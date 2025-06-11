  • Новость часаРоссия и Украина начали обмен телами погибших солдат
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    Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы быстро научились русофобии

    Страх перед русскими коснулись практически всех областей жизни в Германии. Самый зримый удар пришелся по нашей культуре, которую немцы попросту отменили. А всё хорошее, что было между нашими народами, стирается из памяти.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    13 комментариев
    11 июня 2025, 16:15 • Новости дня

    ЕК столкнулась с угрозой санкционного вето от Будапешта и Братиславы

    Венгрия и Словакия пригрозили заблокировать 18-й пакет санкций против России

    Tекст: Евгения Караваева

    Будапешт и Братислава настаивают на исключениях для энергосектора и угрожают заблокировать 18-й пакет ограничений ЕС, предусматривающий запрет нефтепродуктов из российской нефти.

    Еврокомиссия вновь столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии в процессе утверждения 18-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.

    Новый пакет ограничительных мер предусматривает, среди прочего, запрет на поставки в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных с использованием российской нефти, даже если они импортируются из третьих стран.

    Премьер Словакии Роберт Фицо уже пригрозил заблокировать новые санкции, если Братислава не получит исключения для обеспечения собственной энергобезопасности.

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан также заявил о возможном отказе поддержать ограничительные меры, если в них войдет полный запрет на банковские транзакции с основными российскими банками. Ранее ЕС ограничивал только доступ к системе SWIFT, однако альтернативные способы расчетов между банками России и Европы оставались возможными.

    По данным Politico, послы стран ЕС на следующей неделе планируют рассмотреть требования Венгрии и Словакии и обсудить возможные уступки этим странам. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью, комментируя ситуацию, выразила надежду, что удастся добиться единогласного одобрения нового пакета, «как это было со всеми предыдущими пакетами» санкций против России.

    8 июня 2025, 19:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России

    Политолог Козюлин: Политики пугают европейцев «вторжением» России ради денег и власти

    Эксперт объяснил, почему европейцев пугают «вторжением» России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тема якобы возможной российской агрессии становится для политиков ЕС спасательным кругом. С ее помощью они объясняют местному населению все собственные ошибки, отодвигая тем самым возможность прихода ко власти правых кандидатов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в ФРГ спрогнозировали, что Москва нападет на Европу через четыре года.

    «Европа переживает не лучшие времена. В ЕС накопилось большое число политических, экономических и социальных вызовов, решить которые местные управленцы не способны. Соответственно, в данной ситуации наиболее простым решением становится попытка сбросить вину за происходящее на плечи внешнего игрока», – говорит Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Разумеется, первой на ум в таком вопросе приходит Россия. Сейчас Дональд Трамп активно продвигает идею о том, что именно ЕС должен начать платить за собственную безопасность. Соответственно, чтобы лишний раз не ссориться с США, европейские лидеры объясняют потребность в увеличении военных расходов возможной агрессией Москвы», – рассуждает он.

    «Это же и оправдание перед гражданами ЕС. Взять денег неоткуда, соответственно, под нож пойдут социальные программы. Значит, уровень жизни рано или поздно заметно просядет. Людям необходимо объяснить, что им придется «затянуть пояса» ради великой цели – противостояния с мнимой угрозой с Востока», – добавляет эксперт.

    «Таким же образом лидеры Европы как бы откатываются назад, трактуя свои бессмысленные решения о разрыве связей с Россией в качестве насущной необходимостью. Прекращение торговых контактов привело к росту цен на электроэнергию, газ. Местным жителям это не особо нравится, но до них плавно доносят простую мысль: рано или поздно конфликт с Москвой в любом случае привел бы к этому», – полагает собеседник.

    «Недовольство властью в ЕС растет. Во многих странах заметна тенденция «правого разворота». Заявления об угрозе со стороны России могут служить и способом избавления от оппонентов: перспективных и ярких политиков будут называть пособниками Москвы. Какой-то процент избирателей это действительно способно отпугнуть», – заключил Козюлин.

    Ранее генинспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что членам НАТО необходимо подготовиться к возможному нападению со стороны России к 2029. По его оценке, РФ ежегодно производит сотни танков, которые могут быть использованы против стран Балтии, пишет BBC. Он также отметил, что угроза со стороны Москвы впервые за 40 лет его карьеры стала «наиболее осязаемой».

