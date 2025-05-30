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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Мораль становится проблемой ВСУ

    Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа решила поиграть в войну

    Современная Европа – это живое подтверждение мысли Гегеля о том, что исторические события повторяются сперва в виде трагедии, а затем в виде фарса.

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему мир еще очень далек

    Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.

    7 комментариев
    30 мая 2025, 05:27 • Новости дня

    Взрывы прозвучали в районе бухты во Владивостоке

    Власти Приморья сообщили о нейтрализованной угрозе после взрывов во Владивостоке

    Взрывы прозвучали в районе бухты во Владивостоке
    @ Официальный Telegram-канал УМВД России по Приморскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В районе бухты Десантная во Владивостоке произошли «два хлопка», «угроза нейтрализована», сообщило правительство Приморья.

    Утром в пятницу Центр организации дорожного движения Владивостока сообщил, что дорога в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой перекрыта, передает РИА «Новости».

    В соцсетях сообщили, что в районе установлено полицейское оцепление, замечен вертолет. Очевидцы заявили о двух хлопках. Через несколько часов оцепление убрали. Сообщалось о грузовиках, на которых находились накрытые тентами машины.

    «По информации антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке», – сообщило в Telegram правительство Приморья.

    Со ссылкой на информацию оперативных служб власти подтвердили «два хлопка» в районе бухты Десантная, а также оцепление и временное ограничение движения между бухтой Шамора и Щитовая. Никто не пострадал, повреждений нет. Предпринимаются шаги для обеспечения безопасности, сказано в сообщении.


    29 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
    Установлена личность смертника, подорвавшего ветерана СВО в Ставрополе
    @ stavropol.sledcom.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Личность смертника, совершившего взрыв у дома в Ставрополе, установлена, передают Telegram-каналы. В результате взрыва погиб ветеран СВО, участник программы «Время героев» Заур Гурциев.

    По данным источника, взрывное устройство находилось на 29-летнем Никите Пенькове. Бомба сдетонировала дистанционно, как только Пеньков подошел к ветерану спецоперации Зауру Гурциеву. Момент взрыва зафиксировала уличная камера наблюдения, пишет Lenta.Ru.

    Пеньков недавно арендовал квартиру в многоэтажном доме на улице Чехова. Именно туда накануне трагедии приехал Заур Гурциев и встретился с Пеньковым. Пока следователи не выяснили, были ли они знакомы ранее и по какой причине Гурциев пришел на встречу.

    Следствием рассматривается версия, что Пеньков мог не подозревать о взрывном устройстве, его, возможно, использовали втемную. В результате взрыва Пеньков погиб на месте, а Гурциев скончался спустя некоторое время.

    Напомним, Гурциев погиб в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе. Погибший попал в список украинского сайта «Миротворец» утром перед своей гибелью.

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    29 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    СВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
    СВР обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Сербские оборонные предприятия, несмотря на провозглашенный Белградом нейтралитет, отправили на Украину сотни тысяч снарядов для артиллерии и миллион патронов.

    Сербские оборонные предприятия вопреки официальному курсу Белграда на нейтралитет продолжают передавать боеприпасы киевскому режиму, передает ТАСС.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки России отметило: «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину». По данным СВР, на Украину уже отправлены сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

    В СВР подчеркнули: «Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия». Представители ведомства заявили, что подобные поставки нельзя обосновать «гуманитарными соображениями», так как их назначение – «убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России».

    Пресс-бюро СВР напомнило, что Белград официально заявляет о нейтралитете, однако на деле сербский военпром продолжает поддерживать Киев боеприпасами.

    Ранее сербский президент Александр Вучич подчеркнул, что будет следовать интересам Сербии, несмотря на призывы ЕС осудить Россию и поддержать Украину.

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    28 мая 2025, 16:40 • Видео
    Геноцид белых в ЮАР: правда или ложь?

    Президент США Дональд Трамп утверждает, будто в ЮАР происходит геноцид белых. Власти самой Южной Африки и ряд американских политиков категорически это опровергают. Кому верить?

