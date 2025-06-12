Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.0 комментариев
Путин освободил учащихся в России военных СНГ от обязательной регистрации
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные военнослужащие из стран СНГ, проходящие обучение в России, и их семьи освобождаются от обязательных мероприятий по регистрации иностранцев на территории страны.
Согласно документу, до 31 декабря 2027 года они могут находиться в России без прохождения государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования, передает ТАСС.
В феврале Путин провел видеосовещание с постоянными членами Совбеза России, на котором обсудил развитие отношений с партнерами по СНГ.