  • Новость часаВ Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия пробьет американский «Золотой купол»
    Названа вероятная причина смерти папы римского Франциска
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
    Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским
    В Ватикане рассказали о последних часах жизни папы римского Франциска
    Фон дер Ляйен пригрозила TikTok, X, Apple и Meta
    Германия обеспокоилась потерей шансов на место в СБ ООН из-за Бербок
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США поделят газовый рынок Европы

    Контроль американцев над ГТС Украины – это гарантия ее согласованного использования: только тогда и в тех объемах, о которых договорятся Москва и Вашингтон. С точки зрения России, эти условия не выглядят слишком привлекательными.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россия хочет мира

    Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».

    4 комментария
    21 апреля 2025, 14:28 • Новости дня

    В Одессе задержали псевдовоенкомов, похищавших мужчин на улицах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Членов общественной организации задержали в Одессе, они насильно захватывали мужчин на улицах, выдавая себя за сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

    Всего задержано трое мужчин, они представлялись работниками ТЦК, передает ТАСС со ссылкой на одесскую областную прокуратуру.

    Злоумышленники, по данным следствия, надевали форму, похожую на военную, использовали автомобиль с камуфляжной окраской и действовали под видом мобилизационных мероприятий.

    Подозреваемые под предлогом проведения мобилизации останавливали граждан, применяли к ним физическое насилие и вопреки их воле принудительно помещали в транспортное средство.

    Отмечается, что все задержанные являются членами одной из местных общественных организаций. Они не имели никакого официального отношения к военкомату.

    Мужчинам предъявлены обвинения в самоуправстве, незаконном лишении свободы и причинении физических страданий. Мотивы действий подозреваемых прокурорские органы пока не раскрывают.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что в Одессе застрелили одного из самых одиозных националистов Украины – Демьяна Ганула, в числе его жертв были те, кто пытался уклониться от службы в ВСУ.

    20 апреля 2025, 17:43 • Новости дня
    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства

    Лавров предостерег ЕС от попыток говорить с Россией на языке превосходства
    @ TATYANA MAKEYEVA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки создать европейскую коалицию для отправки войск на Украину свидетельствуют о стремлении к превосходству, с Россией на таком языке говорить нельзя, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью, опубликованном в Telegram-канале Павла Зарубина, заявил, что с Российской Федерацией нельзя разговаривать на языке превосходства. По словам министра, инициатива Евросоюза по созданию коалиции для отправки войск на Украину свидетельствует о стремлении некоторых стран к доминированию, чего Россия не приемлет, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что если коалиция будет руководствоваться здравомыслием, то ее лидеры должны быстро понять всю опасность подобного подхода. В противном случае, по его мнению, они рискуют стать на путь войны, что станет их личным выбором. Лавров отметил, что подобные воинственные заявления все чаще звучат со стороны лидеров Франции и Германии, а также заявлений Кира Стармера.

    Он выразил сомнение, что агрессивная риторика президента Франции Эммануэля Макрона и политика Фридриха Мерца отражает мнение большинства французов и немцев. Лавров подчеркнул, что Россия готова к диалогу по любым вопросам, но рассчитывает на элементарное уважение со стороны партнеров.

    По оценке министра, европейские лидеры прибегают к эпатажной враждебности, чтобы удержаться у власти, поскольку понимают: если реализовывать свои предвыборные обещания, сделать успешную политическую карьеру не удастся.

    Лавров вновь напомнил, что Россия готова к обсуждению любых проблем, но ожидает вежливого отношения к себе.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не видит желания Европы и Украины искать мирное решение конфликта и, напротив, отмечает ориентацию на продолжение войны.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал на возможные трагичные последствия для Европы в случае развертывания войск «коалиции желающих» на Украине.

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала предложение Франции и Британии о размещении миротворцев на Украине, назвала его безумным и отметила отсутствие единства среди стран НАТО в поддержке этой инициативы.


    Коментарии (17)
    20 апреля 2025, 15:02 • Новости дня
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США Фитцпатрик подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские военные позиции близ российской границы и поставил подпись на артиллерийском снаряде перед его выстрелом.

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил позиции украинских военных у границы с Россией и лично подписал артиллерийский снаряд перед выстрелом, пишет «Российская газета».

    Политик опубликовал 18 апреля в соцсети X (бывший Twitter; заблокирован в РФ) сообщение с видео, что таким образом он отправил «послание» России от имени жителей своего округа в Пенсильвании.

    Фитцпатрик отметил, что прибыл на позицию украинской армии «у российской границы», однако точное местоположение визита раскрыто не было. В социальных сетях публикация вызвала шквал критики пользователей, которые упрекнули политика в том, что он занимается внешней повесткой в ущерб проблемам своих избирателей.

