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Путин отметил важную роль мужчины в семье
Президент Владимир Путин отметил важную роль мужчины в семье
Культ матери в семье оправдан, однако нужно помнить о важной роли мужчины в семье, заявил президент Владимир Путин.
По его словам, значимость мужчины в семье чрезвычайно важна, передает ТАСС.
«Добрые люди, работоспособные, активные и очень скромно себя ведущие, удивительные, просто такие мягкие по отношению к детям, просто идеальный пример такого настоящего мужика, уверенного, спокойного, работящего и любящего. Это, конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства», – заметил Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что основную тяжесть рождения, воспитания и поднятия на ноги ребенка несет на себе женщина.
«Культ мамы очень высокий и оправданно высокий», – отметил он.
Ранее президент порадовался, что в России входит в моду создавать многодетные семьи.