Взрывы прозвучали в районе бухты во Владивостоке

Власти Приморья сообщили о нейтрализованной угрозе после взрывов во Владивостоке

Tекст: Антон Антонов

Утром в пятницу Центр организации дорожного движения Владивостока сообщил, что дорога в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой перекрыта, передает РИА «Новости».

В соцсетях сообщили, что в районе установлено полицейское оцепление, замечен вертолет. Очевидцы заявили о двух хлопках. Через несколько часов оцепление убрали. Сообщалось о грузовиках, на которых находились накрытые тентами машины.

«По информации антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке», – сообщило в Telegram правительство Приморья.

Со ссылкой на информацию оперативных служб власти подтвердили «два хлопка» в районе бухты Десантная, а также оцепление и временное ограничение движения между бухтой Шамора и Щитовая. Никто не пострадал, повреждений нет. Предпринимаются шаги для обеспечения безопасности, сказано в сообщении.