    Схожие «прогнозы» в марте делал и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что Россия будет готова атаковать Европу к 2030 году при условии, если Украина капитулирует. Дипломат заявил, что ЕС следует готовиться к подобному сценарию, а также продолжать наращивать поддержку ВСУ.

    При этом британский премьер Кир Стармер недавно подчеркнул важность создания Лондоном дюжины новых подводных лодок. Данную инициативу он также объяснил возможным конфликтом со стороны России, цитирует его CBS. «Угроза, с которой мы сталкиваемся, более серьезная, более непредсказуемая, чем когда-либо со времен Холодной войны», – подчеркнул он.

    Кроме того, в начале июня в Польше и странах Балтии состоялись масштабные военные учения Griffin Lightning, в рамках которых военные имитировали отражение атаки со стороны России, пишет Euronews. В рамках данных действий солдаты отрабатывали возможности интеграции и взаимодействия при столкновении с Москвой.

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    10 июня 2025, 17:10 • Новости дня
    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов

    Фон дер Ляйен анонсировала санкции против «Северных потоков» и российских банков

    ЕК анонсировала снижение потолка цен на российскую нефть до 45 долларов
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз готовит очередной пакет ограничений, предусматривающий ужесточение мер против нефтяной отрасли и финансового сектора России, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    По ее словам, в рамках предложенного пакета предусмотрен запрет для европейского бизнеса на любые сделки, связанные с «Северными потоками», а также включение в черный список 77 танкеров, перевозящих российскую нефть в обход введенного потолка цен, передает ТАСС. Кроме того, Еврокомиссия намерена снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

    Дополнительно предполагается добавить еще 22 российских банка в черный список с полным запретом на транзакции в Евросоюзе. Также планируется расширить экспортные ограничения на продукцию и технологии двойного назначения, поставляемые из стран ЕС в Россию.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Еврокомиссия может представить новый пакет антироссийских санкций до конца июня.

    В мае дипломаты европейских стран согласовали 17-й пакет ограничительных мер против России.

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    10 июня 2025, 22:44 • Видео
    Новая гражданская война в США. Началось?

    Массовые беспорядки и столкновения с полицией в Калифорнии проходят под мексиканскими флагами. Ранее этот штат действительно был частью Мексики. США начали расходиться по швам?

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    11 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    Словакия пригрозила ЕС отказом поддерживать новые санкции против России
    Словакия пригрозила ЕС отказом поддерживать новые санкции против России
    @ Ton Molina/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Словакия откажется поддерживать новый санкционный пакет против России, если Еврокомиссия не обеспечит предотвращение кризиса, который разразится из-за этих санкций, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо заявил, что его страна откажется поддерживать 18-й пакет санкций, если ЕК «не предоставит» Словакии «реалистичное решение кризисной ситуации», в которой окажется государство из-за этих санкций. Он подчеркнул, что критическая ситуация наступит, если в республику прекратятся поставки газа, нефти и ядерного топлива из России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, словацкие депутаты приняли постановление о запрете членам правительства поддерживать новые антироссийские санкции в международных организациях. Евросоюз готовит очередной пакет ограничений с ужесточением мер против нефтяной отрасли и финансового сектора России.

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    10 июня 2025, 12:47 • Новости дня
    Песков: Европа заточена на войну, сигналов к диалогу нет

    Песков: Европа не ищет точек соприкосновения с Россией по безопасности

    Песков: Европа заточена на войну, сигналов к диалогу нет
    @ ANTON VAGANOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов от Европы о поиске точек соприкосновения с РФ в сфере безопасности.

    Европа настроена на войну и не стремится к диалогу с Россией в сфере безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    «Европа пока заточена на войну, Европа пока, скажем так, занимается такой милитаристской бравадой», – сказал Песков. Он добавил, что «совершенно нет никаких сигналов о желании искать какие-то точки соприкосновения» с Россией.

    Однако, по мнению Пескова, европейским странам рано или поздно придется вместе с Россией думать о будущей архитектуре безопасности на континенте. Представитель Кремля отметил, что «никуда от этого не денешься».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Европа мешает Киеву заключить выгодное соглашение с Россией.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил об актуальности российских предложений по безопасности, адресованных США и Евросоюзу в 2021 году.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Евросоюз в поддержке политики Киева по уничтожению русского наследия.

