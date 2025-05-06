Песков объяснил интерес к кефиру Путина консолидацией общества

Tекст: Мария Иванова

Рост интереса к кефиру, который пьет президент России Владимир Путин, свидетельствует о сплочении общества и высокой популярности главы государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о повышенном спросе на кефир марки «Эковакино». Продукт привлек внимание россиян после того, как его заметили на столе у Путина в документальном фильме на телеканале «Россия», передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что дело не в самом кефире, а в отношении людей к президенту. «Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это проявление консолидации всего общества вокруг президента», – заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что россияне с большим вниманием относятся к главе своего государства, что и объясняет всплеск интереса к данному продукту.

Ранее компания «Вакинское агро» заявила о готовности увеличить производство кефира при росте спроса после появления продукта в документальном фильме с Владимиром Путиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в фильме Владимир Путин открыл свой холодильник в кремлевской квартире и достал кефир, а затем предложил угоститься журналисту Павлу Зарубину. Президент России Владимир Путин рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно.