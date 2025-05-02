Женщина-полицейский на Украине сбила девочку на переходе, ее отца забрали в ТЦК

Tекст: Дмитрий Зубарев

В городе Татарбунары сотрудница полиции на автомобиле сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе. По словам свидетелей аварии, в момент происшествия полицейская пользовалась мобильным телефоном, передает ТАСС. В нацполиции Одесской области признали нарушение и составили на сотрудницу административный протокол.

После ДТП отец пострадавшей девочки пришел в отделение полиции, чтобы оформить документы и узнать о ходе расследования. С этого момента мужчина перестал выходить на связь с семьей.

Супруга пропавшего заявила изданию: «По прибытии в участок он исчез. Со слов очевидцев узнала, что его вывезли из отделения полиции и передали представителям ТЦК для мобилизации».

По данным СМИ, мужчину отправили в территориальный центр комплектования, который занимается вопросами мобилизации граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат, в Харькове жители объединились с целью мстить сотрудникам военкоматов, а в Николаеве неизвестные сожгли автомобиль работников военкомата.