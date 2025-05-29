Украинские пограничники открыли стрельбу при конфликте с цыганами в Закарпатье

Tекст: Антон Антонов

«Стрельба в Великом Березном – есть раненые. Как мне удалось выяснить, в <...> (цыганском) лагере в Великом Березном на Закарпатье произошел вооруженный конфликт с пограничниками», – приводит ТАСС слова журналиста.

Конфликт вспыхнул во время проверки местных цыган, которых военные заподозрили в содействии незаконной переправке людей через границу со Словакией. В результате столкновения участники лагеря начали забрасывать автомобили пограничников камнями, были повреждены два служебных транспортных средства. Пограничники открыли огонь резиновыми пулями. В результате пострадали женщина, ребенок и двое военнослужащих, а начальник заставы был избит.

Позднее Глагола сообщил, что в операции принимали участие не только пограничники, но и сотрудники полиции, а также национальной гвардии Украины. Нападавшие были задержаны, их обвиняют по статьям о насилии в отношении правоохранителя и умышленном повреждении имущества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в Закарпатье также произошел конфликт между сотрудниками военкомата и местными цыганами.

Власти Венгрии 11 мая отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье из-за обвинений Киева в шпионаже.