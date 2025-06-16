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В Приморье спасли прыгнувшего в море раненого оленя
Молодого пятнистого оленя с серьезной травмой ноги удалось спасти в селе Козьмино после того, как он прыгнул в море.
Инцидент произошел в селе Козьмино Приморского края, передает РИА «Новости». Районные охотоведы получили сообщение о появлении молодого пятнистого оленя с серьезной травмой ноги, вероятно, после нападения собак. Животное заметили на территории базы рядом с лодочными гаражами.
Спасатели и местные жители прибыли на место происшествия, однако поймать оленя оказалось непросто. Животное попыталось скрыться и прыгнуло в море, но сотрудники и добровольцы смогли извлечь его из воды. После осмотра специалисты приняли решение отправить раненого оленя в реабилитационный центр «Тигр» для лечения и восстановления.
В реабилитационном центре оленю оказали необходимую медицинскую помощь и выпустили в загон, где он будет находиться до полного восстановления.
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