Как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность на фоне падения морального духа? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Взрывы прозвучали в районе бухты во Владивостоке
Власти Приморья сообщили о нейтрализованной угрозе после взрывов во Владивостоке
В районе бухты Десантная во Владивостоке произошли «два хлопка», «угроза нейтрализована», сообщило правительство Приморья.
Утром в пятницу Центр организации дорожного движения Владивостока сообщил, что дорога в районе Горностая на перекрестке с улицей Снеговой перекрыта, передает РИА «Новости».
В соцсетях сообщили, что в районе установлено полицейское оцепление, замечен вертолет. Очевидцы заявили о двух хлопках. Через несколько часов оцепление убрали. Сообщалось о грузовиках, на которых находились накрытые тентами машины.
«По информации антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке», – сообщило в Telegram правительство Приморья.
Со ссылкой на информацию оперативных служб власти подтвердили «два хлопка» в районе бухты Десантная, а также оцепление и временное ограничение движения между бухтой Шамора и Щитовая. Никто не пострадал, повреждений нет. Предпринимаются шаги для обеспечения безопасности, сказано в сообщении.