мобилизовал 700 морских пехотинцев. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, президент США также распорядился развернуть еще две тыс. бойцов Нацгвардии.

    Ньюсом раскритиковал решения администрации Трампа. «Они [бойцы Нацгвардии] – герои. Их не следует отправлять на американскую землю, чтобы они противостояли своим соотечественникам и воплощали в жизнь безумные фантазии президента-диктатора», – считает губернатор штата. Он сообщил, что генпрокурор Калифорнии подал иск, в котором оспаривается размещение Трампом войск Национальной гвардии в Лос-Анджелесе.

    В 22-страничной жалобе, поданной в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, утверждается, что Трамп нарушил федеральное законодательство и конституцию. Штат потребовал от суда отменить развертывание нацгвардейцев и вернуть контроль над ними губернатору.

    Американский лидер между тем назвал правильным свое решение и рассказал журналистам, что город «сгорел бы дотла» без ввода силовиков. Он обвинил руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса в недостаточных мерах борьбы с насилием во время протестов и допустил арест губернатора Ньюсома.

    Акции протеста идут по всей стране, в том числе в Атланте, Сиэтле, Далласе, Луисвилле и других городах. Правоохранительные органы США задержали порядка 170 человек, передает ТАСС. По сведениям портала Axios, из них как минимум 20 протестующих были задержаны в Нью-Йорке у небоскреба Trump Tower, который принадлежит Трампу.

    Напомним, демонстрации, которые перерастают в беспорядки, начались в Лос-Анджелесе  6 июня. Представитель одного из отделов миграционной и таможенной полиции (ICE) Ясмин Питтс О’Киф заявила, что в течение пятницы федеральные агенты задержали 45 человек и провели четыре обыска в местах, где могли укрываться люди, незаконно находящиеся на территории США.

    Помимо мигрантов был задержан президент местного профсоюза работников сферы услуг Дэвид Уэрта. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались протесты. В тот же день у здания «столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» собралась толпа. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов куски бетона. Митинг был разогнан, а в городе ввели режим тактической угрозы.

    По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Белому дому не потерять контроль над ситуацией.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    10 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    Зеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Обсуждение вопросов суверенитета и территориальной целостности Украины относится к «его работе», а не к полномочиям делегации, участвующей в переговорах в Стамбуле, заявил киевского режима Владимир Зеленский.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не имеет полномочий для обсуждения вопросов территориальной целостности на переговорах с Россией, передает ТАСС.

    В интервью венгерскому изданию Valasz Online Зеленский сказал, что мандат делегации распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня.

    «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам главы киевского режима, Киев не признает утраченные территории «де-юре российскими», хотя в Верховной раде ранее допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль России.

    Ранее президент России Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после терактов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что единственным вариантом для Киева сохранить независимость является согласие на условия России.

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    10 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Власти Германии отняли паспорта у жены и дочери главы филиала «России сегодня» в ФРГ
    Власти Германии отняли паспорта у жены и дочери главы филиала «России сегодня» в ФРГ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В немецкой столице правоохранители пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в стране Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у членов семейства, сообщил сам Феоктистов.

    Полицейские изъяли паспорта у супруги и семилетней дочери, пояснил Феоктистов РИА «Новости».

    Самого же главу представительства «России сегодня» не выпустили с рейса в берлинском аэропорту, хотя власти Германии предписали ему покинуть страну до 19 августа.

    Паспорта у семьи изъяли под предлогом того, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписание покинуть ФРГ.

    В прошлом году в Германии начались репрессии за обход блокировок при просмотре запрещенных в стране российских телеканалов.

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    10 июня 2025, 11:57 • Новости дня
    Появилось видео стрельбы мужчины в российской военной форме по домам Суджи
    Появилось видео стрельбы мужчины в российской военной форме по домам Суджи
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео, на котором военнослужащий в форме с шевроном комендатуры стреляет из гранатомета по частным домам в Судже рядом с храмом.

    Стрельбу российского солдата из гранатомета по жилым постройкам в Судже зафиксировали на видео, передает Lenta.Ru.

    На записи видно мужчину в военной форме с шевроном комендатуры, стреляющего в сторону здания через дорогу, при этом рядом расположен храм.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что после появления ролика он обратился в органы военного управления и военную прокуратуру. Там сообщили, что по инциденту уже проведена проверка, а стрелявший – младший сержант 158-й военной комендатуры.

