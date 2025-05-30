Фильм «Афоня» вышел из советской реальности на экран в 1975 году и ушел с него в обиход – в шутки и манеру поведения. «Гони рубль, родственник», «Полста-полста, два», «Как вы все успеваете, и в фонтан прыгнуть, и на танцах подраться?». Но кто такой Афоня? Это худший человек из возможных.0 комментариев
Названа причина взрывов в бухте Десантная во Владивостоке
Причиной взрывов в бухте Десантная во Владивостоке стало возгорание баллонов с газом
Причиной взрывов в районе бухты Десантная под Владивостоком стало воспламенение пропан-бутановой смеси, сообщает Антитеррористическая комиссия Приморья. Пострадавших в результате происшествия нет.
Инцидент произошел внутри автомобиля, в котором находились газовые баллоны, передает PrimaMedia.
По предварительной информации, взрыв ограничился только машиной и не причинил вреда зданиям. Власти заявили, что пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее правительство Приморья сообщило, что в районе бухты Десантная во Владивостоке произошли «два хлопка», после чего власти заявили, что «угроза нейтрализована». В соцсетях сообщали, что в районе установлено полицейское оцепление, замечен вертолет.