Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.3 комментария
Москва заявила о круглосуточной помощи россиянам в выезде из Ирана
Российские дипломаты продолжают в круглосуточном режиме оказывать помощь гражданам России, стремящимся покинуть Иран на фоне массовых авиаударов Израиля, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Содействие выезду российских граждан из Ирана осуществляется дипломатами, передает РИА «Новости».
Захарова отметила: «Содействие выезду осуществляется в круглосуточном режиме». Подробностей по механизму или числу выезжающих Захарова не разгласила.
Накануне дипломатическая миссия России в Иране заявила об отсутствии данных о пострадавших или погибших россиянах после израильских ударов по территории Исламской республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном. Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли ирано-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.