Москва заявила о круглосуточной помощи россиянам в выезде из Ирана

Эксперты: Возможный отказ Ирана от ЯО – манипуляция, а не капитуляция

Tекст: Елизавета Шишкова

Политолог-международник Алексей Наумов в своем Telegram-канале отметил, что заявление Ирана о якобы готовности отказаться от ядерного оружия означает не капитуляцию, а является элементом политической манипуляции. Он напомнил, что официально Тегеран никогда не декларировал создание атомной бомбы как свою цель, однако неизменно настаивал на праве обогащать уран и производить ядерное топливо.

Наумов отметил, что администрация президента Дональда Трампа и США в целом были не против позволить Ирану производить ядерное топливо. Однако против выступал Израиль, и под давлением израильского лобби Вашингтон занял более жесткую позицию, которая в итоге привела к усилению напряженности и втягиванию США в противостояние на Ближнем Востоке.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале также подчеркнул, что Иран никогда не заявлял о стремлении к созданию атомной бомбы, а вся ядерная программа страны официально носит мирный характер.

Коц отметил, что заявление иранского министра не является капитуляцией, а отражает дипломатическую тактику. Он добавил, что воинственная риторика и метафорические высказывания на Ближнем Востоке часто не отражают реальную политику, а готовность к прекращению огня может стать инструментом США для того, чтобы избежать втягивания в конфликт с Израилем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом.

Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи призвал к выходу страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.