    Коментарии (3)
    29 мая 2025, 21:07 • Новости дня
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    Путин отправил на своем «Аурусе» опаздывающую на премьеру в Большом театре вдову Абэ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предоставил вдове бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ свой лимузин «Аурус», чтобы она могла вовремя попасть на премьеру спектакля в Большом театре.

    Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил: «Для того, чтобы госпожа Абэ успела на представление, Путин предоставил ей президентский лимузин, который ко времени доставил ее в Большой театр».

    Напомним, в четверг Путин провел личную встречу в Кремле с Акиэ Абэ, супругой погибшего бывшего японского премьер-министра, которая посетила Москву. В ходе встречи он заявил, что Синдзо Абэ внес значительный вклад в развитие российско-японских отношений, а также рассказал о прогрессе в отношениях с Японией при его премьерстве.

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    29 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Вучич ответил на обвинения СВР в поставках Сербией оружия Украине
    Вучич ответил на обвинения СВР в поставках Сербией оружия Украине
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае подозрений в возможной переправке сербского вооружения в зону конфликта на Украине контракты на такие поставки будут отменены.

    «Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», – отметил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии, передает ТАСС.

    По словам сербского лидера, власти страны обязаны внимательно следить за каждой сделкой и пресекать любые попытки нарушить правила экспорта.

    Ранее Служба внешней разведки России обвинила Сербию в тайных поставках снарядов Киеву.

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    29 мая 2025, 15:19 • Новости дня
    Путин заявил о непреложности семейных ценностей для России

    Путин заявил о неизменности семейных ценностей для граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что сильные и сплоченные семьи являются гордостью и опорой страны, несмотря на попытки поставить традиционные ценности под сомнение.

    Путин заявил о важности семейных ценностей, сообщает РИА «Новости». По его словам, дружные и крепкие семьи были и остаются оплотом и гордостью России.

    Выступая на встрече с многодетными семьями, глава государства подчеркнул: «Такие крепкие дружные семьи, как ваши, были и будут оплотом, гордостью нашей страны. А подлинные семейные ценности для нас, для России и ее граждан, остаются непреложными, как бы кто не пытался в современном мире их оспорить или отменить».

    Путин также отметил важную роль традиционных ценностей в российском обществе, подчеркнув, что любые попытки их пересмотра обречены на неудачу.

    Ранее Путин заявил, что без традиционных ценностей страна утратит свою идентичность.

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    29 мая 2025, 20:12 • Новости дня
    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ

    СМИ: Овечкин завершит карьеру в НХЛ после сезона-2025/26

    Назван срок завершения карьеры Овечкина в НХЛ
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский хоккеист Александр Овечкин проведет свой последний сезон в НХЛ в 2025/26 году. Об этом клуб «Вашингтон» сообщил своим болельщикам.

    Сезон-2025/26 станет заключительным для Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге, передает ТАСС. Журналист Джейкоб Биллингтон сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что клуб «Вашингтон» уведомил владельцев абонементов о предстоящем завершении выступлений россиянина в лиге.

    В письме абонентам было указано, что следующий сезон будет последним для Овечкина в составе «Вашингтона». Действующий контракт хоккеиста истекает по окончании сезона-2025/26.

    Ранее Овечкин отмечал в интервью, что рассматривает возможность вернуться в московское «Динамо», воспитанником которого он является. На данный момент спортсмену тридцать девять лет.

    Шестого апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных сезонах НХЛ. Также нападающий стал лидером по количеству победных шайб, опередив Яромира Ягра.

    В чемпионате-2024/25 Овечкин провел 65 матчей, забил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач. «Вашингтон» завершил выступление в 1/4 финала Кубка Стенли, уступив «Каролине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин заявил, что рад вернуться в Россию после завершения сезона в НХЛ. Овечкин прибыл в Москву. Дэвид Бекхэм подарил Овечкину именные бутсы с автографом в честь его рекордного достижения по голам в НХЛ.

