Стало известно о росте поддержки запрета партии АдГ в Германии

Две трети немцев признали АдГ экстремистской, 48% поддержали возможный запрет

Tекст: Денис Тельманов

Результаты опроса института Insa для газеты Bild, передает РИА «Новости», свидетельствуют, что 61% жителей Германии считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской, а 48% поддерживают идею ее запрета.

При этом 31% респондентов не согласен с формулировкой о правоэкстремизме, а 8% не смогли определиться с ответом.

Для 79% мнение ведомства по охране конституции, признавшего АдГ правоэкстремистской на всей территории Германии, не изменило отношение к партии.

Само решение ведомства расширяет возможности наблюдения за деятельностью АдГ и может стать промежуточным шагом к ее запрету.

Сопредседатели партии Тино Крупалла и Алиса Вайдель считают, что такие меры наносят удар по демократическим институтам страны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал взвешенно подходить к вопросу возможного запрета. Опрос был проведен среди 1001 жителя Германии 2-3 мая, его погрешность не указана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спецслужбы включили партию «Альтернатива для Германии» в перечень экстремистских организаций, указав на ее правоэкстремистский характер.

Бывший глава британского правительства Лиз Трасс заявила, что попытки ограничить деятельность АдГ вызовут рост недовольства внутри Германии.

Руководство самой партии считает, что решение контрразведки признать всю организацию правоэкстремистской угрожает демократии и связано с политической борьбой.