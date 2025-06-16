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Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана
Нетаньяху раскрыл целью операции ликвидацию иранской «оси террора»
Премьер-министр Израиля заявил о новой стратегической задаче в ходе военной кампании против Тегерана, подчеркнув необходимость борьбы с иранскими сателлитами.
Израиль преследует три основные цели в операции против Ирана, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, к традиционным задачам – уничтожению ядерной и ракетной программ Исламской Республики – добавилась ликвидация так называемой «оси террора» в регионе.
Нетаньяху заявил: «Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора Ирана». Ранее израильские власти сообщали только о первых двух целях спецоперации.
Теперь официальный Тель-Авив публично обозначил намерение бороться с сетью иранских союзников и прокси-группировок по всему Ближнему Востоку. Такой шаг может отразиться на расстановке сил в регионе и привести к эскалации противостояния между Израилем и силами, поддерживаемыми Тегераном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Иранские военные призвали жителей Бней-Брака срочно эвакуироваться из-за планируемых ударов.
Политолог Саймон Ципис заявил, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, включая США, а западные спецслужбы могут попытаться спровоцировать «цветную революцию» в Иране. Иран и Израиль на протяжении четырех суток продолжают обмен ударами.