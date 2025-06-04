Кучеров стал лучшим хоккеистом сезона по версии игроков НХЛ

Tекст: Алексей Дегтярев

О вручении приза сообщает пресс-служба лиги, передает ТАСС.

Кучеров, выступающий за «Тампу», был признан лучшим хоккеистом сезона по версии профсоюза игроков НХЛ и стал обладателем «Тед Линдсей эворд» во второй раз, впервые завоевав награду в 2019 году.

В тройку финалистов, помимо Кучерова, вошли Натан Маккиннон из «Колорадо» и защитник Кейл Макар, также представляющий «Колорадо». Награда присуждается по итогам голосования среди самих игроков лиги.

Среди россиян этот трофей ранее получали Александр Овечкин, который выигрывал его трижды, а также Сергей Федоров и Евгений Малкин. Абсолютным рекордсменом остается Уэйн Гретцки, становившийся обладателем награды пять раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий Никита Кучеров вошел в тройку номинантов на приз «Харт трофи» по итогам регулярного сезона НХЛ.