    По словам Хинштейна, младший сержант уже не понесет ответственности – в начале июня он погиб в ДТП, уходя от преследования ГИБДД.

    Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в Telegram-канале заявил, что подобных военных нужно отправлять на передовую. Алаудинов пообещал, что найдет для таких место в своем подразделении, и выразил уверенность, что после этого у них пропадет желание стрелять по пустым домам. Он также подчеркнул, что в Судже нет бойцов «Ахмата», они задействованы на других участках фронта.

    Ранее блогер Аким Апачев сдался правоохранителям по обвинению в вандализме из-за граффити в Судже и заявил о готовности понести наказание, а также предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области.

    Рэпер извинился перед жителями Курской области за свои граффити, отметив, что его целью была поддержка военнослужащих.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что извинения Апачева не освобождают его от ответственности за административное правонарушение.

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    10 июня 2025, 20:34 • Новости дня
    Лукашенко рассказал об устранении дефицита картошки в Белоруссии при помощи наручников
    Лукашенко рассказал об устранении дефицита картошки в Белоруссии при помощи наручников
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусский президент Александр Лукашенко во время визита на киностудию поделился подробностями о расследовании преднамеренного дефицита картофеля.

    Лукашенко во время визита на киностудию «Беларусьфильм» 10 июня рассказал о так называемом картофельном заговоре, сообщает Sputnik Беларусь. По словам президента, в Белоруссии никогда не было реального дефицита картофеля, а сложившийся ранее дефицит был создан искусственно.

    Лукашенко заявил: «Бульбы не хватает, еще чего-то. Всего хватает у нас. Когда проверил Комитет госконтроля некоторых деятелей, оказывается в политике было дело. Бульбы хватало, но где-то придержали, чтобы показать, что вот президент в ценообразование вмешался, поэтому вот результат. А когда он с наручниками пришел, на стол положил – бульба появилась».

    Ранее Лукашенко распорядился увеличить производство картофеля, чтобы его было достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспорта в Россию.

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    10 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    Психолог объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам

    Психолог Бирюков: Научные исследования подтверждают тягу женщин к социопатам

    Психолог объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам
    @ Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Социопаты в первом приближении могут напоминать «альфа-самцов» в животном понимании этого слова, а потому женщины инстинктивно «западают» на них. Правда, очень скоро оказывается, что в этих мужчинах нет ни верности, ни надежности, ни умения держать слово, рассказал газете ВЗГЛЯД кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков.

    «Действительно, есть научные исследования, которые доказывают, что женщины очень падки на обладателей так называемой темной триады, в которую входят нарциссизм (самолюбование), макиавеллизм (стремление безраздельно управлять, манипулировать людьми) и психопатия (беспринципность, цинизм, потребительское отношение к людям)», – говорит Бирюков.

    Эти люди, продолжает собеседник, в первом приближении могут напоминать «альфа-самцов» в животном понимании этого слова, а потому женщины инстинктивно «западают» на них. «Правда, очень скоро оказывается, что в этих мужчинах нет ни верности, ни надежности, ни умения держать слово или принимать решения. Часты проблемы с заработком и с законом, – отмечает психолог. – При совместной жизни с такими мужчинами-социопатами приходят прозрение и горькое разочарование. Причем у некоторых женщин это наступает уже после брака, рождения ребенка и покупки квартиры в ипотеку».

    При этом, отмечает он, женщины продолжают «держаться» за таких мужчин: прощают им измены, хамство, побои, бегают за ними, упрашивают вернуться. «Берут на себя кредиты, отдают долги, годами лечат от зависимостей, нанимают адвокатов, носят передачи в колонию. Даже дерутся с другими претендентками. Увы, образ «альфа-самца» сложно выбросить из головы», – поясняет специалист.

    Он подчеркивает, что желанный всеми женщинами образ мужчины-социопата вовсе не вымышленный, а вполне реальный. «Пары «отличница и хулиган», «тихая, добрая женщина и маргинал-уголовник» – это классика, которую надо знать, чтобы не совершать ошибок. В долгосрочной перспективе отношения с социопатом разрушительны. Их привлекательность – иллюзия, созданная манипуляциями», – говорит психолог. Здоровые партнерские отношения строятся на взаимном уважении, эмпатии и доверии, а не на играх в доминирование, добавляет он.