    За день до публикации Владимир Зеленский сообщил о намерении Фитцпатрика посетить линию боевого соприкосновения и пообщаться с украинскими военными.

    Фитцпатрик выступал участником обсуждения двусторонних соглашений между Киевом и Вашингтоном по ресурсам.

    Фитцпатрик долгое время является лоббистом интересов Украины в США и сопредседателем «украинского кокуса» в Конгрессе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

    Коментарии (40)
    20 апреля 2025, 18:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    Коментарии (0)
    20 апреля 2025, 15:51 • Новости дня
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    Бывший командующий НАТО Кларк назвал целью России взятие Одессы
    @ Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Экс-командующий объединенными силами НАТО Уэсли Кларк заявил, что окончание специальной военной операции произойдет после взятия города Одесса.

    «Взятие Одессы для России будет означать завершение войны и фактическую победу», – сказал Кларк в эфире украинского ТВ, передает Ura.ru.

    Он подчеркнул, что именно этот город, по его мнению, является ключевой стратегической целью Москвы на данном этапе конфликта на Украине.

    Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

    Коментарии (39)
    20 апреля 2025, 17:12 • Новости дня
    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине

    Бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» заявил о необходимости срочного импорта газа

    Эксперт сообщил о риске газового кризиса на Украине
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине почти закончился газ в ПХГ, к осени ей надо импортировать до 6 млрд кубометров уже с мая, чтобы обеспечить потребности предстоящего отопительного сезона, заявил бывший глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

    Макогон заявил, что для прохождения следующего осенне-зимнего периода Украине понадобится импортировать не менее 5,5 млрд кубометров газа, а желательно – 6,3 млрд, что потребует примерно от 2,5 до 3 млрд долларов. По словам Макогона, «Нафтогаз» озвучил меньший объем необходимого импорта – 4,6 млрд кубометров, однако даже для этого понадобится как минимум три месяца при максимальной загрузке импортных мощностей, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что к зиме стране необходимо запасти минимум 8,2 млрд кубометров газа, а с учетом буферного – не менее 12,8 млрд, столько же было в хранилищах перед прошедшим сезоном. Макогон подчеркнул, что Киеву потребуется искать значительные средства на закупку газа и начинать импорт уже с мая, поскольку «время работает против Украины». Возможности по импорту газа технически ограничены примерно 1,5 млрд кубометров в месяц, что затрудняет выполнение даже минимальных планов.

    Украинский Forbes ранее сообщал, что «Нафтогаз» планирует импортировать 4,5 млрд кубометров газа, на что потребуется около двух млрд евро. Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял о катастрофическом дефиците газа и необходимом финансировании в объеме пяти млрд евро.

    Агентство Bloomberg также информировало о намерении Украины импортировать рекордные объемы газа из Европы, чтобы покрыть сезонный дефицит, который может составить до 5 млрд кубометров.

    Ранее СМИ писали, как Украина решила импортировать газ из Европы для компенсации потерь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина планировала покупать газ у США, несмотря на отсутствие необходимой инфраструктуры и низкий интерес к использованию ее подземных хранилищ.

    Коментарии (9)
    20 апреля 2025, 21:47 • Новости дня
    Захарова: Украина не придерживалась пасхального перемирия

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о заявлениях госдепа США про надежду на продление этого режима.

    «Так оно киевским режимом и во время Пасхи не соблюдалось. Причем использовали на Банковой для нарушения перемирия американские же вооружения HIMARS», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    По ее словам, это не случайность, а закономерное явление, поскольку ранее в ходе моратория на удары по энергообъектам киевский режим прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре.

    Президент Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что глава государства не сообщал о продлении действия этого режима.

    Коментарии (13)
    20 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    Песков: Путин не говорил о продлении пасхального перемирия
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не заявлял о продлении пасхального перемирия, оно истечет в ближайшую ночь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Иных команд не было», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, закончится ли перемирие в ночь на 21 апреля, передает ТАСС.

    Напомним, президент России распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля.

    Коментарии (6)
    21 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    @ Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

    По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

    WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

    Коментарии (13)
    20 апреля 2025, 15:37 • Новости дня
    Украинская гимнастка отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

    Украинская спортсменка Таисия Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, выступающей за Кипр, во время церемонии награждения на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, передает РИА «Новости». Инциденты произошли после награждений в упражнениях с обручем и мячом.

    В первом случае Онофрийчук одержала победу и получила золото, Туголукова оказалась на втором месте, а белоруска Анастасия Салос заняла третью позицию. После исполнения украинского гимна в честь победы Онофрийчук ушла с пьедестала и не стала фотографироваться с другими призерами. Аналогичная ситуация произошла и после награждения в упражнении с мячом – уже Туголукова заняла первое место, а украинка получила серебро, но вновь отказалась от совместной фотосессии.

