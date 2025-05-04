Ватикан решил сделать из «папамобиля» Франциска передвижной медпункт для детей Газы

Автомобиль Папы Франциска решили передать детям Газы

Tекст: Денис Тельманов

Переделку транспортного средства осуществляет шведское отделение католической благотворительной организации Caritas, передает ТАСС.

В организации отметили, что мобильный медпункт будет оборудован анализаторами, средствами диагностики, аптечкой первой помощи и холодильником для хранения лекарств и вакцин. Такой пункт позволит лечить детей, которые из-за блокады не могут попасть в больницы.

Речь идет об автомобиле, использованном Папой Франциском во время его визита на Святую Землю в 2014 году, сообщает агентство ANSA. После поездки пикап остался в Вифлееме как память о визите понтифика.

Передача медпункта в Газу состоится, как только гуманитарные коридоры будут открыты. Сейчас доставка гуманитарной помощи невозможна из-за перекрытия границы израильской стороной, и больше всего страдают дети. Как отмечает Corriere della Sera, это было последней волей Франциска: он обратился к Caritas вскоре до своей смерти, чтобы направить автомобиль на нужды сектора Газа.

Папа Франциск, несмотря на тяжелую болезнь, ежедневно поддерживал связь с католическим приходом в Газе до последних дней своей жизни. Он скончался 21 апреля в возрасте 88 лет, на следующий день после Пасхи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Франциск скончался после резкого ухудшения состояния здоровья, что стало неожиданностью для Ватикана

Накануне смерти глава Католической церкви призвал к немедленному прекращению военных столкновений и оказанию помощи жителям конфликтных регионов, а в декабре 2014 года Папа Франциск обратился к человечеству с посланием о необходимости «разоружения сердца» и пожелал, чтобы 2025-й стал годом укрепления мира.