    По словам психолога, женщины с опытом эмоционального насилия или неуверенностью в себе чаще попадают в токсичные отношения с мужчинами-социопатами. «Такой партнер может эксплуатировать их потребность в любви, чередуя манипуляции и «награды». Поэтому, если же есть ощущение, что привлекает именно такой тип, стоит проанализировать свои паттерны выбора партнера – возможно, есть глубинные причины (детские травмы, страх скуки и так далее). Психолог может помочь разобраться в этом», – советует Бирюков.

    Ранее врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, каким женщинам и почему нравятся не спортивные мужчины, а с животиком.

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    10 июня 2025, 13:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Накануне Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    Во вторник ВСУ признали повреждения после удара ВС России по украинскому военному аэродрому.

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    10 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин: Подвиг медиков во время пандемии вошел в историю

    В преддверии Дня медработника Путин поздравил врачей с праздником

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подвиг российских медиков во время пандемии коронавируса навсегда останется в истории страны.

    Путин, открывая объекты здравоохранения в ЛНР, ДНР, Воронежской области, Башкирии и Кабардино-Балкарии в режиме видеоконференции, заявил: «В нашем обществе ваш подвижнический труд стоит на самой высокой ступени уважения и признательности». Президент подчеркнул, что отношение к медикам еще более укрепилось в период пандемии. Практически все медицинские работники страны были задействованы в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

    Благодаря профессионализму, самоотверженности и милосердию врачей инфекция отступила. Путин назвал работу медиков в период пандемии подвигом, который навсегда войдет в историю.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин намерен поучаствовать в открытии объектов здравоохранения в регионах страны,

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    11 июня 2025, 00:20 • Новости дня
    Узбекистан из-за проверок сограждан направил ноту МИД России
    Узбекистан из-за проверок сограждан направил ноту МИД России
    @ t.me/TIVmatbuot

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту о якобы нарушении прав сограждан в ходе проверок на территории России, сообщил пресс-секретарь узбекистанского внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

    Бурханов сообщил о ежемесячной встрече с российской стороной по вопросам миграции в МИД Узбекистана. По его словам, Узбекистан озвучил «обеспокоенность» в связи с заявлениями о якобы «неправомерных проверках, проявлении неуважения и грубом обращении с гражданами Узбекистана».

    Как сообщил Бурханов, соответствующая нота направлена в МИД России с просьбой разъяснить ситуацию и дать правовую оценку действиям представителей силовых структур, передает РИА «Новости».

    Агентство миграции при кабмине Узбекистана жаловалось на применение силы сотрудниками Росгвардии в отношении некоторых мигрантов из Центральной Азии при проверке документов в московских Сокольниках 8 июня. Власти призвали «пострадавших» обращаться в посольство Узбекистана в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале власти Узбекистана пригласили своих граждан, работающих в России, вернуться на родину для участия в строительстве Нового Ташкента.

    В мае Московский городской суд принял решение о ликвидации организации узбекской диаспоры. Экс-руководитель совета «Узбекской национально-культурной автономии» Бахром Исмаилов заявлял об «экспансии узбеков» в России.

    В 2024 году в России резко возрос общественный запрос на ужесточение миграционной политики после ряда резонансных преступлений с участием иностранцев. В марте группа вооруженных людей, которые оказались уроженцами Таджикистана, устроила стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Другим резонансным преступлением стал теракт в отношении начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России Игоря Кириллова (подозреваемым в убийстве оказался уроженец Узбекистана).

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    10 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    МВД обновило форму полицейских
    МВД обновило форму полицейских
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С 10 июня российским полицейским обновили нормы вещевого обеспечения, у сотрудников появилась новая форма, соответствующее постановление выпустило правительство.

    Полицейским добавили куртку демисезонную, облегченные брюки, кимоно и облегченные спортивные туфли, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Теперь сотрудники будут получать два комплекта облегченного повседневного костюма вместо одного, а вместо трех шерстяных брюк – двое.

    Изменения произошли и в женской форме. Вместо шерстяной фуражки теперь будут выдавать шерстяную пилотку, а вместо зимних или демисезонных полусапог на меху – сапоги.

    Тип выдаваемой обуви теперь будет зависеть от климата. Также изменения коснулись погон и съемных муфт. Напомним, что форма сотрудников МВД существенно менялась в 2013 году, когда основной цвет стал темно-синим вместо темно-серого.

    В ноябре 2024 года сообщалось, что минобороны Германии намерено обновить парадную форму для 179 тыс. военнослужащих, на это планировалось потратить 825 млн евро.

