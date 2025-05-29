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Украинские пограничники открыли стрельбу при конфликте с цыганами в Закарпатье
В селе Великий Березный в Закарпатской области Украины между местными цыганами и сотрудниками украинской госпогранслужбы произошел конфликт, пограничники начали стрелять резиновыми пулями, сообщает украинский журналист Виталий Глагола.
«Стрельба в Великом Березном – есть раненые. Как мне удалось выяснить, в <...> (цыганском) лагере в Великом Березном на Закарпатье произошел вооруженный конфликт с пограничниками», – приводит ТАСС слова журналиста.
Конфликт вспыхнул во время проверки местных цыган, которых военные заподозрили в содействии незаконной переправке людей через границу со Словакией. В результате столкновения участники лагеря начали забрасывать автомобили пограничников камнями, были повреждены два служебных транспортных средства. Пограничники открыли огонь резиновыми пулями. В результате пострадали женщина, ребенок и двое военнослужащих, а начальник заставы был избит.
Позднее Глагола сообщил, что в операции принимали участие не только пограничники, но и сотрудники полиции, а также национальной гвардии Украины. Нападавшие были задержаны, их обвиняют по статьям о насилии в отношении правоохранителя и умышленном повреждении имущества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в Закарпатье также произошел конфликт между сотрудниками военкомата и местными цыганами.
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