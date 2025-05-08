Япония направила протест КНДР после ракетного испытания

Токио заявил о ракетной угрозе со стороны КНДР для региона

Tекст: Денис Тельманов

Япония направила решительный протест КНДР из-за запуска баллистической ракеты, сообщил глава Минобороны Гэн Накатани, передает РИА «Новости». Министр подчеркнул, что запуск был произведен примерно в 09.20 по местному времени, ракета пролетела около 800 километров и достигла высоты 100 километров. По словам Накатани, траектория ракеты была нестандартной, а ее падение произошло вне исключительной экономической зоны Японии. Данных об ущербе не поступало.

Глава Минобороны отметил: «Данные пуски баллистических ракет нарушают положения резолюций Совета безопасности ООН и представляют серьезную проблему для обеспечения безопасности наших граждан. Мы направили решительный протест Северной Корее и выразили решительное осуждение данных действий».

Министр добавил, что Япония будет тесно сотрудничать с США, Южной Кореей и другими странами для сбора, анализа информации и отслеживания ситуации. Премьер-министр Японии поручил ведомствам усилить информационный сбор, обеспечить безопасность транспортного сообщения и принять все меры на случай непредвиденных событий. Ранее южнокорейские военные сообщали о запуске КНДР нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония усиливает сотрудничество с НАТО, открывая представительство при альянсе в Брюсселе и обсуждая создание натовского офиса в Токио. Дмитрий Песков назвал политику Японии по отношению к России откровенно недружественной, однако указал на готовность к диалогу по мирному договору. В случае сохранения нынешней тенденции рождаемости в Японии к 2720 году в стране может остаться лишь один ребенок.