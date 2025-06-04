Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.2 комментария
Кучеров стал лучшим хоккеистом сезона по версии игроков НХЛ
Российский хоккеист Никита Кучеров удостоился престижной награды как лучший хоккеист сезона по мнению профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
О вручении приза сообщает пресс-служба лиги, передает ТАСС.
Кучеров, выступающий за «Тампу», был признан лучшим хоккеистом сезона по версии профсоюза игроков НХЛ и стал обладателем «Тед Линдсей эворд» во второй раз, впервые завоевав награду в 2019 году.
В тройку финалистов, помимо Кучерова, вошли Натан Маккиннон из «Колорадо» и защитник Кейл Макар, также представляющий «Колорадо». Награда присуждается по итогам голосования среди самих игроков лиги.
Среди россиян этот трофей ранее получали Александр Овечкин, который выигрывал его трижды, а также Сергей Федоров и Евгений Малкин. Абсолютным рекордсменом остается Уэйн Гретцки, становившийся обладателем награды пять раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий Никита Кучеров вошел в тройку номинантов на приз «Харт трофи» по итогам регулярного сезона НХЛ.