    Туголуковой шестнадцать лет, она сменила спортивное гражданство на кипрское в ноябре 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский спортсмен Александр Литвиненко оскорбил россиянина Евгения Торсунова после его победы на Паралимпиаде в Париже, украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде в Париже, а игроки киевского «Динамо» отказались от рукопожатий и других символических мероприятий с футболистами сербского «Партизана» из-за турнира в Москве.

    Коментарии (12)
    20 апреля 2025, 20:30 • Новости дня
    Мельник предложил Мерцу пять шагов для перемирия на Украине к 2029 году

    Постпред Украины в ООН Мельник назвал требования к Германии для перемирия на украинской территории

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германии следует взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержания украинской армии, в таком случае перемирие на Украине может быть достигнуто к 2029 году, заявил постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник.

    Мельник предложил будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу план из пяти шагов, который, по его мнению, позволит достичь перемирия на Украине к 2029 году, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Die Welt.

    Среди предложенных мер – ежегодное перечисление Германией 0,5% ВВП на поддержку украинских вооруженных сил до 2029 года, инициирование аналогичных решений на уровне Евросоюза, а также передача Киеву 150 ракет Taurus большой дальности и 30% авиапарка ВВС ФРГ.

    Кроме того, Мельник призвал к конфискации российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что относится к своим предложениям реалистично и не ожидает, что Мерц примет их полностью или частично.

    Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а в апреле стал постпредом Украины в ООН. Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.

    Коментарии (5)
    21 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США, однако детали об организации такого контроля не раскрываются.

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты считают, что нейтрализация территории вокруг Запорожской АЭС и передача контроля над ней американской стороне могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Издание не уточняет, какие именно районы предлагается сделать нейтральными и в каком формате Вашингтон намерен осуществлять контроль над самой станцией и прилегающими территориями.

    WSJ также не приводит сведений о том, какое государство или международная структура по мнению США могла бы управлять станцией в случае реализации такого предложения. ЗАЭС, крупнейшая атомная станция Европы, находится в Энергодаре Запорожской области и с конца февраля 2022 года находится под контролем российских сил.

    С момента установления контроля российской стороной, украинские войска регулярно обстреливают как энергетические объекты станции, так и жилые районы Энергодара, используя беспилотники, реактивную артиллерию и системы залпового огня. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине при условии признания статуса новых регионов России, включая Запорожскую область. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается передавать ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, поскольку она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.

    Коментарии (32)
    20 апреля 2025, 20:47 • Новости дня
    Дубинский заявил о поражении украинской армии к осени 2025 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим при выходе американской стороны из переговоров по урегулированию может понести поражение осенью этого года, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

    К осени 2025 года должно произойти резкое ухудшение положения для украинской армии, обоснованное нехваткой оружия, пояснил Дубинский, передает «Газета.Ru».

    Также этому будет способствовать дезертирство военных и падение морального духа.

    Украинское руководство будет вынуждено отменить бронь и сокращение мобилизационного возраста. В таком режиме киевский режим протянет около пяти месяцев, заключил парламентарий.

    До этого Дубинский сообщал, что Владимир Зеленский начал подготовку к выборам, несмотря на свои публичные заявления об их невозможности.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    Коментарии (0)
    21 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    В США усомнились в наличии редкоземельных металлов на Украине

    El Mundo: Подтверждений наличия запасов редкоземельных металлов на Украине нет

    В США усомнились в наличии редкоземельных металлов на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине до сих пор не подтверждено наличие значимых запасов редкоземельных металлов, а крупнейшие мировые компании не видят выгоды в разработке месторождений, заявил газете El Mundo экс-член команды Госдепа по восстановлению Украины Тайсон Баркер.

    По информации испанской газеты El Mundo, до сих пор не существует точных данных о размерах запасов редкоземельных металлов на Украине. Тайсон Баркер заявил, что «на Украине есть запасы нефти, газа, лития и графита, которые не являются крупнейшими в мире», передает РИА «Новости».

    Издание также подчеркивает, что сведения, которыми руководствуется президент США Дональд Трамп, уже устарели. Указывается, что крупные компании не проявили интереса к проекту добычи редкоземельных металлов на Украине из-за отсутствия коммерческой выгоды. В материале El Mundo отмечается, что инициатива США выглядит скорее способом давления на украинские власти, чем реальной сделкой, при этом ни одна из ведущих мировых компаний не высказала намерения инвестировать в этот сектор.

    Ранее Украина и США подписали меморандум по подготовке соглашения о недрах.

    Глава Белого дома заявил, что сделка по природным ресурсам может быть подписана уже 24 апреля.

    При этом США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь.

    Коментарии (8)
    21 апреля 2025, 12:28 • Новости дня
    Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским

    В офисе Зеленского заявили об отсутствии договоренностей по признанию Крыма российским

    Киев отверг сообщения о согласии признать Крым российским
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко опроверг слухи о согласии украинской стороны на признание Крыма российским при переговорах с США.