    Коментарии (5)
    29 мая 2025, 17:11 • Новости дня
    Эстония заявила о готовности установить буи на Нарве без участия России
    Эстония заявила о готовности установить буи на Нарве без участия России
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Таллине готовы самостоятельно разместить навигационные буи на реке Нарве, если соглашение с Москвой по вопросу размещения достигнуто не будет.

    Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил о готовности страны установить навигационные буи на реке Нарве в пределах своих территориальных вод, если по этому вопросу не удастся достичь соглашения с Россией, передает ERR. Он подчеркнул: «Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония установит буи в своих территориальных водах».

    Таро также уточнил, что за размещением буев будут наблюдать представители Европейского агентства по охране внешних границ Евросоюза, передает «Газета.ru».

    По информации ERR, Москва и Таллин продолжают переговоры относительно размещения буев на реке Нарве, но пока соответствующее соглашение не подписано.

    В марте МИД Эстонии вызвал представителя российского посольства для вручения ноты о возвращении пограничных буев на фарватер реки Нарвы перед началом навигации.

    Кроме того, власти Эстонии планируют открыть военную базу в Нарве с одновременным пребыванием до 250 военнослужащих и ротацией подразделений.

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    29 мая 2025, 19:24 • Новости дня
    Западные СМИ увидели в словах Лаврова о крахе Германии предостережение Европе

    L'AntiDiplomatico: Лавров предупредил Европу словами о крахе Германии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высказывание главы МИД России Сергея Лаврова о возможном крахе Германии западные СМИ расценили как предостережение для всего европейского континента.

    Лавров сделал предупреждение всей Европе словами о движении Германии к краху, сообщает РИА «Новости». Как пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico, слова Лаврова больше похожи на историческое предупреждение не только для Берлина, но и для всего Евросоюза.

    В публикации L'AntiDiplomatico отмечается: «Больше похоже на историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует оказаться втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов».

    Издание подчеркивает, что на фоне попыток России и Украины вести переговоры по урегулированию конфликта, германская элита выбирает курс на милитаризацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России заявил, что Германия повторяет исторические ошибки, участвуя в конфликте на Украине. Он также отметил, что Берлин поддерживает идею поставок Киеву дальнобойного оружия.

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    29 мая 2025, 14:57 • Новости дня
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    Шойгу пригрозил ответом на снятие ограничений на дальнобойность оружия для Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прокомментировал ситуацию вокруг возможного снятия западными странами ограничений на дальнобойность вооружений, поставляемых Киеву.

    По итогам XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, Шойгу заявил, что Россия может принять зеркальные меры в ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что обсуждение этой темы в западных странах напоминает ему «гимназистку на серьезном свидании», подчеркнув противоречивость заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «То сняли, то не сняли, то опять сняли, то опять не сняли, то сняли давно. Это мне напоминает гимназистку на серьезном свидании. Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла. А что касается нашей реакции, могу сказать – поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», – сказал он.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отмене всех ограничений по дальности для западных вооружений, поставляемых Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил угрозу в решениях европейских стран по снятию ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.

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    29 мая 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    Путин раскрыл секрет своей молодости и энергии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с многодетными семьями президент России Владимир Путин рассказал о главных принципах, поддерживающих его молодость и хорошее самочувствие.

    На вопрос Натальи Лукьяновой из Крыма о том, что помогает ему так хорошо выглядеть, Путин ответил: «Движение, движение». Он отметил, что наличие жизненных целей дисциплинирует и держит в тонусе, особенно если эти цели масштабные, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул: «Очень важно, когда у нас в жизни есть какие-то цели, и мы стремимся их достигать. Это всегда мобилизует. Всегда дисциплинирует. Всегда заставляет заниматься нужными, правильными вещами и держит в тонусе. На мой взгляд, это самое главное». Путин добавил, что спорт и режим также имеют значение, но внутренние целевые установки важнее всего. Чем масштабнее задачи, тем сильнее они мобилизуют человека, заключил глава государства.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года. Ранее он раскрыл секрет своей высокой работоспособности.

