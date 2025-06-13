Кучеров второй раз подряд остался без мемориального приза Харта

Американский вратарь Хеллебайк получил «Харт трофи» вместо Кучерова

Tекст: Ирма Каплан

Российский хоккеист Никита Кучеров из «Тампы» вновь не смог получить «Харт трофи» – мемориальный приз Харта, несмотря на то, что стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 121 очко в 78 матчах, передает ТАСС.

Награду, которую ежегодно вручают хоккеисту внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ, получил вратарь команды «Виннипег» Коннор Хеллебайк. Его также признали лучшим голкипером сезона и удостоили «Везина трофи». Хеллебайк провел 63 игры, одержал 47 побед, в среднем пропуская две шайбы за матч и отразив 92,5% бросков, восемь раз сыграв «на ноль».

Кучеров второй сезон подряд становится лидером по набранным очкам, но не получает MVP сезона (награду самому ценному игроку) – год назад он также был лучшим бомбардиром и занял второе место в голосовании за «Харт трофи».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, хоккеист Никита Кучеров удостоился престижной награды как лучший хоккеист сезона по мнению профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кроме того, российский нападающий Кучеров вошел в тройку номинантов на приз «Харт трофи» по итогам регулярного сезона НХЛ.