Названа причина резкого недомогания Вучича

Врач сообщил о резком повышении давления у Вучича во время визита в США

Tекст: Вера Басилая

Президент Сербии Александр Вучич находится в стабильном и удовлетворительном состоянии после медицинского обследования в Военно-медицинской академии Белграда, передает ТАСС.

Кардиолог Драган Динчич сообщил журналистам, что Вучич сможет покинуть медицинское учреждение в течение часа, однако в ближайшие несколько дней не сможет полностью вернуться к исполнению своих обязанностей.

По словам Динчича, в США президент Сербии почувствовал сильную, но кратковременную боль в груди, после чего ему была назначена интенсивная терапия. Прибывшие американские медики зафиксировали у главы государства давление 165 на 98 миллиметров ртутного столба. Врач подчеркнул, что до начала лечения давление было еще выше.

После возвращения в Белград и госпитализации в ВМА жалоб у Вучича не было, а его самочувствие улучшилось. Проведенный консилиум врачей подтвердил, что его текущее состояние стабильное и не вызывает опасений.

Ранее президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован в Военно-медицинскую академию Белграда после ухудшения самочувствия во время визита в Соединенные Штаты.

Вучич прервал официальный визит в США и вернулся на родину по состоянию здоровья.

До этого Вучич подчеркивал, что не собирается отменять поездку в Россию на 9 Мая, если не возникнет непредвиденных обстоятельств или существенной угрозы для Сербии.