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    10 июня 2025, 02:20 • Новости дня
    Европейцев предупредили о нашествии пожирающего провода супермуравья

    Sun: Супермуравей из Средиземноморья угрожает городам Европы

    Европейцев предупредили о нашествии пожирающего провода супермуравья
    @ Pia Bayer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Супермуравей Tapinoma magnum является аборигеном Средиземноморья, но быстро распространился на север во Францию, Германию и Швейцарию, так как образует огромные колонии и вскоре заполонит европейские города, пишет Sun.

    Вид муравьев под названием Tapinoma magnum родом из Средиземноморья и Северной Африки (Алжира, Марокко, Туниса, Испании и Италии), но быстро распространился на север, благодаря способности создавать суперколонии численностью до 20 млн особей на 60 акрах (24 га), которые «практически невозможно» искоренить, пишет Sun.

    «А любого, кто осмелится раздавить T. magnum, постигнет невыносимый запах  прогорклого масла», – сказано в материале.

    В Швейцарии на прошедшей недели ползучие захватчики попали на страницы газет, так как чиновники в регионах вокруг Цюриха пытаются вытеснить вредителей.

    Но за последние несколько лет этот вид муравьев распространился дальше на север, во Францию, Бельгию, Германию, Швейцарию и Нидерланды.

    По словам Нила Галлахера из Британской ассоциации контроля над вредителями (BPCA), муравьи движутся на север в основном за счет импорта садоводческой продукции, особенно горшечных растений и деревьев из Средиземноморья.

    Они обладают «замечательной устойчивостью к холоду», выдерживая суровые немецкие зимы, и могут отлично жить в неблагоприятных городских условиях.

    Тревожной для людей особенностью T. magnum является «неутомимое стремление расширяться» и создавать суперколонии.

    «Когда две колонии сталкиваются друг с другом, они объединяются «в союзе», а не нападают друг на друга, постепенно образуя одну огромную колонию с несколькими королевами», – пишет газета.

    Насекомые строят гнезда в земле и вызывают провалы на дорогах и тротуарах.

    В немецком городе Кель деятельность суперколоний привела к перебоям в подаче электроэнергии и подключении к интернету, поскольку насекомые перекусывали электрические кабели.

    Но это мелочи по сравнению с колонией в швейцарском Фолькетсвиле, где площадь размером с 35 футбольных полей кишит назойливыми насекомыми.

    По словам специалистов, чтобы побороть ползучее нашествие, необходимы массовые скоординированные усилия с проработанным планом действий, так как одиночные попытки с ними совладать бесполезны.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, гигантские крысы стали угрозой второму по объему инвестиций городу Британии, так как забастовка мусорщиков в Бирмингеме может повредить не только его внешнему виду и жителям.

    До этого технолог-дезинфектор службы санитарной оценки Алексей Меньшиков рассказал газете ВЗГЛЯД, как бороться с поселившимися зимой на даче мышами.

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    9 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    FT: Санкции затруднили европейским компаниям доступ к Севморпути

    Tекст: Евгения Караваева

    Антироссийские ограничения фактически остановили участие крупных европейских компаний в перевозках по Северному морскому пути, несмотря на его стратегическую значимость.

    Европейские компании лишены возможности активно использовать Северный морской путь из-за санкций, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    После того как в 2018 году контейнеровоз Venta Maersk прошел по маршруту из Азии в Европу, ни один крупный перевозчик больше не воспользовался этим направлением. Компания Maersk прекратила операции по Севморпути, а также любое сотрудничество с Россией, поскольку западные санкции создали для этого риски и ограничения.

    Во время навигации по Арктике контейнеровозы были вынуждены полагаться на морские хабы или транспортные узлы, находящиеся преимущественно в российских водах, и иногда пользоваться услугами российских ледоколов.

    Глава Maritime Strategies International Дэниэл Ричардс заявил, что осторожность европейских перевозчиков обусловлена желанием устранить любые геополитические риски. Он отметил, что отдельные суда продолжают использовать маршрут, но их операторы, как правило, связаны с Россией или Китаем.

    В то же время первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов сообщил, что количество рейсов иностранных компаний по Севморпути увеличилось с семи в 2023 году до 13 в 2024 году. По его словам, альтернативные маршруты все чаще сталкиваются с проблемами: заторами в Суэцком канале, конфликтами в Красном море и пиратством у берегов Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Николай Патрушев заявил, что освоение Арктики и Северный морской путь являются важнейшими элементами для укрепления позиций России в мировой экономике. Владимир Путин поручил правительству и Росатому подготовить модель Трансарктического транспортного коридора из Петербурга во Владивосток через Архангельск.

