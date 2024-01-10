Президент Владимир Путин отметил важную роль мужчины в семье

Tекст: Александра Юдина

По его словам, значимость мужчины в семье чрезвычайно важна, передает ТАСС.

«Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие, удивительные, просто такие мягкие по отношению к детям, просто идеальный пример такого настоящего мужика, уверенного, спокойного, работящего и любящего. Это, конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства», – заметил Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что основную тяжесть рождения, воспитания и поднятия на ноги ребенка несет на себе женщина.

«Культ мамы очень высокий и оправданно высокий», – отметил он.

Ранее президент порадовался, что в России входит в моду создавать многодетные семьи.