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Politico: Израильские военные поиздевались над Гретой Тунберг
На борту задержанного Израилем гуманитарного судна пассажирам, включая Грету Тунберг, намеренно мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.
Военнослужащие Израиля проявляли жестокость по отношению к пассажирам гуманитарного судна, среди которых находилась экоактивистка Грета Тунберг, пишет Politico, ссылаясь на французского врача Батисту Андре.
По словам медика, израильские военные включали громкую музыку и танцевали, чтобы не дать пассажирам спать, особенно мешая Грете Тунберг. Врач также рассказал, что участникам гуманитарной миссии систематически ограничивали доступ к питьевой воде и еде.
Эти меры, по словам Андре, носили постоянный характер и были направлены против всех находящихся на борту судна активистов.
Министерство иностранных дел Израиля сообщило, что с экипажем яхты Madleen, на борту которой находилась Грета Тунберг, все в порядке. Коалиция «Флотилия свободы» заявила, что израильские военные высадились на судно, направляющееся в Газу, после чего связь с экипажем пропала.