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    11 июня 2025, 00:44 • Новости дня
    Украинский дезертир напал с ножом на прохожих в Амстердаме

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина, напавший в марте с ножом на прохожих в Амстердаме, оказался бывшим военнослужащим вооруженных сил Украины, который дезертировал и хотел попасть в европейскую тюрьму, сообщает NOS.

    Украинец Роман Д., совершивший нападение с ножом и ранивший пятерых прохожих, ранее служил в вооруженных силах Украины, но дезертировал в январе. Он заявлял, что собирается в отпуске навестить мать в Чехии, но вместо этого поехал в Нидерланды, передает РИА «Новости» со ссылкой на NOS.

    По словам бывших сослуживцев, он неоднократно заявлял о желании оказаться в европейской тюрьме. Его бывший командир рассказал: «Он изучал законы разных стран, чтобы понять, как можно получить пожизненное заключение».

    Сослуживцы отметили, что у Романа были психические проблемы, а после тяжелой контузии в 2023 году он страдал головокружениями. Также он заявлял, что хочет убить человека в Норвегии и сесть там в тюрьму, где бы о нем «позаботились до конца жизни». В последние месяцы он увлекался радикальным исламом, криптовалютой и деятельностью Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Амстердама мужчина совершил нападение с ножом на прохожих возле площади Дам. В результате нападения пострадали пять человек, среди которых четверо иностранцев и одна местная жительница. Подозреваемого задержал британский турист, который обезоружил его и передал полиции. Позднее выяснилось, что нападавшим оказался 30-летний мужчина с Украины.

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    8 июня 2025, 22:50 • Новости дня
    Орбан напомнил о важности стратегического сотрудничества с Россией для ЕС

    Орбан: Ни для венгров, ни для ЕС конфронтация с Россией не выгодна

    Tекст: Ирма Каплан

    Санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу, никому в Венгрии или в Евросоюзе не может быть выгодна конфронтация с Москвой, заявил в интервью французскому телеканалу LCI премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Для нас, венгров, и для всего ЕС не выгодна угроза прямого конфликта с Россией. Вот почему Украина не может стать членом НАТО. Я думаю, мы понимаем историю Украины немного лучше, чем французы. <...> Мы считаем, что мы не должны любить русских, но мы должны заключать с ними стратегические соглашения», – сказал он телеканалу LCI.

    Он также в очередной раз высказался о вреде антироссийских санкций для Венгрии и ЕС.

    «Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу», – добавил венгерский премьер, который регулярно выступает за их отмену или ветирует в органах ЕС.

    Орбан указал на то, что ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с русскими, поэтому для разрешения конфликта на Украине понадобится соглашение между русскими и американцами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза используют Украину для ведения войны против России и нацелены на противостояние с Россией в течение десяти лет, сообщил премьер-министр Венгрии Орбан.

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    10 июня 2025, 10:10 • Новости дня
    Автоконцерны ЕС приостановили работу без редкоземельных магнитов из Китая

    Politico: Автоконцерны в ЕС закрывают сборочные линии без редкоземельных металлов из Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов привели к остановке некоторых европейских автозаводов, вынудив крупных производителей резко увеличить расходы на логистику, сообщило издание Politico.

    Торговая война между США и Китаем неожиданно ударила по европейской автомобильной промышленности, сообщает Politico.

    В ответ на американские тарифы Пекин с апреля ввел экспортный контроль на семь редкоземельных минералов, необходимых для производства магнитов, используемых в автомобилях, системах обороны и других отраслях.

    Теперь европейские производители сталкиваются с перебоями в поставках, что вынуждает их останавливать некоторые производственные линии.

    «Цепочки поставок пустеют, и риск значительно растет с каждым днем, с каждым часом», – заявил глава немецкой компании Schaeffler Матиас Цинк.

    Оформление каждой экспортной лицензии занимает не меньше месяца, а крупным компаниям приходится переправлять магниты авиатранспортом, что увеличивает стоимость доставки в пять раз.

