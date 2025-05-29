Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Путин сообщил об обсуждении льгот для многодетных отцов
Президент России Владимир Путин отметил, что власти страны уже длительное время рассматривают возможность предоставления льгот для мужчин, воспитывающих нескольких детей.
Российские власти давно обсуждают возможность внедрения льгот для отцов в многодетных семьях, передает РИА «Новости». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с многодетными семьями из разных регионов, приуроченной к Дню защиты детей. Президент подчеркнул: «Что касается мужчин, то мы давно это обсуждаем и думаем над этим».
Во время мероприятия в формате видеоконференции одна из участниц, Евгения Радионова из Екатеринбурга, мать десяти детей, напрямую обратилась к главе государства с просьбой поддержать инициативу по введению льгот для отцов в многодетных семьях. Путин заверил, что этот вопрос находится в проработке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что семья с тремя и более детьми должна стать нормой в стране. Путин отметил, что культ матери в семье оправдан, но важно не забывать о значимой роли мужчины. Министерство здравоохранения разъяснило, что оптимальный возраст для рождения детей у женщин составляет от 18 до 35 лет, а курение и высокое потребление алкоголя и кофеина снижают шансы на успешную беременность.