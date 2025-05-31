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Счетная палата ФРГ обвинила Минобороны в расточительстве средств
В отчете счетной палаты отмечается, что министерство обороны Германии рискует потерять миллиарды евро налогоплательщиков из-за неэффективного управления увеличенным бюджетом.
Счетная палата Германии выступила с критикой в адрес министерства обороны за расточительное использование средств, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материал газеты Bild. В докладе ведомства подчеркивается, что после реформы законодательства Германия получила возможность увеличивать государственные заимствования, что позволило существенно повысить финансирование обороны и инфраструктуры.
Счетная палата обратила внимание на то, что министерство обороны финансирует некоторые проекты, не выяснив их необходимость или реальную возможность реализации. В качестве примера приводится случай с миллионами евро, потраченными на лицензии программного обеспечения, которые впоследствии не были использованы.
В докладе говорится: «Опубликованные примеры варьируются от неудачных проектов по снабжению и цифровизации, а также управленческих ошибок до предотвратимых перерасходов в размере миллионов на неиспользуемые лицензии на программное обеспечение». Также отмечается, что около 3000 немецких военнослужащих продолжают работать на штабных должностях, несмотря на обещания руководства министерства сократить их количество. Это соответствует уровню 2012 года и, по мнению счетной палаты, требует изменений в пользу усиления действующей армии.
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