    Экспортные ограничения затрагивают все страны, а не только США, и требуют от предприятий разглашения коммерческой информации. Несмотря на то, что Китай в 2010 году применял подобную меру только против Японии, на этот раз Пекин намеренно распространил ограничения на весь мир, чтобы надавить на Европу, считает эксперт Rhodium Group Жюлиана Бушар.

    Пекин объясняет свои действия необходимостью защиты национальной безопасности и усиливает давление на ЕС накануне июльского саммита.

    Китай контролирует 90% мирового рынка редкоземельных минералов, что создает серьезные риски для европейских автопроизводителей и их поставщиков. Евросоюз в ответ продвигает закон о критически важных сырьевых материалах, чтобы снизить зависимость от Китая, однако пока эти меры мало помогают отрасли.

    Ранее американская администрация заявила о готовности смягчить ряд ограничений для восстановления поставок редкоземельных металлов из Китая.

    Китай и США подписали предварительную сделку по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая сроком на 90 дней.

    Эксперты отметили, что последствия введения пошлин в США при Дональде Трампе могут быть сопоставимы с пандемией или мировым кризисом 2008 года.

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    9 июня 2025, 14:09 • Новости дня
    Лавров обвинил ЕС в оправдании уничтожения всего русского на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Форуме будущего – 2050, обвинил Евросоюз в оправдании политики киевского режима по уничтожению всего русского.

    Лавров подчеркнул, что законы, которые истребляют русский язык во всех сферах, а также последний закон, направленный на истребление канонической Украинской православной церкви, воспринимаются в Европе как борьба за европейские ценности, передает ТАСС.

    «Законы, истребляющие русский язык во всех сферах, и последний закон, по сути дела направленный на истребление канонической Украинской православной церкви, <…> оказывается, в просвещенной Европе воспринимаются как борьба украинских нацистов за европейские ценности», – заявил министр.

    Кроме того, Лавров отметил, что большинство европейских лидеров ранее говорили о необходимости победы Украины над Россией, затем речь шла о том, чтобы Украина хотя бы не проиграла, а сейчас обсуждается перемирие для восстановления поставок боеприпасов. По его словам, европейские лидеры продолжают поддерживать Украину, мотивируя это защитой европейских ценностей.

    Ранее Лавров призвал бороться за права русскоязычных на Украине.

    Напомним, Россия передала на Украину меморандум с акцентом на правах русскоязычного населения. В документе предлагается закрепить за русским языком официальный статус и обеспечить соблюдение прав русскоговорящих граждан на Украине.

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    10 июня 2025, 18:54 • Новости дня
    Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Граце

    Посольство России в Австрии подтвердило запрос данных о пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Австрии обратилось за официальной информацией о возможном наличии среди пострадавших граждан России после стрельбы в Граце.

    Посольство России в Австрии выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Граце, передает ТАСС. Дипломаты сообщили, что запросили у австрийских властей уточнения о возможном пребывании российских граждан среди пострадавших на месте происшествия.

    В Telegram-канале посольства отмечается: «Посольством запрошена информация на предмет нахождения российских граждан среди пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым». Подробности о гражданах России пока не поступали.

    Информация о причинах и обстоятельствах стрельбы, а также количестве пострадавших, уточняется австрийскими правоохранительными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в местной школе австрийского города Грац произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум пять человек. Позднее количество погибших при стрельбе в школе Граца увеличилось до 11 человек. Подозреваемым в нападении стал 22-летний выпускник школы, его нашли мертвым в туалете.

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    9 июня 2025, 11:05 • Новости дня
    Глава Fortum: Евроскептицизм негативно отразится на стабильности электросетей ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Усиление евроскептицизма создает дополнительные трудности для объединения электросетей в ЕС и вызывает опасения роста тарифов из-за различий в стоимости генерации, заявил президент Союза электроэнергетической промышленности ЕС и гендиректор финской энергетической компании Fortum Маркус Раурамо.

    Раурамо в интервью Financial Times выступил с предупреждением о возможном негативном влиянии роста евроскептицизма на перспективы объединения электросетей стран Евросоюза.

    «Градус индивидуализма в целом увеличивается, как и краткосрочность интересов. Становится трудно объяснять потребителям, что интегрированный рынок даст больше эффекта, чем маленькие островки, на которых каждый пытается быть самодостаточным», – сказал он.

