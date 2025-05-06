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Рязанский завод приготовился к росту спроса на кефир после фильма о Путине
После появления в документальном фильме кадров с Владимиром Путиным, выбирающим кефир от «Вакинское агро», предприятие заявило о готовности быстро нарастить производство при росте спроса.
Рязанское предприятие «Вакинское агро», кефир которого был показан в фильме о президенте России, выразило готовность удовлетворить рост спроса, передает РИА «Новости».
Исполнительный директор компании Сергей Каряев отметил, что пока крупных заявок на кефир не поступало, но завод способен полностью удовлетворить возможную повышенную потребность.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», премьера которого состоялась 4 мая, президент России достал из холодильника кефир марки «Эковакино», произведенный «Вакинское агро».
Каряев подчеркнул: «Мы готовы восполнить всю потребность, закрыть кефиром абсолютно. У нас свое производство по молоку, ферма, рядом стоит молзавод». Также он считает, что «приятно», что президент употребляет их продукцию, хотя информации о закупках для Кремля у него нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин открыл свой холодильник в кремлевской квартире и достал кефир, а затем предложил журналисту Павлу Зарубину угоститься. Президент России Владимир Путин рассказал, что вечерами предпочитает управляться на кухне сам, но старается не ужинать поздно.