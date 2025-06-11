Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью

Tекст: Евгения Караваева

Силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и еще один над Крымом, передает ТАСС.

Как уточнили в Министерстве обороны России, инциденты произошли 11 июня в период с 13.00 до 16.00 по московскому времени.

Данных о пострадавших и разрушениях в результате нейтрализации дронов не поступало.

Днем ранее российские силы противовоздушной обороны уничтожили семь самолетных беспилотников, атаковавших регионы на западе страны и побережье Крыма.