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    10 июня 2025, 12:56 • Новости дня
    В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования подростка

    Tекст: Вера Басилая

    В североирландском городе Баллимина произошли антимигрантские беспорядки после предполагаемого изнасилования девочки-подростка, сообщили газеты The Belfast Telegraph и The Daily Mail.

    Около 3 тыс. человек вышли на улицы города Баллимина, расположенного примерно в 45 километрах от Белфаста, передает ТАСС.

    Демонстрация, которая прошла рядом с местом предполагаемого изнасилования, переросла в столкновения с полицией. Протестующие закидывали правоохранителей камнями и бутылками, а также бросали бутылки с зажигательной смесью в жилые дома, в результате чего пострадали, как минимум, четыре объекта недвижимости.

    Предполагаемый случай изнасилования произошел в субботу вечером. По подозрению в совершении преступления задержали двух 14-летних подростков. В понедельник им предъявили обвинения в попытке изнасилования, которые оба отрицают. Подростки отвечали на вопросы судьи с помощью румынского переводчика.

    Ранее в Лондондерри в Северной Ирландии пострадали минимум десять полицейских в ходе массовых беспорядков.

    В Британии 11-летнего подростка ранее задержали за поджог полицейской машины во время антимигрантских протестов.

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    10 июня 2025, 22:55 • Новости дня
    В МВД назвали число детей мигрантов в России

    В МВД сообщили о 638 тыс. детей мигрантов в России

    Tекст: Антон Антонов

    В России находится более 638 тыс. детей мигрантов, при этом около половины из них не посещают учебные заведения, сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов.

    Отвечая на соответствующий вопрос в Госдуме, Зубов сообщил, что всего в России находятся «638174 несовершеннолетних ребенка» мигрантов. При этом он указал, что их число снижается.

    «То, что большая часть из них не учатся, я думаю, что это не соответствует действительности. Но, наверное, где-то половина точно по каким-то причинам болтается», – приводит слова Зубова ТАСС.

    В Москве, по его данным, находятся 80282 несовершеннолетних иностранца, из них обучаются только 25 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче данных о детях мигрантов между МВД и образовательными ведомствами.

    В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что к тесту на знание русского языка допустили только 335 из 1762 заявившихся детей-мигрантов, а успешно сдали его 27 человек.

    Рособрнадзор предупредил, что при второй неудачной попытке сдачи экзамена родителей детей-мигрантов ждет административное наказание.

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    11 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    MWM: Часть бомбардировщиков Ту-160 перебросили из Энгельса на Чукотку
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько стратегических бомбардировщиков Ту-160 были передислоцированы с аэродрома под Энгельсом на авиабазу рядом с Анадырем, пишет издание Military Watch Magazine.

    По сведениям журнала, на авиабазе Анадырь, расположенной более чем в 6600 километрах от Украины, были замечены как минимум два российских стратегических самолета, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что подобные данные основаны на спутниковых снимках.

    Издание отмечает, что дальность крылатых ракет Х-101 и Х-102, которыми оснащены Ту-160, составляет пять тысяч километров.

    По мнению военных аналитиков MWM, переброска бомбардировщиков на Дальний Восток не ограничивает их возможность наносить удары по целям на Украине.

    Американский журнал National Interest заявлял, что у украинских военных нет средств для противостояния новейшему российскому стратегическому ракетоносцу Ту-160М.

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    10 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Журналист Киселев заявил о скатывании Германии к войне с Россией
    Журналист Киселев заявил о скатывании Германии к войне с Россией
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», журналист Дмитрий Киселев связал действия полиции ФРГ против семьи российского коллеги в Берлине с ростом воинственных настроений в стране.

    Изъятие немецкими правоохранителями паспортов у жены и дочери главы офиса «России сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова указывает на нарастание враждебных тенденций в немецком обществе, передает РИА «Новости».

    Дмитрий Киселев в интервью агентству подчеркнул, что Германия «скатывается в привычную колею к войне с Россией», напомнив о двух мировых войнах, инициированных этой страной. «Вопрос: на что она надеется в третьей? Явно готовит общественное настроение в этом направлении», – заявил руководитель медиахолдинга.

    Напомним, правоохранители в Берлине пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергея Феоктистова и изъяли паспорта у членов семейства, в том числе у 7-летней дочери журналиста.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца, что Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности.

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев обратился к Мерцу с напоминанием о Декларации о поражении Германии, подписанной 5 июня 1945 года.

    Эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что Запад создал миф о якобы скором нападении России для оправдания своих действий по наращиванию военного присутствия.

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