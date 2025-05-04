Маск обратил внимание на принудительную мобилизацию на Украине

Маск прокомментировал видео силового задержания мужчины украинским ТЦК

Tекст: Мария Иванова

Илон Маск обратил внимание на проблему принудительной мобилизации, которая проходит на Украине, передает ТАСС.

Бизнесмен и глава компании SpaceX отреагировал в социальной сети X на видеоролик, где сотрудники украинского ТЦК применяют силу к велокурьеру, чтобы затолкать его в микроавтобус. Маск сопроводил публикацию двумя восклицательными знаками.

Автор ролика отметил, что в интернете размещены «тысячи видеороликов, на которых Украина насильно уводит мужчин на войну, в которой не победить». Это привлекло дополнительное внимание к действиям властей страны по обеспечению мобилизации.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и неоднократно продлевалась. Власти ограничили выезд мужчин призывного возраста за границу и активно раздают повестки в государственных учреждениях, на улицах, а также в любых местах массового скопления людей. Сообщается, что сотрудники военкоматов при этом нередко применяют силу.

Украинские СМИ регулярно информируют о попытках мужчин призывного возраста нелегально покинуть страну и о выявлении каналов их переправки через границу. Одновременно растет число нападений на сотрудников военкоматов и число стихийных протестов против мобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Татарбунары Одесской области отец сбитой на пешеходном переходе семилетней девочки оказался в территориальном центре комплектования после визита в полицию.

В одном из киевских территориальных центров комплектования мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям для предотвращения побегов.

Ранее в Одессе членов общественной организации задержали за насильственный захват мужчин на улицах под видом сотрудников территориальных центров комплектования.