Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.3 комментария
ЕК столкнулась с угрозой санкционного вето от Будапешта и Братиславы
Венгрия и Словакия пригрозили заблокировать 18-й пакет санкций против России
Будапешт и Братислава настаивают на исключениях для энергосектора и угрожают заблокировать 18-й пакет ограничений ЕС, предусматривающий запрет нефтепродуктов из российской нефти.
Еврокомиссия вновь столкнется с сопротивлением Венгрии и Словакии в процессе утверждения 18-го пакета санкций против России, передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.
Новый пакет ограничительных мер предусматривает, среди прочего, запрет на поставки в Евросоюз нефтепродуктов, произведенных с использованием российской нефти, даже если они импортируются из третьих стран.
Премьер Словакии Роберт Фицо уже пригрозил заблокировать новые санкции, если Братислава не получит исключения для обеспечения собственной энергобезопасности.
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан также заявил о возможном отказе поддержать ограничительные меры, если в них войдет полный запрет на банковские транзакции с основными российскими банками. Ранее ЕС ограничивал только доступ к системе SWIFT, однако альтернативные способы расчетов между банками России и Европы оставались возможными.
По данным Politico, послы стран ЕС на следующей неделе планируют рассмотреть требования Венгрии и Словакии и обсудить возможные уступки этим странам. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью, комментируя ситуацию, выразила надежду, что удастся добиться единогласного одобрения нового пакета, «как это было со всеми предыдущими пакетами» санкций против России.