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    29 мая 2025, 17:43 • Новости дня
    Зеленский: Китай перестал поставлять дроны Mavic Украине
    Зеленский: Китай перестал поставлять дроны Mavic Украине
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китай прекратил продажу беспилотников Mavic Украине и некоторым европейским странам, тогда как поставки в Россию продолжаются, пишет Bloomberg.

    Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет Bloomberg. По словам Зеленского, «китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев», а на территории России якобы «существуют производственные линии, где работают китайские представители».

    Дроны Mavic – популярные гражданские квадрокоптеры, обычно используемые для аэрофотосъемки, однако они могут быть адаптированы для переноски взрывчатки.

    В марте Wall Street Journal сообщила о прекращении Вашингтоном финансирования новых поставок вооружений Украине.

    Коментарии (9)
    29 мая 2025, 21:17 • Новости дня
    Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня

    Захарова: Состав российской делегации на переговорах 2 июня останется тем же

    Захарова раскрыла состав российской делегации на переговорах с Украиной 2 июня
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле останется прежним, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» дипломат на вопрос о составе делегации ответила: «Та же российская делегация», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия пока не получила согласия от Украины на проведение второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал серьезно относиться к предложению главы МИД России Сергея Лаврова о новом раунде переговоров.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует обновить состав своей делегации для работы над меморандумом с Россией.

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    29 мая 2025, 09:03 • Новости дня
    При взрыве в Ставрополе погиб ветеран спецоперации
    При взрыве в Ставрополе погиб ветеран спецоперации
    @ t.me/VVV5807

    Tекст: Александра Юдина

    Ветеран специальной военной операции и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Александрович Гурциев погиб в результате взрыва на улице Чехова в Ставрополе, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

    В своем Telegram-канале он выразил соболезнования родным и близким погибшего и сообщил, что инцидент произошел в ночь на четверг.

    Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств произошедшего. Владимиров заявил, что рассматриваются все возможные версии случившегося, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины.

    Он добавил, что обстановка в городе остается спокойной и ситуация находится под контролем. На месте происшествия работают следователи, полиция и спецслужбы, продолжается сбор доказательств и выяснение всех деталей случившегося.

    Ранее сообщалось, что в районе улицы Чехова в Ставрополе прогремел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли. Отдел СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства двух лиц общеопасным способом.

    Коментарии (3)
    29 мая 2025, 11:39 • Новости дня
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ в Николаевской области
    «Искандер» и «Герани» уничтожили командный пункт ССО ВСУ в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Войска России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и БПЛА «Герань-2», сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что командный пункт центра спецопераций «Юг» сил специальных операций ВСУ в Николаевской области был уничтожен в результате комплексного удара.

    Минобороны уточнило, что для атаки были использованы оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и беспилотники «Герань-2». Удары пришлись по штабу, где находился личный состав и командование подразделения, а также по складу боеприпасов и местам стоянки техники.

    В ведомстве отметили, что на опубликованных кадрах объективного контроля зафиксирована детонация боеприпасов.

    Накануне Минобороны сообщило, что ВС России поразили предприятия ВПК Украины. Также ВС России поразили общевойсковой полигон ВСУ.

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    29 мая 2025, 12:44 • Новости дня
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    Кремль назвал угрозы семье Мединского вопиющей ситуацией
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Ситуация с поступающими угрозами семье главы российской переговорной делегации по Украине Владимира Мединского является вопиющей и невиданной историей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что угрозы направлены не самому Мединскому, а его семье, что делает ситуацию особенно тревожной. По словам представителя Кремля, подобное происходит впервые и требует особого внимания, передает ТАСС.

    Песков также сообщил, что компетентные органы России выясняют источник этих угроз, а Следственный комитет уже занимается этим вопросом.

    Пресс-секретарь добавил, что если подтвердится причастность киевских властей к угрозам, то ситуация станет еще более вопиющей.

    Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился начать расследование по факту угроз, направленных советнику президента России Владимиру Мединскому и его семье со стороны украинских радикалов.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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