    Раурамо подчеркнул, что массовые сбои в подаче электроэнергии в Испании и Португалии в конце апреля этого года демонстрируют необходимость укрепления устойчивости энергосистемы ЕС. Проекты интеграции сетей сталкиваются со все большими инвестиционными проблемами и противодействием правительств отдельных стран. Одной из причин глава Fortum назвал беспокойство относительно возможного роста цен из-за разной стоимости генерации электроэнергии в странах ЕС.

    По его мнению, более глубокая интеграция может привести к краткосрочному росту тарифов, но затем они должны снизиться для всех стран Евросоюза, пишет ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему правда о блэкауте в ЕС может быть опасна.

    Напомним, Лиссабон после масштабного отключения электроэнергии заявил о необходимости усилить давление на Париж для ускорения строительства энергетических соединений между странами.

    Ранее Еврокомиссия потребовала от правительства Испании за три месяца представить результаты расследования обстоятельств массового отключения электроэнергии. Между тем энергетики отметили, что сбой вызвал веерное отключение станций в Испании и Португалии, но при наличии достаточного резервирования европейцы могли бы избежать отсутствия света.

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    10 июня 2025, 14:03 • Новости дня
    Еврокомиссар: ЕС попал в «идеальный шторм» в сфере безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на конференции в Брюсселе, заявил, что Евросоюз столкнулся с беспрецедентными вызовами в сфере безопасности.

    «Я хочу подчеркнуть, в сфере безопасности ЕС попал в идеальный шторм», – сказал еврокомиссар на конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    По словам Кубилюса, три фактора подрывают позиции Евросоюза: продолжение спецоперации на Украине, быстрый рост военных возможностей России и подготовка США к «уходу из Европы». Он призвал не допустить «гневного развода с США» и минимизировать последствия снижения военного внимания Соединенных Штатов к Европе.

    Кубилюс также призвал к переводу всей экономики ЕС на военные рельсы и запуску подготовки к военному конфликту с Россией.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии сигналов от Европы о поиске точек соприкосновения с РФ в сфере безопасности, а замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил об актуальности российских предложений по безопасности, адресованных США и Евросоюзу в 2021 году.

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    10 июня 2025, 09:09 • Новости дня
    ЕС создал собственную базу киберугроз ради независимости от США

    ЕС объявил о запуске европейской базы данных уязвимостей в кибербезопасности

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС создал собственную базу данных уязвимостей в киберпространстве, чтобы снизить зависимость от американских данных на фоне сокращения финансирования США подобных проектов, заявил Financial Times генеральный директор Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар.

    Евросоюз создал новую европейскую базу данных уязвимостей в кибербезопасности. Генеральный директор Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепассаар сообщил в интервью Financial Times, что инициатива связана с уменьшением финансирования подобных международных проектов из Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    По словам Лепассаара, европейское сообщество должно активнее работать в сфере кибербезопасности на фоне сокращения поддержки со стороны США. Представитель ENISA отметил, что американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) ожидает сокращения персонала, проект бюджета на 2026 год предусматривает увольнение более одной тысячи сотрудников и урезание бюджета почти на 495 млн долларов.

    Лепассаар подчеркнул, что Европа стремится не только укреплять внутреннюю защиту, но и усиливать глобальную систему управления уязвимостями. Он добавил, что в последние годы количество кибератак значительно выросло, при этом особую обеспокоенность вызывают системы здравоохранения и управления сточными водами, где требуется первоочередное внимание.

    Ранее стало известно, что власти США планируют урезать финансирование агентства кибербезопасности на 491 млн долларов.

    В то же время страны БРИКС намерены заключить соглашение по кибербезопасности.

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    11 июня 2025, 14:53 • Новости дня
    Орбан заявил о катастрофе в экономике Европы из-за санкций и помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Финансовая поддержка Украины и введение санкций против российских энергоресурсов привели к тяжелым последствиям для экономики Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По его словам, на поддержку Киева тратятся огромные суммы, а европейские страны одновременно ограничили собственный доступ к российским нефти и газу, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что результатом этих решений стала «экономическая катастрофа для Европы». Он отметил, что инфляция в странах ЕС растет стремительно, а цены на энергию «резко повышаются».

    В интервью американскому журналисту Бену Шапиро Орбан отметил: «Мы сами загнали себя в угол».

    Ранее Орбан заявил, что санкции против России разрушают Венгрию и всю Европу, никому в Венгрии или в Евросоюзе не может быть выгодна конфронтация с Москвой.

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии.

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