    Лещенко заявил в эфире канала «Рада», что украинская делегация не обсуждала с США вопрос признания Крыма российским и не давала на это согласия, сообщает ТАСС.

    По его словам, в прессе появились публикации о якобы готовности США признать полуостров российским, однако, подчеркнул Лещенко, среди переговорщиков от Киева такой позиции нет.

    «Все переговорщики, которые проводят такие встречи, говорят, что вопросы территориальной целостности Украины не обсуждаются», – отметил Лещенко.

    Кроме того, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что Киев не получал от Вашингтона никаких сообщений по теме признания Крыма российским. По его словам, «США не ставят перед Украиной условия о признании Крыма российским». Также он сообщил, что источники в администрации Трампа отрицают обсуждение этого вопроса.

    Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон якобы передал Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, а ответ ожидается на встрече в Лондоне. Сообщалось также, что американские власти рассматривают возможность официального признания Крыма российским при заключении мирного соглашения между Москвой и Киевом, что может способствовать урегулированию конфликта.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что официальное признание США Крыма частью России не решит задач, которые ставит Москва, так как нужно признание всех пяти новых российских регионов.

    Коментарии (6)
    20 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    США выдвинули Зеленскому ультиматум по выборам без его участия

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти, по данным депутата Рады, настаивают на отмене военного положения и проведении выборов президента на Украине без участия Владимира Зеленского после наступления перемирия.

    США потребовали от Владимира Зеленского отменить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине после установления постоянного перемирия, а затем объявить выборы без его участия, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене.

    В своем Telegram-канале Дубинский сообщил, что ультиматум был озвучен после встречи госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Кита Келлога с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По словам депутата, от Зеленского ожидается ответ на встрече в Лондоне на следующей неделе, а в офисе президента Украины проходят круглосуточные совещания по этой теме.

    Дубинский заявил: «После встречи... Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого – объявление выборов, в которых Зеленский не участвует».

    Ранее госсекретарь США Рубио по итогам переговоров с представителями Украины назвал их «позитивными» и выразил надежду, что США вскоре получат официальный ответ Киева. Газета New York Post также сообщила, что западные страны на следующей неделе в Лондоне собираются согласовать параметры нового соглашения по прекращению огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить, а главу офиса президента Андрея Ермака назначили в переговорную группу для заключения соглашения о «капитуляции Киева», что может позволить Зеленскому объявить выборы, при этом Белый дом проводил секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Юлию Тимошенко и членов партии Петра Порошенко.

    Коментарии (0)
    Главное
    Суд признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и закрыл дело
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    Писториус заявил об «эротических отношениях» немцев с оружием
    АвтоВАЗ отказался от полного перехода на выпуск новой Lada Iskra
    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми фразами
    Маньяка Вороненко осудили на второй пожизненный срок
    Машина сбила ехавших на красный цвет подростков на электросамокате в Москве

    Аграрии показали чудеса роста производительности

    Одна из проблемных точек российской экономики – это более низкая производительность труда по сравнению с западными экономиками. Однако есть одна важная отрасль в России, где нам удалось добиться рекордных успехов по этому показателю. Речь идет о сельском хозяйстве. Как российским аграриям за десять лет удалось повысить производительность труда на целых 55%? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подарила жителям прифронтовых городов пасхальное чудо

    «Пока на Украине и в Европе звучат милитаристские лозунги, мы обращаемся к человеколюбивым православным мотивам». Такими словами эксперты подводят итоги организованного Россией в зоне СВО пасхального перемирия – и объясняют, почему оно стало победой российской дипломатии и поражением киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Праздник Пасхи показывает новую роль российского православия

    «Воцерковление новых поколений – тенденция, которую сегодня многие отмечают». Такими словами эксперты описывают особенности, присущие празднованию одного из важнейших православных праздников – Пасхи – в 2025 году. Есть и другие тенденции в развитии российского православия, в том числе связанные с идущей спецоперацией. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия пробьет американский «Золотой купол»

    Старые планы США создать глобальную космическую систему защиты от баллистических ракет получили новое воплощение. Проект Стратегической оборонной инициативы времен президента Рейгана переработан и теперь называется «Золотой купол». Какие были внесены изменения, при чем здесь Илон Маск и может ли «купол» прикрыть США от российских ядерных боеголовок? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

    • Майя Санду совсем обнаглела

      В Гагаузии – молдавской автономии с пророссийским населением – проходят массовые митинги протеста против президента Молдавии Майи Санду. Причин много, но главная – это наглость. В смысле – потрясающая наглость Майи Санду, которая решила лишить гагаузов их автономии.

    • От России ждут ответа на главный вопрос

      США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............