Путин освободил учащихся в России военных СНГ от обязательной регистрации

Посол России в Турции объявил об уходе с должности

Ерхов завершил работу послом России в Турции

Tекст: Валерия Городецкая

На приеме в честь Дня России в Анкаре Ерхов сообщил, что его пребывание в Турции длилось в общей сложности 14 лет: шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре, передает ТАСС.

В своем заявлении Ерхов отметил: «Завершается мое в общей сложности 14-летнее пребывание в Турции. Шесть лет в Стамбуле и восемь лет в Анкаре. И сегодня, подводя итоги, хочу от всей души поблагодарить турецкое правительство, МИД Турции, весь турецкий народ за гостеприимство и бесценное содействие, которое мне оказывалось в выполнении моей миссии».

Ерхов также выразил благодарность коллегам из других государств, с которыми поддерживал деловые и личные контакты, а также российским соотечественникам, проживающим в Турции, за поддержку и сотрудничество.

Прежний посол России в Турции Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года выстрелом в спину во время выступления на открытии выставки в Анкаре. Дипломату посмертно было присвоено звание Героя России. Спустя полгода после гибели Карлова послом стал Андрей Ерхов.