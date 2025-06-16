В Приморье спасли прыгнувшего в море раненого оленя

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в селе Козьмино Приморского края, передает РИА «Новости». Районные охотоведы получили сообщение о появлении молодого пятнистого оленя с серьезной травмой ноги, вероятно, после нападения собак. Животное заметили на территории базы рядом с лодочными гаражами.

Спасатели и местные жители прибыли на место происшествия, однако поймать оленя оказалось непросто. Животное попыталось скрыться и прыгнуло в море, но сотрудники и добровольцы смогли извлечь его из воды. После осмотра специалисты приняли решение отправить раненого оленя в реабилитационный центр «Тигр» для лечения и восстановления.

В реабилитационном центре оленю оказали необходимую медицинскую помощь и выпустили в загон, где он будет находиться до полного восстановления.

Напомним, утром 21 мая жители Петербурга сообщили о трех лосях, оказавшихся во Фрунзенском районе. Первый лось был найден в районе пересечения улицы Будапештской и проспекта Славы с тяжелыми травмами. Один из лосей получил смертельные травмы при попытке пересечь ограду и умер в ветеринарной клинике.



