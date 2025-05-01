Кучеров вошел в список номинантов на «Харт трофи» НХЛ

Кучеров стал претендентом на приз самому ценному игроку НХЛ «Харт трофи»

Tекст: Мария Иванова

Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в число номинантов на престижную награду «Харт трофи», вручаемую самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС.

Кроме Кучерова на звание лучшего по итогам сезона претендуют игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль из Германии и вратарь американского «Виннипега» Коннор Хеллебайк. Официальный список номинантов обнародовала пресс-служба НХЛ.

Кучеров уже выигрывал эту награду в сезоне 2018/19 и по итогам текущего сезона вошел в тройку лидеров по набранным очкам. Окончательный победитель будет объявлен позднее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский форвард американского хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров также вошел в финальный список претендентов на престижную награду «Тед Линдсей эворд» по итогам хоккейного сезона.

Ранее он занял второе место в списке претендентов на «Харт трофи», уступив по количеству баллов только Натану Маккиннону.

В начале апреля Кучеров привел свой клуб к победе над «Нью-Йорк Айлендерс» и возглавил список лучших бомбардиров сезона НХЛ.